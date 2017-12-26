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Московский листок

Пресс-секретаршу МИДа Захарову повысили до генерал-полковника

Опубликовано 26.12.2017 в разделе комментариев 3

Пресс-секретаршу МИДа Захарову повысили до генерал-полковника

Президент России Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД Марии Захаровой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Присвоить дипломатические ранги... Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса... Захаровой Марии Владимировне — директору департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации", — говорится в указе.

По табелю о рангах новый дипломатический ранг Захаровой приравнивается к званию генерала-полковника. Ранее она имела ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Аннунак2 написал 26.12.2017 18:00
Какая гадость
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(без названия)
Я.уею. написал 26.12.2017 17:05
Во наша Псаки "дает".
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Да уж
Пхи написал 26.12.2017 16:59
Насосала!
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