У Собянина с деньгами все хорошо, а у меня не очень... Может это взаимосвязано?

Социальные расходы в Москве выросли почти в два раза с 2010 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте: «С 10 по 18 год социальные расходы городского бюджета выросли с 216 до 393 миллиарда рублей, то есть в 1,8 раза», - написал Собянин.



Собянин отметил, что ресурсы для такого роста появились благодаря тому, что в период кризиса городские власти не стали сокращать городские инвестиции. В свою очередь это привело к росту частных инвестиций и росту доходов городского бюджета.

А вот у меня другая арифметика.

В 2010-м году валютный курс колебался от 29 (январь) до 30 (декабрь) рублей за доллар. А в 2017-м от 60,5 (январь) до 58 (декабрь).

Вот и вся экономическая политика - курс рубля к доллару упал в 2 раза, а социальные расходы по номиналу "выросли" в 1,8 раза. То есть де-факто сократились процентов на 20 - тут надо точно считать, учитывая колебания цен в потребительской корзине, они не всегда точно коррелируют с валютным курсом.

Ну а сказки про рост инвестиций - это для совсем уж деревянных. За счет чего мог произойти рост городского бюджета (опять же в номинале), как не с поборов с горожан?

Скажем, сумма одной поездки в метро в 2010-м году составляла 26 рублей. В 2017-м году - 55 рублей. Рост более, чем в 2 раза. Ясно ж, откуда и растут доходы от транспорта.

Квартплата - в этом месяце я заплатил где-то 6 600 без телефона и электричества. А в 2010 году в декабре - 2966 рублей.

Я не знаю, на кого рассчитаны все эти байки про инвестиции. Ну может на тех, кто забыл, что в 2010 году он за парковку вообще ничего не платил, а сейчас в центре час парковки стоит уже 200 рублей.

Ну или налог на квартиру мне пришел сейчас на 8500, а в 2010 году всего где-то 2 с половиной тысячи. А квартирка-то та же самая, ни на метр не увеличилась.

Вот из чьего кармана оплачиваются такие замечательные столичные финансовые показатели? Ну и, конечно, вся эта плиточка, все эти тротуары ходить в шеренгах по восемь, иллюминация (за свет счета тоже в 2,5 раза выросли)...

Так может хватит улучшать показатели? Может ухудшить малость, чтоб нам хоть на хлеб оставалось, а?

Анатолий Баранов