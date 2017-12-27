Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Если в кране нет воды...

Опубликовано 27.12.2017 автором в разделе комментариев 2

коррупция вода
Если в кране нет воды...

 Прикреплено: аналитическая записка  

Со вчерашнего дня в городах Ростовской области Красный Сулин и Новошахтинск обещано отключить водоснабжение. Навсегда. Поскольку компания "Донреко" является единственным источником воды для населения этих городов, то в связи с возбуждением против нее уголовного дела, она "вынуждена прекратить подачу воды в указанных городах с 26.12.2017".

Именно так и написано в письме руководителя "Донреко" всему областному начальству - губернатору, ФСБ, Следкому и всем остальным. 

Может на финал не отключат, как-то разрулят. Ну в другой раз отключат...

Предыстория тут довольно долгая, хороших нет, и в основании, разумеется, воровство. В принципе, редакция располагает подробной аналитической запиской на эту тему, и она доступна в приложении, но сейчас - в двух словах. 

На сегодня задолженность «Донреко» перед кредиторами составляет свыше 1,1 миллиарда рублей. 

По сведениям источников из тарифной службы, благодаря росту убытков, Ростовская сбытовая компания в прошлом году получила дополнительные миллионы рублей сверх сбытовой надбавки. И в наступившем году энерготорговцы снова хотят получить дополнительные миллионы.

Получается, именно потребители электроэнергии финансируют всё возрастающие аппетиты энергетических дельцов в связке с карманными водоканалами-банкротами. 

Как в дальнейшем тратятся эти средства – тайна за семью печатями. 

На самое интересное не в этом. Сторонники нынешних экономических отношений, основанных на частной собственности, все время указывают на "эффективность" собственника - в противовес якобы бестолковости и нерадивости советских служащих прошлого времени. Но в общем, "Водоканал" остается один и тот же, просто управляется по-разному.

Так вот, можно ли было в советское время представить, что руководитель "Водоканала" берет и отключает воду целому городу или двум, причем на неопределенный срок? Уже смешно - за такие фокусы полагался срок вполне определенный. Обанкротиться же социалистическое государственное предприятие не могло в принципе. 

Сейчас поставщик услуг, скажем, воды или электроэнергии имеет право делать все, что ему позволяет закон. Он не может, конечно, взять и убежать с кассой. Но развалить предприятие - запросто. И отвечает он при этом только перед своим собственным карманом. Разводит руками - ну, дурак оказался, наказан рублем!

"А как же вода?" - интересуются граждане. А никак! Рынок. Один поставщик закрылся, а другого нет пока. Терпите.

И так, между прочим, во всем. Даже то, что раньше называлось неотложной помощью, теперь - услуга. Ну не оказали вам услугу, так вы можете и не платить. Как-будто вода из крана - это тоже самое, что вода в бутылке, не нравится один сорт - куплю другой. А в кране вода одного сорта. Или вообще нет ее. Такой вот выбор.

И какой же негодяй догадался функции жизнеобеспечения запустить в рынок?

Вопрос в принципе глупый и вполне бессмысленный. И не решается ни при помощи ФСБ, ни при помощи следствия. Они могут посадить кого-нибудь, но воду в кране организовать не могут. Они могут поучаствовать в перераспределении выгодных государсвенных заказов и подрядов, но только когда есть, что перераспределять. 

А вот если нет воды? Если нет, и все? 

Не нравилась вам советская власть, плохая была? Ну зато теперь все в порядке...



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 15
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
это ужас капитализма
либерасты написал 27.12.2017 04:35
скажите мне - возможно ли такое было в ссср - чтоб городе с населением более 100000 человек полностью отключили воду ?
Ответить
Re:
!!!!QQQ!TOTJATOT!OQQ!!!!& написал 27.12.2017 02:25
"Сейчас поставщик услуг, скажем, воды или электроэнергии имеет право делать все, что ему позволяет закон. Он не может, конечно, взять и убежать с кассой. Но развалить предприятие - запросто. И отвечает он при этом только перед своим собственным карманом. Разводит руками - ну, дурак оказался, наказан рублем!
"А как же вода?" - интересуются граждане. А никак! Рынок. Один поставщик закрылся, а другого нет пока. Терпите."
- таик все эти блага нам устроили ебаныевротлибералыиправозащинтники, которым путин в благодаронсть отгрохал "ельцинцентр", названый таки в честь алкаша и де-Билла... То таки да... Таки, впрочем, тупые населюки страны много хорошего ожидали от "рыночноых реформ" таки своими гниломосками... то таки да"! Таки теперь пусть с-осут йух - это будет им таки полезно для умственного здоровья... То, что в СССР считалось вредительством - теперь делается открыто, между прочим! Таки никто этому таки не удивляется... Привыкли... То таки да...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сожалеете ли вы о распаде СССР?:
Результаты
Интернет-ТВ
Загадочная авария автобуса
Загадочная авария автобуса
25.12.2017
Дочь Назарбаева испугалась бастующих шахтеров
Дочь Назарбаева испугалась бастующих шахтеров
26.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
У Собянина с деньгами все хорошо, а у меня не очень... Может это взаимосвязано? (2)
Президентский Совет по культуре и искусству вынес министру культуры России обвинительный приговор (5)
Если в кране нет воды... (2)
Только социализм остановит экспансию США, Китая, наркотиков и террористов (5)
Сенаторы решили упростить вывоз культурных ценностей за рубеж (3)
СК не нашел криминала в действиях руководства полковника-миллиардера Захарченко (8)
Роскомнадзор требует от Facebook и Instagram объяснить блокировку Кадырова (7)
Минфин: Резервный фонд будет полностью исчерпан к Новому году (9)
Пресс-секретаршу МИДа Захарову повысили до генерал-полковника (10)
Путин похвалил правительство за решение всех стоявших перед экономикой страны вопросов (19)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Водички захотели? А нету!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Много зарубежных Великих знал...
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Однажды в России: выборы
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Уйдёте с полностью промытыми мозгами
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss