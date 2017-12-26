Минфин: Резервный фонд будет полностью исчерпан к Новому году

Резервный фонд России к концу 2017 года будет полностью исчерпан, траты из него за год составят около 1,5 трлн рублей, из ФНБ - около 660 млрд рублей, заявил 26 декабря журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Траты ФНБ - это около 660 млрд рублей, Резервный фонд - где-то 1,5 трлн рублей", - цитирует министра ТАСС.
Ранее Силуанов заявлял, что по прогнозу министерства на 1 января 2018 года объем средств ФНБ составит 3,7 трлн рублей, или чуть больше 4% ВВП, при этом ликвидная часть ФНБ составит 2,3 трлн рублей. Со следующего года российское законодательство предусматривает объединение ФНБ с Резервным фондом.
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батька Ангел написал 27.12.2017 05:50
Гаденыш написал 27.12.2017 03:57
рейтинг Путина (Кабаева) написал 27.12.2017 00:01
Светослав-------- написал 26.12.2017 21:39
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Из 3,7 трлн фуб 1,4 трлн фублев уже зарезервировано на инвестиции, а 1,113 трлн фуб станут затычкой бюджетной дыры 2018 года.
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Так шо не будет никаких 2,3 трлн, будет половина -- которой тоже надолго не хватит.
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Путина написал 26.12.2017 21:23
Никогда написал 26.12.2017 21:21
...Антоша? написал 26.12.2017 19:32
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И Антоша ответил: "ВСЁ СПИ ЖЕНА! Все...списж...ена, все списже...о!"
с---жено! написал 26.12.2017 19:28
Фирс написал 26.12.2017 19:21
Получается, что еще примерно 2 года можем продержаться на плаву? А если сильно ужаться,то и на 3 года?