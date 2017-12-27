Директор московский фабрики "Меньшевик" расстрелял кредиторов, есть жертвы

Один человек погиб в результате стрельбы на Иловайской улице в Москве, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.
"По адресу Иловайская улица, дом 20 произошел конфликт между хозяйствующими субъектами, в результате которого один из участников причинил огнестрельное ранение мужчине, который после скончался", - сказал сотрудник пресс-службы.
Другой собеседник агентства пояснил, что инцидент произошел на территории кондитерской фабрики "Меньшевик". "Стрельба произошла на территории фабрики "Меньшевик", по предварительным данным, погиб охранник фабрики, как минимум два человека получили ранения", - пояснил он.
По его словам, вооруженный стрелок забаррикадировался в здании и не пускает сотрудников правоохранительных органов.
В свою очередь Telegram-канал Mash сообщает, что стрельбу открыл глава предприятия Илья Аверьянов после того, как сотрудники Службы судебных приставов и кредитор пришли изымать долги. Отмечается, что он удерживает как минимум двух человек.
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Сталину-Слава написал 27.12.2017 17:18
гастеров и продажных прокуроров.
kirilis написал 27.12.2017 11:55
вай вай написал 27.12.2017 11:30
директор забаррикадировался и отстреливается
продажные прокуроры и судьи - на стороне кавказской мафии