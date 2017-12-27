Директор московский фабрики "Меньшевик" расстрелял кредиторов, есть жертвы

Один человек погиб в результате стрельбы на Иловайской улице в Москве, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

"По адресу Иловайская улица, дом 20 произошел конфликт между хозяйствующими субъектами, в результате которого один из участников причинил огнестрельное ранение мужчине, который после скончался", - сказал сотрудник пресс-службы.

Другой собеседник агентства пояснил, что инцидент произошел на территории кондитерской фабрики "Меньшевик". "Стрельба произошла на территории фабрики "Меньшевик", по предварительным данным, погиб охранник фабрики, как минимум два человека получили ранения", - пояснил он.

По его словам, вооруженный стрелок забаррикадировался в здании и не пускает сотрудников правоохранительных органов.

В свою очередь Telegram-канал Mash сообщает, что стрельбу открыл глава предприятия Илья Аверьянов после того, как сотрудники Службы судебных приставов и кредитор пришли изымать долги. Отмечается, что он удерживает как минимум двух человек.