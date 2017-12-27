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Московский листок

У Собянина с деньгами все хорошо, а у меня не очень... Может это взаимосвязано?

Опубликовано 27.12.2017 в разделе комментариев 2

москва собянин финансы тротуары
У Собянина с деньгами все хорошо, а у меня не очень... Может это взаимосвязано?

Социальные расходы в Москве выросли почти в два раза с 2010 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте: «С 10 по 18 год социальные расходы городского бюджета выросли с 216 до 393 миллиарда рублей, то есть в 1,8 раза», - написал Собянин.

Собянин отметил, что ресурсы для такого роста появились благодаря тому, что в период кризиса городские власти не стали сокращать городские инвестиции. В свою очередь это привело к росту частных инвестиций и росту доходов городского бюджета.

А вот у меня другая арифметика.

В 2010-м году валютный курс колебался от 29 (январь) до 30 (декабрь) рублей за доллар. А в 2017-м от 60,5 (январь) до 58 (декабрь). 

Вот и вся экономическая политика - курс рубля к доллару упал в 2 раза, а социальные расходы по номиналу "выросли" в 1,8 раза. То есть де-факто сократились процентов на 20 - тут надо точно считать, учитывая колебания цен в потребительской корзине, они не всегда точно коррелируют с валютным курсом.

Ну а сказки про рост инвестиций - это для совсем уж деревянных. За счет чего мог произойти рост городского бюджета (опять же в номинале), как не с поборов с горожан? 

Скажем, сумма одной поездки в метро в 2010-м году составляла 26 рублей. В 2017-м году - 55 рублей. Рост более, чем в 2 раза. Ясно ж, откуда и растут доходы от транспорта. 

Квартплата - в этом месяце я заплатил где-то 6 600 без телефона и электричества. А в 2010 году в декабре - 2966 рублей. 

Я не знаю, на кого рассчитаны все эти байки про инвестиции. Ну может на тех, кто забыл, что в 2010 году он за парковку вообще ничего не платил, а сейчас в центре час парковки стоит уже 200 рублей. 

Ну или налог на квартиру мне пришел сейчас на 8500, а в 2010 году всего где-то 2 с половиной тысячи. А квартирка-то та же самая, ни на метр не увеличилась.

Вот из чьего кармана оплачиваются такие замечательные столичные финансовые показатели? Ну и, конечно, вся эта плиточка, все эти тротуары ходить в шеренгах по восемь, иллюминация (за свет счета тоже в 2,5 раза выросли)...

Так может хватит улучшать показатели? Может ухудшить малость, чтоб нам хоть на хлеб оставалось, а?

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 2
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Re:
Елена написал 27.12.2017 04:49
Эти люди хотят, чтобы мы пришли на избирательные участки, засветились там на видеокамерах, которые считают количество людей, и подставили подлинную подпись под своими паспортными данными, что мы пришли. А вопрос непосредственно с голосованием легко решаем...
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(без названия)
Волгоград написал 27.12.2017 04:20
А мы платили налог на "сталинку" почти в центре города 700 руб., а в этом году уже 7 тыс.руб, то есть в 10 раз. Пересчитали за 2 года, когда ввели кадастровую стоимость в 2015.
И эти люди хотят, чтобы за них проголосовали?
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