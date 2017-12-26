Роскомнадзор требует от Facebook и Instagram объяснить блокировку Кадырова

Роскомнадзор направил в Facebook запрос в Facebook и Instagram с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщает пресс-служба ведомства.

"Роскомнадзор направил 26 декабря письмо в адрес руководства компании Facebook с запросом о причинах удаления аккаунтов Рамзана Кадырова из социальных сетей Facebook и Instagram", - цитирует РИА Новости сообщение.

В свою очередь, глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что считает удаление аккаунтов руководителя Чечни Рамзана Кадырова из Facebook и Instagram проявлением двойных стандартов.

"Это яркий пример двойных стандартов", - цитирует министра Интерфакс. По его словам, в этой ситуации должны разбираться Минюст и прокуратура. Никифоров отметил, что сложившаяся ситуация показывает, что "интернет не вне политики".

По его словам, нужно также избегать "односторонних политически-мотивированных действий со стороны отдельных государств". "Для этого нужно принять международный документ, чтоб у нас была правовая платформа и фундамент", - сказал он.

Напомним, профили Кадырова в социальных сетях перестали стали недоступны в минувшую субботу. Чеченский лидер признался, что уже давно хотел покинуть Instagram. «Но считал, что неудобно перед друзьями и подписчиками, а их у меня в инстаграм и фейсбук более четырех миллионов», — пояснил он.