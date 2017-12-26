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Московский листок

Роскомнадзор требует от Facebook и Instagram объяснить блокировку Кадырова

Опубликовано 26.12.2017 в разделе комментариев 7

Роскомнадзор требует от Facebook и Instagram объяснить блокировку Кадырова

Роскомнадзор направил в Facebook запрос в Facebook и Instagram с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает пресс-служба ведомства.

"Роскомнадзор направил 26 декабря письмо в адрес руководства компании Facebook с запросом о причинах удаления аккаунтов Рамзана Кадырова из социальных сетей Facebook и Instagram", - цитирует РИА Новости сообщение.

В свою очередь, глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что считает удаление аккаунтов руководителя Чечни Рамзана Кадырова из Facebook и Instagram проявлением двойных стандартов.

"Это яркий пример двойных стандартов", - цитирует министра Интерфакс. По его словам, в этой ситуации должны разбираться Минюст и прокуратура. Никифоров отметил, что сложившаяся ситуация показывает, что "интернет не вне политики".

По его словам, нужно также избегать "односторонних политически-мотивированных действий со стороны отдельных государств". "Для этого нужно принять международный документ, чтоб у нас была правовая платформа и фундамент", - сказал он.

Напомним, профили Кадырова в социальных сетях перестали стали недоступны в минувшую субботу. Чеченский лидер признался, что уже давно хотел покинуть Instagram. «Но считал, что неудобно перед друзьями и подписчиками, а их у меня в инстаграм и фейсбук более четырех миллионов», — пояснил он.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 26.12.2017 20:55
<<Опять-таки, ЦИТИРУЮ: "Следственный комитет Российской Федерации заявил о создании "нового уникального проекта" в сфере интернет-телевидения. В качестве площадки будет использован популярный сервис Youtube, который принадлежит американской компании Google" (Подробнее: http://www.newsru.com/crime/26dec2017/skrftvyoutube.html).
.
Ну есть же ВКонтакте, есть Одноклассники! А ну как омериканский Гугл даст пендаля конторе Бастрыкина - и что тогда? Снова стенания? По-моему, это мазохизм какой-то...>>
====
Ты, папаша пигидий, сначала освободись от навязчивой мысли о том, что буржуазные СМДИ якобы прониклись к тебе чрезвычайной любовью, чтобы честно снабжать тебя правдивой и объективной информацией, а не для оболванивания тебя в своих корыстных целях и введения в заблуждение.
.
Во-первых, пока Путин половину бюджета оккупированной РСФСР будет сплавлять на субсидирование бюджетного дефицита США, а также за счет разорения нашей страны выкачивать ресурсы на Запад, то путинской банде государственных преступников и коллаборационистов ничего от Запада не угрожает. А забанили Кадырова, раструбили об этом во всех газетках, а также за него вступился "Роскомндазор" лишь для раздувания путинской банде ореола "патриотизма"...
.
А было бы у путинской коллаборационисткой братии все так плохо, то разве бы они стали поднимать свои проекты на пиндосском ресурсе YouTube, о чем вы привели цитату?
.
Во-вторых, на пиндосских ресурсах безбожно удаляют десятки тысяч материалов, разоблачающих коллаборационизм путинской банды, то есть, однозначно, Запад крышует своих марионеток в Кремле. Но вот в газетках об этом совсем никто не пишет, "Роскомнадзор" о свободе слова не печется. Тысячи роликов на YouTube eckb не удаляют напрочь, то пессимизируют в "рейтинге", отматывают просмотры, лайки... Об этом тоже в буржуазных СМДИ никто истерики не закатывает, неописуемая тишина.
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(без названия)
отец Пигидий написал 26.12.2017 20:13
Опять-таки, ЦИТИРУЮ: "Следственный комитет Российской Федерации заявил о создании "нового уникального проекта" в сфере интернет-телевидения. В качестве площадки будет использован популярный сервис Youtube, который принадлежит американской компании Google" (Подробнее: http://www.newsru.com/crime/26dec2017/skrftvyoutube.html).
.
Ну есть же ВКонтакте, есть Одноклассники! А ну как омериканский Гугл даст пендаля конторе Бастрыкина - и что тогда? Снова стенания? По-моему, это мазохизм какой-то...
Ответить
(без названия)
недоумение написал 26.12.2017 19:56
А, что вообще делают высокие чиновники РФ, особенно горячие южные ребята ,во вражеских сетях?Попались и запутались? Враги их сам по случаю освободили вроде радоваться надо..а, другие чиновники недовольны,и требуют "вражеской свободы"- опять что-ли "наших "повязать, в ихние анбэшные конторы ?!!!!
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(без названия)
отец Пигидий написал 26.12.2017 19:42
Тю! Таки старая новость - по поводу блокировки зверька Кадыркина уже били копытцами и Валька Красные Трусы, и некогда широко известный в узких саратовских кругах холостяк Володин, а зверек Даутов (кажется, так погоняло у Кадыркиного соплеменника) даже сам себя заблокировал в шайтанских инстаграме и фейсбуке в знак солидарности с Кадыркиным. ВОПРОС В ДРУГОМ: почему эти зверьки не осваивают фээсбэшные Вконтакте и Одноклассники, а лезут на гейропейские фейсбуки?
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(без названия)
Виктор + написал 26.12.2017 19:38
Опаньки, роскомнадзор встал на защиту свободы распространения информации. Похвально, а то был замечен исключительно на блокировке сайтов. Если что, теперь знаем к кому обращаться.
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(без названия)
Интересно! написал 26.12.2017 19:27
Интересно, а почему же роскомнадзор ни разу не возбудился оттого, что у меня в социальных сетях, ничем не обосновав, удалили десятки страниц. Удалили в социальных сетях "России"? А что этот Кадыров, какой-то особенный, что по поводу его бана разбирается росконнадзор?
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 26.12.2017 19:24
Причина блокировки аккаунта кроется в причине предоставления аккаунта.
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