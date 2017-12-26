Сенаторы решили упростить вывоз культурных ценностей за рубеж

Совет федерации во вторник, 26 декабря одобрил закон, упрощающий процедуру вывоза за рубеж объектов культурного наследия. Как сообщает РБК, за него проголосовали 109 членов верхней палаты парламента, девять - против.
Документ вводит новое определение понятия «культурная ценность» — движимое имущество (товары, предметы), имеющее историческое, художественное, научное или иное культурное значение. Поправками предлагается освободить от таможенных сборов негосударственные музеи при ввозе и вывозе произведений искусства (сейчас пошлины не платят только государственные и муниципальные музеи). Также законопроект разрешает вывоз произведений искусства старше ста лет — на основании специального свидетельства, выдаваемого Минкультуры.
Отмечается, что обсуждение документа вызвало споры среди сенаторов. По словам члена Совфеда от Республики Тыва Людмилы Нарусовой "ни с музейщиками, ни с сообществом искусствоведов этот закон не обсуждался". Она отметила, что не поддержал законопроект и президент Союза музеев и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Изначально против законопроекта выступили Минкультуры, Росархив, Минюст и ФСБ. В начале июня депутаты приняли законопроект, Минкультуры дважды писал отрицательный отзыв на него, но в итоге дальнейшую работу по законопроекту решили отложить до осенней сессии.
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Гаденыш написал 27.12.2017 04:03
жоржик написал 26.12.2017 22:40
2. это к тому, что в СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ до такой то матери пришлых граждан, которые за малое время постоянного проживания в качестве граждан России на территории моей родины чисто технически - слишком малое время проживания на территории рискованного земледелия, начали применять чисто интуитивно - их так в свое время воспитали перекати полем, чтоб выжить в отличии от русских, надо успеть удрать туда где теплее, а не милее, СВОИ НАВЫКИ ВЫЖИВАНИЯ, что не соответствует ни свыше двух тысячелетней истории моего народа, ни его духу, ни его широте души ну и так далее;
3. то есть видимо для лучшего взаимопонимания со своими бывшими родственичками, которые от них успели отказаться на свою голову откуда они знали, что их родственники найдут свое место у русских и получат почет и уважение, так скажем, хотят показать что у нас есть..
4. приведу только один пример: Голландия, Крым, СКИФСКОЕ ЗОЛОТО;
5. вот у нас, татар, в центре нашей столицы, в историческом центре Казани, решили снести под видом переноса памятник человеку организовавшему победу советской власти в Казани одновременно с Питером 7 ноября 1917 года. И тут самое интересное и для наших и националистов, и шовинистов, и патриотов и всех оставшихся, которых я не смог перечислить..
6. так что интересное то? а то, что Казанское ханство просуществовало всего 114 лет (на машинах модный номер. Ну и что? как любит говорит спец по АЭС. да а что? А то что данная победа явилась прологом сначала к автономии - ТАССР, а затем и к Татарстану, то есть восстановлению государственности нас татар в составе уже не большой орды, а в составе России, а не какой то Казанской губернии которую видимо хочет Жириновский Володя, так скажем, а в республике;
7. про русских родственников я уже сказал, татарские родственники пришли с Бату попозже в 1236 (уничтожение Великого Булгара)-41 (уничтожение Киева, где проживали другие мои родственники). так вот я не буду поступать как члены совета федерации (откуда придумали сенаторов? их нет в Конституции РФ ну это тоже влияние недостаточно поживших на территории моей родины так сказать). Для ... которые попытаются обвинить меня - я и ПРОТИВ ЦЕНЗА ОСЁДЛОСТИ И ПРОТИВ ЧЕРТЫ ОСЁДЛОСТИ, установленной русской императрицей, но немкой ЕКАТЕРИНОЙ ВЕЛИКОЙ. Тетенька пыталась (тоже мало тут пожила, не привыкла)оградить от вредных влияний, так скажем. а может чувствовала кто будет руководить свержением ее родственничков, так скажем;
8. думаю про родственников хватит, министерство право, архив прав, ФСБ как это не странно тоже ПРАВО, понимают на чем держится государственность.. А ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ НЕ ПРАВЫ, СОВЕРШЕННО НЕ ПРАВЫ...
9. вот желательно ФСБ вместе с Чайкой, который ездил там что с Ниццей было, предложить так ненавязчево,этой публике применить систему обучения сотрудников ЦРУ пониманию русской души: одевать косоворотки, выпивать литр водяры из горла и петь ХОРОМ РУССКИЕ ПЕСНИ, если они захотят и дальше быть членами совета федерации РФ
Василий(4) написал 26.12.2017 22:12