Украина ввела биометрический контроль на границе с РФ

С сегодняшнего дня гражданам России при въезде на Украину необходимо сдавать отпечатки пальцев. Как сообщила Госпогранслужба Украины, мобильное оборудование биометрического контроля заработала в тестовом режиме на основных пограничных пунктах пропуска и в аэропортах, а с 1 января ее установят на всех КПП. Собранные биометрические данные будут заноситься в базы Госпогранслужбы, СБУ и МВД Украины.

Также россиянам нужно будет заполнять на сайте украинского МИД специальную анкету на украинском или английском языках. В ней необходимо указать профессию, место работы, цель и маршрут поездки.

По словам официального представителя Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, проверка биометрических данных не коснется граждан Украины, которые проживают в Крыму. При этом он напомнил, что паспорта российского образца с регистрацией в Крыму не являются действительными.

"Это не документ, принимать его во внимание мы не будем. Если это человек, например, из Москвы, который незаконно попал в Крым и будет пытаться попасть на материковую Украину, то он нарушил законодательство Украины, поскольку проехал через закрытые пункты пропуска. Такому гражданину мы можем запретить въезд, он не будет пропущен через административную границу", - пояснил Слободян.