В Кремле предложили проверить законность призывов Навального к бойкоту выборов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости проверить призывы оппозиционера Алексея Навального к бойкоту выборов на предмет соответствия законодательству.
"Призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству", - цитирует Пескова Интерфакс.
По его словам, ЦИК руководствовался исключительно действующим законодательством, когда принимал решение об отказе Навальному в регистрации кандидатом.
Он также отметил, что в Кремле не согласны с мнением, что неучастие Навального в президентских выборах снизит их легитимность и скажется на явке избирателей. "Безусловно, мы знакомы с разными мнениями аналитиков, существует абсолютно разные мнения аналитиков, но мы не можем согласиться с такой точкой зрения", - сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос журналистов.
Накануне ЦИК отказал Навальному в праве участвовать в президентских выборах из-за его судимости. В свою очередь, политик призвал избирателей к "забастовке".
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стоик1079 написал 26.12.2017 16:20
сортирный Карлик посоревнуется с Лошадь...это его уровень?
Источник написал 26.12.2017 16:02
Вопрошающий гражданин написал 26.12.2017 15:40
отец Пигидий написал 26.12.2017 15:28
Виктор + написал 26.12.2017 15:02
Громозека написал 26.12.2017 14:31
ЖДьдж написал 26.12.2017 14:12
...и этот, оборонный шаман, тож, вроде, у ентого столба отметился...
...человеческие глыбы из кусков зубчатой ограды...
ДлТдлтдлтдлт написал 26.12.2017 14:07
От и посмотрим, к кому люди добрые скорее прислушаюццо: к многоликому иле к егойной глубокой глотке.
Лис написал 26.12.2017 13:58