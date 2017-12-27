Президентский Совет по культуре и искусству вынес министру культуры России обвинительный приговор

Именно так можно расценить все, что произошло во время заседания Совета при Президенте России по культуре и искусству, состоявшемся в Кремле 21 декабря 2017 года.
Причем, интересен тот факт, что сам президент России выступил на этом Совете и в роли прокурора, и в роли председательствующего судьи. А в качестве обвинителей и свидетелей обвинения были заслушаны деятели культуры и искусства, включенные в этот совещательный орган при главе государства.
При этом руководитель главного культурного ведомства страны - Министерства культуры России господин Мединский сидел, постоянно нервно ёрзая на своем стуле (как будто туда кто-то насыпал кусочки соли) и втянув по самые уши голову в плечи. И лишь изредка о чем-то тихонько шепотом переговаривался с сидящей так же тихо вице-премьером по социальным вопросам Ольгой Голодец.
О том, что бравурных речей не будет, стало понятно с первых же слов президента. Потому что он сразу заявил о том, что пора пересмотреть всю политику страны в области культуры и искусства. И подготовить новую редакцию Закона о культуре. Причем, сделать он это предложил не депутатам Государственной Думы и не чиновникам Минкульта, а самим деятелям культуры.
Сейчас уже многие специалисты начинают задаваться вопросом: что бы подобное могло значить? Не означает ли это, что мы постепенно начинаем переходить к принципиально новой форме управления государством? При которой разработкой основных нормативных и законодательных актов будут заниматься не выборные законодательные органы, а профессиональные сообщества? Потому что слишком уж великие потери мы несем от неквалифицированной работы наших «законотворцев», которые принимают законодательные акты, как выразился наш великий писатель-сатирик Михаил Жванецкий, порой «не приходя в сознание». А потом дружно всей страной разгребаем эти «законодательные дебри», не понимая, что к чему приладить!
Такая ситуация у нас сложилась в свое время в области образования. Когда «законодатель», идя на поводу у всякого рода «советников» и «консультантов» из различных западных (и, в первую очередь, - американских «фондов») фактически сломал всю нашу традиционную российскую классическую фундаментальную систему образования! Заменив ее на американизированный эрзац из набора тестовых заданий и совершенно глупых прикладных стандартов.
Результатом этой «активной законотворческой деятельности» стало целое загубленное поколение! Которое в слове «корова» умудряется сделать целых три ошибки! И даже не знает, живя в России, что это за животное такое √ корова, чем питается и что мы от нее получаем.
И все это - благодаря тому, что более 20 лет руководители системы образования, сидящие в министерских креслах и тупо выполняющие инструкции своих заокеанских «советников» (и такие же «законодатели» - только сидящие в кабинетах на Охотном ряду, но также слепо следующие указкам «из-за бугра») до бесконечности «реформировали» российское образование! И «дореформировались» до полного идиотизма! Уничтожив свое собственное, уникальное, лучшее в Мире классическое фундаментальное образование! Заменив его американизированным эрзацем, окончательно превратившим подрастающее поколение россиян в недоумков!
Параллельно с этим процессом во всю шел и процесс уничтожения русской национальной культуры! И замены ее все на ту же американизированную эрзац-культуру! А во главе этого процесса (так же, как и в системе образования), конечно же, в первую очередь стояли сами чиновники главного «культурного ведомства», подогреваемые изнутри всевозможными западными «советниками» и «консультантами» и наши славные «законодатели»!
Но, с «законодателя» много не спросишь! Он издал очередную глупость, получил свои «тридцать серебряников» - и поехал отдыхать на Канары! А вот чиновник, кровно заинтересованный в «проталкивании» того или иного «законодательного акта», держит ушки на макушке! И ждет своего часа! Потому что именно он зачастую подбрасывает этому самому «законодателю» (порой вообще ничего не смыслящему в вопросах культуры) определенную конкретику! И не случайно! Потому что четко знает, как этим потом распорядиться!
