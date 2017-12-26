Пресс-секретаршу МИДа Захарову повысили до генерал-полковника Президент России Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД Марии Захаровой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. "Присвоить дипломатические ранги... Чрезвычайного и Полномочного Посланника 1 класса... Захаровой Марии Владимировне — директору департамента информации и печати министерства иностранных дел Российской Федерации", — говорится в указе. По табелю о рангах новый дипломатический ранг Захаровой приравнивается к званию генерала-полковника. Ранее она имела ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.



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