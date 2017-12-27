Директор "Меньшевика" объяснил стрельбу рейдерским захватом предприятия

Устроивший стрельбу на юго-востоке Москвы бывший директор кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов заявил о захвате его предприятия по поддельным документам "кавказско-осетинской бандой во главе с двумя прокурорами", сообщает Business FM.

"Один из прокуроров — это Дударов, заместитель прокурора ЮВАО — прямо записывайте. Второй прокурор — это [неразборчиво] заместитель прокурора Западного округа. Они следят за объемом недвижимости. У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться", - сообщил Аверьянов изданию.

Телеграм-канал Mash сообщает, что 18 января Арбитражный суд Москвы должен был рассмотреть иск о банкротстве фабрики «Меньшевик», а также, что директор предприятия дважды судился со Службой судебных приставов Москвы, требуя признать их действия незаконными. Они пытались взыскать долги на несколько миллионов рублей.