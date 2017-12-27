Украина ввела биометрический контроль на границе с РФ

С сегодняшнего дня гражданам России при въезде на Украину необходимо сдавать отпечатки пальцев. Как сообщила Госпогранслужба Украины, мобильное оборудование биометрического контроля заработала в тестовом режиме на основных пограничных пунктах пропуска и в аэропортах, а с 1 января ее установят на всех КПП. Собранные биометрические данные будут заноситься в базы Госпогранслужбы, СБУ и МВД Украины.
Также россиянам нужно будет заполнять на сайте украинского МИД специальную анкету на украинском или английском языках. В ней необходимо указать профессию, место работы, цель и маршрут поездки.
По словам официального представителя Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, проверка биометрических данных не коснется граждан Украины, которые проживают в Крыму. При этом он напомнил, что паспорта российского образца с регистрацией в Крыму не являются действительными.
"Это не документ, принимать его во внимание мы не будем. Если это человек, например, из Москвы, который незаконно попал в Крым и будет пытаться попасть на материковую Украину, то он нарушил законодательство Украины, поскольку проехал через закрытые пункты пропуска. Такому гражданину мы можем запретить въезд, он не будет пропущен через административную границу", - пояснил Слободян.
|
|
во потеха написал 27.12.2017 15:09
сибиряк написал 27.12.2017 11:13
про газ давай рассказывай, про то как хохлы от холода замерзнут
про неурожай, про очередной дефолт
пропагандонов в ольгино по бомжацким притонам набирали? или все россияне такие тупые? ))
-----------------
рогуль тупорылый!тебе скоро коломойский расскажет,как укронацисты малазийский боинг сбили!
коломойский это уже пообещал,в благодарность парашке,за арестованные лондонским судом активы коломойши..
так что готовьтесь всей своей нацисткой укрой, отвечать за сбитый боинг!
хуихахахан написал 27.12.2017 10:38
про неурожай, про очередной дефолт
пропагандонов в ольгино по бомжацким притонам набирали? или все россияне такие тупые? ))
так то.... написал 27.12.2017 10:35
и укра сдохнет от голода!