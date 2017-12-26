СК не нашел криминала в действиях руководства полковника-миллиардера Захарченко

Экс-замначальника антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко совершал свои преступления один, его руководство и подчиненные об этом не знали, заявила официальный представитель Следственного комитета (СКР) Светлана Петренко.

"Следствие не видит криминальной составляющей в действиях его (Захарченко) руководства", - сказала Петренко в эфире радиостанции "Вести ФМ" во вторник.

По ее словам, начальники Захарченко виновны лишь в том, что не обеспечили "правильного и должного" контроля. "За это они и понесли дисциплинарную ответственность, МВД об этом сообщало", - сказала Петренко.

При этом она отметила, что подчиненные Захарченко также действовали "в точном соответствии со своими должностными обязанностями" и не совершали ничего незаконного. "Они выполняли ни больше ни меньше только свои обязанности. То есть они тщательно проверяли, направляли в контролирующие органы определенные материалы. Здесь тоже мы не видим ничего незаконного", - сообщила Петренко.

По ее словам, следствие полагает, что преступную деятельность обвиняемый вел ни один год. "Свои действия он планировал сам, разрабатывал и никогда не повторялся… С помощью своих знакомых он входил в круг того или иного предпринимателя, становился "Димой из центрального аппарата", был прекрасным собеседником, простым, скромным, тактичным. Узнавал информацию о фирме. А после этого с помощью своих подчиненных начинал создавать этой компании проблему. А потом "помогал" эти проблемы решать", - сказала Петренко.

Напомним, полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с коррупцией в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Особый резонанс это дело получило после того как во время обыска в квартире сводной сестры полковника было обнаружено и изъято почти 9 млрд руб. в разной валюте.