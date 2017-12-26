Минфин: Резервный фонд будет полностью исчерпан к Новому году

Резервный фонд России к концу 2017 года будет полностью исчерпан, траты из него за год составят около 1,5 трлн рублей, из ФНБ - около 660 млрд рублей, заявил 26 декабря журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Траты ФНБ - это около 660 млрд рублей, Резервный фонд - где-то 1,5 трлн рублей", - цитирует министра ТАСС.

Ранее Силуанов заявлял, что по прогнозу министерства на 1 января 2018 года объем средств ФНБ составит 3,7 трлн рублей, или чуть больше 4% ВВП, при этом ликвидная часть ФНБ составит 2,3 трлн рублей. Со следующего года российское законодательство предусматривает объединение ФНБ с Резервным фондом.