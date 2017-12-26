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Московский листок

СК не нашел криминала в действиях руководства полковника-миллиардера Захарченко

Опубликовано 26.12.2017 в разделе комментариев 8

СК не нашел криминала в действиях руководства полковника-миллиардера Захарченко

Экс-замначальника антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко совершал свои преступления один, его руководство и подчиненные об этом не знали, заявила официальный представитель Следственного комитета (СКР) Светлана Петренко.

"Следствие не видит криминальной составляющей в действиях его (Захарченко) руководства", - сказала Петренко в эфире радиостанции "Вести ФМ" во вторник.

По ее словам, начальники Захарченко виновны лишь в том, что не обеспечили "правильного и должного" контроля. "За это они и понесли дисциплинарную ответственность, МВД об этом сообщало", - сказала Петренко.

При этом она отметила, что подчиненные Захарченко также действовали "в точном соответствии со своими должностными обязанностями" и не совершали ничего незаконного. "Они выполняли ни больше ни меньше только свои обязанности. То есть они тщательно проверяли, направляли в контролирующие органы определенные материалы. Здесь тоже мы не видим ничего незаконного", - сообщила Петренко.

По ее словам, следствие полагает, что преступную деятельность обвиняемый вел ни один год. "Свои действия он планировал сам, разрабатывал и никогда не повторялся… С помощью своих знакомых он входил в круг того или иного предпринимателя, становился "Димой из центрального аппарата", был прекрасным собеседником, простым, скромным, тактичным. Узнавал информацию о фирме. А после этого с помощью своих подчиненных начинал создавать этой компании проблему. А потом "помогал" эти проблемы решать", - сказала Петренко.

Напомним, полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с коррупцией в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Особый резонанс это дело получило после того как во время обыска в квартире сводной сестры полковника было обнаружено и изъято почти 9 млрд руб. в разной валюте.

 



Рейтинг:   2.00,  Голосов: 4
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Всего комментариев к статье: 8
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Третий том похождений Остапа Бендера, который под фамилией Захарченко становится
замначальника антикоррупционного главка МВД написал 27.12.2017 00:38
Прошу писателей-сатириков приступить к работе.
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Господа, объявляется конкурс на новый анекдот про Путина
материал перед вами написал 27.12.2017 00:05
.
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 26.12.2017 22:59
У миллиардера криминала быть не может. Укравшие сто и больше миллионов проходят
как свидетели. Вот если пачку семечек в Ашане вынесешь вот это вор в чистом виде.
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(без названия)
kirilis написал 26.12.2017 22:44
Сами то верят, что могут общественность за каких-то лохов держать? Или все пофиг уже?
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(без названия)
Юрий78 написал 26.12.2017 22:37
ПЗЦ где живем и как в эту жопу попали?
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Re: гость написал 26.12.2017 20:45
недоумение написал 26.12.2017 21:57
"Много вопросов. Кто этого кренделя двигал по служебной лестнице,кто его контролировал и т.д. и т.п."- неужели, не ясно что ,это были неизвестные силы ?!!
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(без названия)
гость написал 26.12.2017 20:45
Много вопросов. Кто этого кренделя двигал по служебной лестнице,кто его контролировал и т.д. и т.п.
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у-тю-тю-тю-тю,
какие неосведомленные написал 26.12.2017 20:39
ангелочки-руководители!
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