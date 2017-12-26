ЦИК зарегистрировал Собчак кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия разрешила телеведущей Ксении Собчак начать формирование предвыборного фонда и собирать подписи в поддержку ее кандидатуры.
"Разрешить кандидату на должность президента России Ксении Анатольевне Собчак открыть специальный избирательный счёт для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО "Сбербанк", - цитирует РИА Новости постановление ЦИК.
Напомним, 23 декабря Собчак была утверждена кандидатом на съезде "Гражданской инициативы". Она вступила в партию и по решению съезда вошла в ее руководящий орган - политический совет. 25 декабря телеведущая подала в Центризбирком документы для выдвижения.
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-12 написал 26.12.2017 17:07
-12 написал 26.12.2017 17:01
ну очень любопытный написал 26.12.2017 16:50
P.S.Последний вопрос относится не только к А.Головенко,но и к остальным многочисленным "озвучивателям"подобного мнения.
FRANCISKO... написал 26.12.2017 16:27
стоик1079 написал 26.12.2017 16:22
Только щуку он потом убил, а Лошадь отблагодарит?
Это что?? написал 26.12.2017 16:04
Виктор + написал 26.12.2017 15:59
профессор, специалист по вопросам обороны написал 26.12.2017 15:53
Это что?? написал 26.12.2017 15:36
А.Каммерер написал 26.12.2017 14:58
фыва-23 написал 26.12.2017 14:54