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Московский листок

Минфин: Резервный фонд будет полностью исчерпан к Новому году

Опубликовано 26.12.2017 в разделе комментариев 9

Минфин: Резервный фонд будет полностью исчерпан к Новому году

Резервный фонд России к концу 2017 года будет полностью исчерпан, траты из него за год составят около 1,5 трлн рублей, из ФНБ - около 660 млрд рублей, заявил 26 декабря журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Траты ФНБ - это около 660 млрд рублей, Резервный фонд - где-то 1,5 трлн рублей", - цитирует министра ТАСС.

Ранее Силуанов заявлял, что по прогнозу министерства на 1 января 2018 года объем средств ФНБ составит 3,7 трлн рублей, или чуть больше 4% ВВП, при этом ликвидная часть ФНБ составит 2,3 трлн рублей. Со следующего года российское законодательство предусматривает объединение ФНБ с Резервным фондом.

 



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Всего комментариев к статье: 9
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Re: Гаденыш
батька Ангел написал 27.12.2017 05:50
С коньфиксацией экскременты надо производить.
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Работать пора начинать
Гаденыш написал 27.12.2017 03:57
И всех у кого доход более 10 млн.руб.в год - на Соловки с конфискацией.
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Re: Ой! Какая неожиданность!...детская...
рейтинг Путина (Кабаева) написал 27.12.2017 00:01
взлетит до 99,99 %!
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Ликвидная часть ФНБ превращается... в дырку от бублика
Светослав-------- написал 26.12.2017 21:39
\\\ликвидная часть ФНБ составит 2,3 трлн фублей...///
.
Из 3,7 трлн фуб 1,4 трлн фублев уже зарезервировано на инвестиции, а 1,113 трлн фуб станут затычкой бюджетной дыры 2018 года.
.
Так шо не будет никаких 2,3 трлн, будет половина -- которой тоже надолго не хватит.
.
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Главное - чтобы на последний срок
Путина написал 26.12.2017 21:23
средств хватило. А там - хоть потоп!
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Ой! Какая неожиданность!
Никогда написал 26.12.2017 21:21
такого не было и вот - опять!
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Откуда у нас Бентли...
...Антоша? написал 26.12.2017 19:32
У министра финансофффф Силуанова жена спросила: "Антоша! А откуда у нас с тобой вот этот замок в Альпах, вот эта яхта за 100 млн.$, вот этот "Роллс-Ройс"? Ведь как ты сам мне говорил - в Резервном Фонде ни...уя не осталось?"
.
И Антоша ответил: "ВСЁ СПИ ЖЕНА! Все...списж...ена, все списже...о!"
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Все спи...
с---жено! написал 26.12.2017 19:28
Все, спи, жена - Путин пох....валил тебя
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(без названия)
Фирс написал 26.12.2017 19:21
"...при этом ликвидная часть ФНБ составит 2,3 трлн рублей."
Получается, что еще примерно 2 года можем продержаться на плаву? А если сильно ужаться,то и на 3 года?
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