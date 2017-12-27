Если в кране нет воды...

Со вчерашнего дня в городах Ростовской области Красный Сулин и Новошахтинск обещано отключить водоснабжение. Навсегда. Поскольку компания "Донреко" является единственным источником воды для населения этих городов, то в связи с возбуждением против нее уголовного дела, она "вынуждена прекратить подачу воды в указанных городах с 26.12.2017".

Именно так и написано в письме руководителя "Донреко" всему областному начальству - губернатору, ФСБ, Следкому и всем остальным.

Может на финал не отключат, как-то разрулят. Ну в другой раз отключат...

Предыстория тут довольно долгая, хороших нет, и в основании, разумеется, воровство. В принципе, редакция располагает подробной аналитической запиской на эту тему, и она доступна в приложении, но сейчас - в двух словах.

На сегодня задолженность «Донреко» перед кредиторами составляет свыше 1,1 миллиарда рублей.

По сведениям источников из тарифной службы, благодаря росту убытков, Ростовская сбытовая компания в прошлом году получила дополнительные миллионы рублей сверх сбытовой надбавки. И в наступившем году энерготорговцы снова хотят получить дополнительные миллионы.

Получается, именно потребители электроэнергии финансируют всё возрастающие аппетиты энергетических дельцов в связке с карманными водоканалами-банкротами.

Как в дальнейшем тратятся эти средства – тайна за семью печатями.

На самое интересное не в этом. Сторонники нынешних экономических отношений, основанных на частной собственности, все время указывают на "эффективность" собственника - в противовес якобы бестолковости и нерадивости советских служащих прошлого времени. Но в общем, "Водоканал" остается один и тот же, просто управляется по-разному.

Так вот, можно ли было в советское время представить, что руководитель "Водоканала" берет и отключает воду целому городу или двум, причем на неопределенный срок? Уже смешно - за такие фокусы полагался срок вполне определенный. Обанкротиться же социалистическое государственное предприятие не могло в принципе.

Сейчас поставщик услуг, скажем, воды или электроэнергии имеет право делать все, что ему позволяет закон. Он не может, конечно, взять и убежать с кассой. Но развалить предприятие - запросто. И отвечает он при этом только перед своим собственным карманом. Разводит руками - ну, дурак оказался, наказан рублем!

"А как же вода?" - интересуются граждане. А никак! Рынок. Один поставщик закрылся, а другого нет пока. Терпите.

И так, между прочим, во всем. Даже то, что раньше называлось неотложной помощью, теперь - услуга. Ну не оказали вам услугу, так вы можете и не платить. Как-будто вода из крана - это тоже самое, что вода в бутылке, не нравится один сорт - куплю другой. А в кране вода одного сорта. Или вообще нет ее. Такой вот выбор.

И какой же негодяй догадался функции жизнеобеспечения запустить в рынок?

Вопрос в принципе глупый и вполне бессмысленный. И не решается ни при помощи ФСБ, ни при помощи следствия. Они могут посадить кого-нибудь, но воду в кране организовать не могут. Они могут поучаствовать в перераспределении выгодных государсвенных заказов и подрядов, но только когда есть, что перераспределять.

А вот если нет воды? Если нет, и все?

Не нравилась вам советская власть, плохая была? Ну зато теперь все в порядке...