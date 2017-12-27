Жители Приморья получили миллионные квитанции за электричество

В Приморском крае более 30 человек из-за технической ошибки получили квитанции на оплату электроснабжения на несколько миллионов рублей, передает Интерфакс.

"Ошибка возникла при формировании электронных квитанций. Специалисты энергокомпании оперативно обнаружили ее и уже разослали электронные счета с корректными данными", - рассказал агентству представитель пресс-службы ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК). Энергокомпания уже принесла извинения потребителям, получившим квитанции с шестью нулями.

По данным "ДЭК", счета с ошибочными данными получили 35 абонентов в приморском городе Артеме. На сайте энергокомпании также размещен список лицевых счетов, владельцы которых получили неправильные квитанции. Так, одному из абонентов выставили счет за потребление почти 100 млн квт/ч.