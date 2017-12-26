Экс-глава московской Росгвардии стал владельцем крупнейшего подрядчика Газпрома

Бывший начальник Главного управления Росгвардии по Москве Андрей Гранкин стал владельцем 20% долей крупнейшего подрядчика "Газпрома" - ООО "Научно исследовательск проектный институт нефти и газа "Петон", передает Интерфакс.

В пресс-службе "Петона" подтвердили факт сделки, уточнив, что Гранкин с осени этого года не является кадровым сотрудником Росгвардии. "При этом сделка носила частный характер - одно физическое лицо осуществило продажу 20% пакета акций другому. Сделка проведена между топ-менеджерами холдинга "Петон", а Андрей Гранкин на данный момент занимает должность советника генерального директора по вопросам корпоративной безопасности", - сказали в компании.

Известно, что Гранкин уволился из Росгвардии осенью 2017 года в звании генерал-майора полиции. По данным РБК, его доход за 2016 год составил чуть меньше 2 млн руб.

НИПИ НГ «Петон» занял первое место в рейтинге Forbes «Короли госзаказа», который вышел в марте 2017 года. Компания в 2016 году получила от «Газпрома» контракты на 176 млрд руб. В частности, компания без конкурса получила заказ на строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области (126,7 млрд руб.). Кроме того, «Петон» получил контракт на строительство установки стабилизации конденсата ачимовских залежей на Ямале (47,7 млрд руб.).