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Московский листок

В Кремле предложили проверить законность призывов Навального к бойкоту выборов

Опубликовано 26.12.2017 в разделе комментариев 9

В Кремле предложили проверить законность призывов Навального к бойкоту выборов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости проверить призывы оппозиционера Алексея Навального к бойкоту выборов на предмет соответствия законодательству.

"Призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству", - цитирует Пескова Интерфакс.

По его словам, ЦИК руководствовался исключительно действующим законодательством, когда принимал решение об отказе Навальному в регистрации кандидатом.

Он также отметил, что в Кремле не согласны с мнением, что неучастие Навального в президентских выборах снизит их легитимность и скажется на явке избирателей. "Безусловно, мы знакомы с разными мнениями аналитиков, существует абсолютно разные мнения аналитиков, но мы не можем согласиться с такой точкой зрения", - сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос журналистов.

Накануне ЦИК отказал Навальному в праве участвовать в президентских выборах из-за его судимости. В свою очередь, политик призвал избирателей к "забастовке".

 



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Всего комментариев к статье: 9
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(без названия)
стоик1079 написал 26.12.2017 16:20
Зато Лошадь зарегистрировали?
сортирный Карлик посоревнуется с Лошадь...это его уровень?
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Бойкот будет, но не из-за Навального
Источник написал 26.12.2017 16:02
Навальный, как Остап Бендер, хочет присвоить себе то, к чему он не имеет отношения, и приписать все заслуги в организации бойкота лично себе. Бойкот все равно состоится, и вне зависимости от московских терок, и от того, призовет ли к бойкоту Навальный или не призовет. Это бунт регионов, и первый звоночек уже был на выборах 2016 года, когда произошло катастрофическое снижение явки в регионах, чего раньше не было. Сейчас Кремль принял пожарные меры, поставив везде новых назначенцев, именно с этим был связан губернаторопад. Но что могут новые губернаторы? Учителей, которые сидят в избиркомах и делают процент на выборах, они напрямую не контролируют. Их контролирует нижний слой региональных элит, который в свою очередь ненавидит московских назначенцев и мечтает, чтобы их скорее забрали назад. У региональных элит нет ни единой причины гнать процент на выборах. Ни единой! И делать-то им ничего не надо, просто дать команду учителям показать реальную явку, а не надутую, как это всегда делается. Все по закону! Провал явки неизбежен, и на коне окажется тот, кто припишет эту заслугу себе. Пока что на коне только Навальный, а это неправильно, заслуг Навального в провале явки не будет никаких.
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Э!!! А вы там не о....?!!!
Вопрошающий гражданин написал 26.12.2017 15:40
Смотрим обязательно и до конца https://www.youtube.com/watch?v=YoqQapvWYJs И теперь вопрос, а не проверить ли Кремль, Правительство, Гос.Думу, силовые структуры за исключением ВС РФ, да и чиновников рангом пониже, на предмет измены Родине? А если смотреть в совокупности по другим направлениям и с другими фактами?
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(без названия)
отец Пигидий написал 26.12.2017 15:28
Возможно, говоря про законность отказа Навальному, папа Лизы Письковой не знает, что "законность" эту реализовала концентрация жуликов - https://blog.newsru.com/article/26dec2017/cikdisser Хотя, чему удивляться? Воры - они и есть воры.
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(без названия)
Виктор + написал 26.12.2017 15:02
А за пределами кремля предлагают проверить законность происхождения доходов гражданина Писькова, на которые можно покупать часы за 36 миллионов рублей или дарить дочерям и бывшим женам квартиры в Париже почти за два миллиона евро.
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Законы в РФ что дышло
Громозека написал 26.12.2017 14:31
Путинская вертикаль за годы узурпации власти воспитала в наших людях разве что презрение к закону, который издается исключительно в интересах ближайшего окружения президента и его обслуги. Похоже, завершиться вся эта вакханалия "Кремля в законе" может лишь наступлением новой эпохи, когда судить свору жуликов и воров придется, уповая на революционное правосознание.
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(без названия)
ЖДьдж написал 26.12.2017 14:12
Ой, вспомнилось вдрук есчо, - человек тюльпанофф с егойной страховкой электоральной отвецтвенности...
...и этот, оборонный шаман, тож, вроде, у ентого столба отметился...
...человеческие глыбы из кусков зубчатой ограды...
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(без названия)
ДлТдлтдлтдлт написал 26.12.2017 14:07
Таракан под вована косит, - тот тож заявляет об необходимостях по всея дни свои непрестанно: необходимо то, необходимо се, - услышьте мене, люди добрыйи.
От и посмотрим, к кому люди добрые скорее прислушаюццо: к многоликому иле к егойной глубокой глотке.
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Долой либерал-фашизм!!!
Лис написал 26.12.2017 13:58
Леша проснись.ЗАО "РФ" не легитимна с 1991 года.Какая "забастовка"?Здесь нужны более радикальные меры.Спасать расистскую клерикальную помойку никто из настоящих коммунистов не собирается.
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