А распорядиться в сфере культуры (не смотря на пессимистические рассуждения некоторых ее деятелей) есть чем! И «грамотное» распоряжение достижениями культуры (особенно, если они принадлежат не тебе, а государству или другим деятелям) может принести большие дивиденды.
Так постепенно, исподволь, российская сфера культуры стала превращаться в сферу бытового обслуживания населения. В сферу «удовлетворения потребностей». А само понятие «культура» постепенно стало превращаться в одно нескончаемое «шоу»!
Своего апогея это «шоу» достигло к 2000-му году, когда министром культуры России был назначен Михаил Швыдкой. При нем все Министерство культуры России в одночасье превратилось в огромный и практически неуправляемый балаган. Но, даже с уходом министра-шоумена со своего поста в 2004 году этот балаган не прекратился! Он просто несколько видоизменился. На некоторое время поутих. Но, затем - всколыхнулся с новой силой!
И толчком к этому стал приход на министерский пост еще одного шоумена! Теперь уже - политического!
Им стал в 2012-м году Владимир Мединский.
Трудно сказать, откуда взялась на посту министра культуры эта фигура… Потому что господин Мединский никогда ничего в своей жизни не сделал связанного с культурой!
Будучи членом Бюро Высшего Совета партии «Единая Россия», данный молодой предприимчивый человек активно лоббировал интересы игорного, табачного, пивного и рекламного бизнеса (?!).
Согласитесь, в любом цивилизованном государстве подобного рода фигура вряд ли могла бы претендовать на роль «министра культуры»! Но, видимо, мы пока еще не доросли до уровня «цивилизованного государства»…
И вот - пять лет человек, стоявший у истоков продвижения в России игорного, табачного, пивного и рекламного бизнеса «отруководил» у нас в стране нашей отечественной культурой!
И к чему же мы пришли?!
В своих выступлениях на заседании Президентского Совета сначала Михаил Пиотровский, а затем - Александр Калягин с большой болью и удивлением рассказали собравшимся о том, что же сегодня вытворяют чиновники Министерства культуры России с реальной российской культурой. А Калягин даже зачитал один из «циркуляров», которые постоянно получают руководители детских театров. Чем вызвал невольный смех в зале! Только смех этот был сквозь слезы! И сам Калягин, которого все мы прекрасно знаем как уникального комедийного киноактера, был весьма далек от комедийного настроения!
И дальше, с каждым последующим выступлением все больше и больше выступала картинка довольно неприглядная.
В чем ее суть? - Спросите вы.
А суть очень проста!
За прошедшие годы все ведущие учреждения российской культуры, выражаясь чиновничьим языком, были переведены на «рыночные рельсы». Культура фактически превратилась в нашей стране в одну из сфер экономической деятельности. И главное культурное ведомство страны вместо поддержки и распространения наших истинных национальных достижений культуры активно ударилось в процесс (выражаясь современным искаженным языком) тупого «заколачивания бабла» при помощи учреждений культуры. Превратив их тем самым в «комбинаты бытового обслуживания населения». Для учреждений культуры было введено даже такое понятие как «рентабельность» (?!).
В этой связи стоило бы заметить, что самыми «рентабельными», конечно же, в ближайшее время станут не музеи и театры, а стадионы, на которых нанюхавшиеся кокаинчика (или другой, более «крутой наркоты») рэперы будут орать в микрофоны такой же озверевшей и очумевшей от дури молодежи про то, как они нарезают колбасу на бутерброд.
Этому сюжету (про российских рэперов), кстати, в итоговом выпуске программы «Вести» на телеканале «Россия» в воскресенье 24 декабря 2017 года было посвящено целых 11 минут! И преподнесено это было как новое течение в российской культуре!
Ну, что же! Я могу поздравить и господина Дмитрия Киселева, и автора сюжета - Антона Лядова! Видимо, кто-то из них претендует на место будущего министра культуры России!
Шоу продолжается! Только стоить нам всем оно будет очень дорого! И уже мы имеем серьезные потери на «культурном фронте»!
