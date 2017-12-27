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Московский листок

Жители Приморья получили миллионные квитанции за электричество

Опубликовано 27.12.2017 в разделе комментариев 2

Жители Приморья получили миллионные квитанции за электричество

В Приморском крае более 30 человек из-за технической ошибки получили квитанции на оплату электроснабжения на несколько миллионов рублей, передает Интерфакс.

"Ошибка возникла при формировании электронных квитанций. Специалисты энергокомпании оперативно обнаружили ее и уже разослали электронные счета с корректными данными", - рассказал агентству представитель пресс-службы ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК). Энергокомпания уже принесла извинения потребителям, получившим квитанции с шестью нулями.

По данным "ДЭК", счета с ошибочными данными получили 35 абонентов в приморском городе Артеме. На сайте энергокомпании также размещен список лицевых счетов, владельцы которых получили неправильные квитанции. Так, одному из абонентов выставили счет за потребление почти 100 млн квт/ч.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Сплошная неграмотность служащих достигнута
ОКО написал 27.12.2017 11:52
Бедолаги не те, кто получил,а те кто выписывал и проверял. Они же читать уже не умеют и цыфры не различают. А что такое квт/час остается загадкой ХХ века. Ура!
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(без названия)
фантомас забан написал 27.12.2017 10:06
Надо этих бедолаг заставить сначала заплатить, а потом пусть через суд требуют неправильно начисленные деньги.
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