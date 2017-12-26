В Кремле предложили проверить законность призывов Навального к бойкоту выборов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости проверить призывы оппозиционера Алексея Навального к бойкоту выборов на предмет соответствия законодательству.

"Призывы к бойкоту, безусловно, подлежат весьма скрупулезному изучению на предмет соответствия или противоречия нашему законодательству", - цитирует Пескова Интерфакс.

По его словам, ЦИК руководствовался исключительно действующим законодательством, когда принимал решение об отказе Навальному в регистрации кандидатом.

Он также отметил, что в Кремле не согласны с мнением, что неучастие Навального в президентских выборах снизит их легитимность и скажется на явке избирателей. "Безусловно, мы знакомы с разными мнениями аналитиков, существует абсолютно разные мнения аналитиков, но мы не можем согласиться с такой точкой зрения", - сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос журналистов.

Накануне ЦИК отказал Навальному в праве участвовать в президентских выборах из-за его судимости. В свою очередь, политик призвал избирателей к "забастовке".