Сенаторы решили упростить вывоз культурных ценностей за рубеж

Совет федерации во вторник, 26 декабря одобрил закон, упрощающий процедуру вывоза за рубеж объектов культурного наследия. Как сообщает РБК, за него проголосовали 109 членов верхней палаты парламента, девять - против.

Документ вводит новое определение понятия «культурная ценность» — движимое имущество (товары, предметы), имеющее историческое, художественное, научное или иное культурное значение. Поправками предлагается освободить от таможенных сборов негосударственные музеи при ввозе и вывозе произведений искусства (сейчас пошлины не платят только государственные и муниципальные музеи). Также законопроект разрешает вывоз произведений искусства старше ста лет — на основании специального свидетельства, выдаваемого Минкультуры.

Отмечается, что обсуждение документа вызвало споры среди сенаторов. По словам члена Совфеда от Республики Тыва Людмилы Нарусовой "ни с музейщиками, ни с сообществом искусствоведов этот закон не обсуждался". Она отметила, что не поддержал законопроект и президент Союза музеев и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Изначально против законопроекта выступили Минкультуры, Росархив, Минюст и ФСБ. В начале июня депутаты приняли законопроект, Минкультуры дважды писал отрицательный отзыв на него, но в итоге дальнейшую работу по законопроекту решили отложить до осенней сессии.