50 лет создавал свой уникальный коллектив - «Русский концертный оркестр «Боян» Народный артист СССР, композитор и дирижер, профессор Анатолий Полетаев. Этот Оркестр (с большой буквы) объехал почти весь Мир! Ему рукоплескали и Европа, и Азия, и Китай! Этот Оркестр исполняет настоящую русскую национальную музыку и лучшие произведения из славянского репертуара.
Но, господин Мединский и его чиновники больше не нуждаются в русской национальной музыке и в русской национальной культуре. Поэтому специальным приказом Министерства культуры России «Русский концертный оркестр «Боян» уничтожен! А его бессменный руководитель - вышвырнут на улицу!
Потому что они играют и поют не про бутерброды с колбасой, а про любовь к своей Великой Родине!
Осталось выяснить лишь один вопрос: какая все-таки Родина у господина Мединского и его компании, активно лоббирующей игорный, пивной, табачный, рекламный бизнес и пытающейся навязать нашей российской молодежи западную субкультуру, основанную на рэпе, пропагандирующем нарезку бутербродов с колбасой и внушающем молодежи, что настоящее искусство √ это научиться бормотать пару-тройку дурацких фраз?...
И с первой же оказией отправить приговоренного Президентским Советом очередного министра-шоумена на его «историческую Родину». Потому что в России таким людям делать нечего! Слишком уж много от них вреда! И для культуры, и для общественного спокойствия!
А деятелям культуры, как и предложил президент России Владимир Путин открывая заседание этого «исторического» Совета по культуре и искусству 21 декабря 2017 года, хватит ждать милостей от тех, кто никогда и ничего, кроме собственного кругленького счета в банке, не создал. От тех, кто живет, пытаясь угадить очередному начальнику и угадать, что завтра потребует от него очередной заокеанский «советничек». Пора брать инициативу в свои руки! И создавать такие законы, которые будут не разрушать, а созидать нашу традиционную российскую культуру!
И, в первую очередь, обратить свои взоры в сторону молодежи и детей. Которых господа мединские, швыдкие, киселевы и лядовы, активно пропагандирующие и насаждающие у нас в России западную субкультуру, скоро самих превратят в гарнир для «эстетического шашлыка».
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!!!!QQQ!TOT-JATOT!OQQ!!!!& написал 27.12.2017 02:39
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 27.12.2017 02:23
То,что МЕДИНСКИЙ,как и ГОЛОДЕЦ -
Реальные ВРАГИ России - внутренние,
ПОЛИТИЧЕСКИе--"ГЛИСТЫ"=ПАРАЗИТЫ -
ни у кого НЕ вызывает сомнения!
> Они - ПОЛИТические -ДИВЕРСАНТЫ!
Они - ЧЛЕНЫ партии ВРАГОВ - "ед-ро"!
[НУЖНО "ед-ро" - САРОЧНО - в-ведро!]
+ + + + +
> СТАТЬЯ:Правительство РФ добило
русскую культуру:Минкульт уничтожил
оркестр "Боян".От 26-12-17;12:35;
> САЙТ:www.prezidentpress.ru
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А что такое "Минкульт" России? ЭТО -
"щупальце" МОНСТРА "ед-ро" - ПАРАЗИТа
того ГАДА,который ДАВИТ все то,что
Полезно и Нужно России,ее народу!
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>ДОЛОЙ - ПАРАЗИТА "ед-ро"!ВМЕСТЕ со
всеми его ЧЛЕНАМИ-диверсантами!!!
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так - мысли
мимо ПРОХОДЯЩЕГО...- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 26-12-17.
Василий(4) написал 27.12.2017 01:36
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Чо, теперь все пропутинские СМДИ будут нам рассказывать про "декабрьские указы" своего плешивого фюрера? За 5.5 лет уже достали рассказами про "майские указы"... пора менять пластинку, оно же "выборы" на дворе!
нооскоп написал 27.12.2017 01:33
Выбора панимаашь,
анатолий1 написал 27.12.2017 01:15