Пресс-секретаршу МИДа Захарову повысили до генерал-полковника

Президент России Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД Марии Захаровой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Присвоить дипломатические ранги... Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса... Захаровой Марии Владимировне — директору департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации", — говорится в указе.
По табелю о рангах новый дипломатический ранг Захаровой приравнивается к званию генерала-полковника. Ранее она имела ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.
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Аннунак2 написал 26.12.2017 18:00
Я.уею. написал 26.12.2017 17:05
Пхи написал 26.12.2017 16:59