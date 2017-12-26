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Московский листок

Путин похвалил правительство за решение всех стоявших перед экономикой страны вопросов

Опубликовано 26.12.2017 в разделе комментариев 5

Путин похвалил правительство за решение всех стоявших перед экономикой страны вопросов

Президент Владимир Путин высоко оценил работу правительства РФ, заявив, что оно "по сути, решило все стоявшие перед экономикой страны вопросы". "Правительство Российской Федерации сделало не только всё возможное, но и, на мой взгляд, более того. По сути, вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы", - сказал президент на встрече с членами кабмина.

По его словам, правительству, в частности, удалось снизить зависимость федерального бюджета от конъюнктуры нефтяных цен. "В целом российская экономика теперь меньше подвержена всякого рода внешним шокам и воздействию", - заявил глава государства

Также, по словам Путина, "ощутимый эффект дали программы развития импортозамещения и поддержки экспорта", а российский агропром стал "крупнейшим несырьевым экспортером".

Кроме того, президент среди заслуг правительства в последние годы отметил работу экономического блока и Центробанка в достижении рекордно низкой инфляции. "Мы добились минимальной за всю российскую историю инфляции. Что без всяких сомнений является достижением последних лет", – заявил Путин.

Глава государства также отметил заметные успехи правительства в области улучшения делового климата. По его словам, в этой области еще остается много нерешенных вопросов, но движение вперед очевидно.

 



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Всего комментариев к статье: 5
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где достижения?!
kerg написал 26.12.2017 17:12
Падение промышленности в РФ в ноябре 2017 года достигло рекордных с 2009 года темпов. Импортозамещение - по данным Росстата, за 8 месяцев 2017 года импорт в Россию зарубежных товаров вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26%.
Инвестиционный климат - в 2017 году иностранные инвесторы вывели с российского рынка почти 900 млн долларов. Этот результат оказался самым провальным в период действия антироссийский санкций.
Реальные доходы россиян в 2017 году упали на 1,4%. Предыдущие три года доходы также падали: в 2016 г. на 5,8%, в 2015 г. - на 3,2%, в 2014 г. - на 0,7%.
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(без названия)
oskotr написал 26.12.2017 17:08
Экономический спад, дальнейшее обнищание населения, увеличение смертности во сколько то раз, и по сути они решили все вопросы. У многих уже нет вопросов, что за вопросы ставил Путин перед экономикой.Чуть чуть не порешал, он все же надеется через 6 лет дорешить Рашку.
Так и представляется, валяется туша российской экономики и рядом Путин засаживающий ей электрошокером, та уже не реагирует, но пока дышит.
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(без названия)
фантомас забан написал 26.12.2017 16:58
Все решили, но че-та хреново по-прежнему. Видать не те вопросы решали или не те вопросы ставили.
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(без названия)
б написал 26.12.2017 16:49

Это правительстьво надо гнать метлой из России, а не хвалить
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(без названия)
CHIPOLINO написал 26.12.2017 16:46
Кукушка хвалит петуха....
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