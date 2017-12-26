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Московский листок

ЦИК зарегистрировал Собчак кандидатом в президенты

Опубликовано 26.12.2017 в разделе комментариев 11

ЦИК зарегистрировал Собчак кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия разрешила телеведущей Ксении Собчак начать формирование предвыборного фонда и собирать подписи в поддержку ее кандидатуры.

"Разрешить кандидату на должность президента России Ксении Анатольевне Собчак открыть специальный избирательный счёт для формирования избирательного фонда в дополнительном офисе ПАО "Сбербанк", - цитирует РИА Новости постановление ЦИК.

Напомним, 23 декабря Собчак была утверждена кандидатом на съезде "Гражданской инициативы". Она вступила в партию и по решению съезда вошла в ее руководящий орган - политический совет. 25 декабря телеведущая подала в Центризбирком документы для выдвижения.

 



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Всего комментариев к статье: 11
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Re:
-12 написал 26.12.2017 17:07
хотя евреонал ради своей дочери может постараться и зачистить тырнет или объявить подобное поведение не девиацией а добродетельностью!интердевочка-президент !ах....я таюююю......
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(без названия)
-12 написал 26.12.2017 17:01
чисто гипотетически. 300-я минута сования. подрыв 4-х тортиков с килограммом си-4. ксюндик совершенно случайно ушла в туалет. и ....татам! президент РФ К.А. спускается с трапа самолета ,а ее высокопревосходительство встречает толпа инсургентов с плакатами ее жизни с неграми,евреями,кавказцами,которые любой может легко найти ,достаточно набрать картинки гугл ксения собчак. т там маленький мизер появляется,например нет ,где ее улыбающее лицо ,вытащенного из торта ,когда дружок -еврейчик ее держит за затылок. торт сами понимаете- гигантский мужской фалос. и место - американское посольство. вота мне кажется Элочку точно так же кто-то засунул личиком в такой же тортик. кто ей зарплату платит7.-администарация президента. как и путину. мне интересно какой еврейчик там администратор?
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(без названия)
ну очень любопытный написал 26.12.2017 16:50
Очень хотелось услышать по этому поводу мнение А.Головенко,члена чего-то там(простите, забыл).Но про вечерний коньяк я помню.И что он говорил про эту мадам,помню.Также хотелось услышать мнение по поводу Навального-проекта кремля и обязательном допуске его на "выборы".
P.S.Последний вопрос относится не только к А.Головенко,но и к остальным многочисленным "озвучивателям"подобного мнения.
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(без названия)
FRANCISKO... написал 26.12.2017 16:27
Вторая Хакамада.Про первую уже давно все забыли.
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(без названия)
стоик1079 написал 26.12.2017 16:22
Участие Лошади в выборах - это как двухчасовой секс сортирного Карлика со щукой?
Только щуку он потом убил, а Лошадь отблагодарит?
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Re: профессор, специалист по вопросам обороны написал 26.12.2017 15:53
Это что?? написал 26.12.2017 16:04
Света. Пошел наХуй.
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(без названия)
Виктор + написал 26.12.2017 15:59
Вождь велик и могуч, коли не побоялся вызвать на бой таких крутых соперников.
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(без названия)
профессор, специалист по вопросам обороны написал 26.12.2017 15:53
маскали, расскажите оккупированным регионам почему это все "кандидаты" ваши проживают исключительно в московии (маскалии и пид-ербурге)? Регионы любопытсвуют почему оккупант такой оху-евший.
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Есть ,все таки, в России демократия! А я думал-не допустят, тираны...
Это что?? написал 26.12.2017 15:36
А вон оно как!..
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(без названия)
А.Каммерер написал 26.12.2017 14:58
К.Собчак? Кандидат в Президенты? Ха-ха-ха-ха-ха!!!
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(без названия)
фыва-23 написал 26.12.2017 14:54
Подконтрольный АП кандидатам препятствий не чинят.
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