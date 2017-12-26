Путин похвалил правительство за решение всех стоявших перед экономикой страны вопросов

Президент Владимир Путин высоко оценил работу правительства РФ, заявив, что оно "по сути, решило все стоявшие перед экономикой страны вопросы". "Правительство Российской Федерации сделало не только всё возможное, но и, на мой взгляд, более того. По сути, вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы", - сказал президент на встрече с членами кабмина.

По его словам, правительству, в частности, удалось снизить зависимость федерального бюджета от конъюнктуры нефтяных цен. "В целом российская экономика теперь меньше подвержена всякого рода внешним шокам и воздействию", - заявил глава государства

Также, по словам Путина, "ощутимый эффект дали программы развития импортозамещения и поддержки экспорта", а российский агропром стал "крупнейшим несырьевым экспортером".

Кроме того, президент среди заслуг правительства в последние годы отметил работу экономического блока и Центробанка в достижении рекордно низкой инфляции. "Мы добились минимальной за всю российскую историю инфляции. Что без всяких сомнений является достижением последних лет", – заявил Путин.

Глава государства также отметил заметные успехи правительства в области улучшения делового климата. По его словам, в этой области еще остается много нерешенных вопросов, но движение вперед очевидно.