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Московский листок

Экс-глава московской Росгвардии стал владельцем крупнейшего подрядчика Газпрома

Опубликовано 26.12.2017 в разделе комментариев 3

Экс-глава московской Росгвардии стал владельцем крупнейшего подрядчика Газпрома

Бывший начальник Главного управления Росгвардии по Москве Андрей Гранкин стал владельцем 20% долей крупнейшего подрядчика "Газпрома" - ООО "Научно исследовательск проектный институт нефти и газа "Петон", передает Интерфакс.

В пресс-службе "Петона" подтвердили факт сделки, уточнив, что Гранкин с осени этого года не является кадровым сотрудником Росгвардии. "При этом сделка носила частный характер - одно физическое лицо осуществило продажу 20% пакета акций другому. Сделка проведена между топ-менеджерами холдинга "Петон", а Андрей Гранкин на данный момент занимает должность советника генерального директора по вопросам корпоративной безопасности", - сказали в компании.

Известно, что Гранкин уволился из Росгвардии осенью 2017 года в звании генерал-майора полиции. По данным РБК, его доход за 2016 год составил чуть меньше 2 млн руб.

НИПИ НГ «Петон» занял первое место в рейтинге Forbes «Короли госзаказа», который вышел в марте 2017 года. Компания в 2016 году получила от «Газпрома» контракты на 176 млрд руб. В частности, компания без конкурса получила заказ на строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области (126,7 млрд руб.). Кроме того, «Петон» получил контракт на строительство установки стабилизации конденсата ачимовских залежей на Ямале (47,7 млрд руб.).

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
фантомас забан написал 26.12.2017 16:56
История успеха.
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(без названия)
-11 написал 26.12.2017 16:50
уволился из росгвардии. а мог бы по детям и беременным женщинам из пулемета строчить на законном основании.
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Друзьям-все, остальным-закон.
Это что?? написал 26.12.2017 15:42
Надо ж человечку на старости лет подзаработать. Все мы -люди, все мы понимаем...
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