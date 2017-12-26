ЦИК зарегистрировал Собчак кандидатом в президенты Центральная избирательная комиссия разрешила телеведущей Ксении Собчак начать формирование предвыборного фонда и собирать подписи в поддержку ее кандидатуры. "Разрешить кандидату на должность президента России Ксении Анатольевне Собчак открыть специальный избирательный счёт для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО "Сбербанк", - цитирует РИА Новости постановление ЦИК. Напомним, 23 декабря Собчак была утверждена кандидатом на съезде "Гражданской инициативы". Она вступила в партию и по решению съезда вошла в ее руководящий орган - политический совет. 25 декабря телеведущая подала в Центризбирком документы для выдвижения.



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