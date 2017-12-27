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Московский листок

Директор "Меньшевика" объяснил стрельбу рейдерским захватом предприятия

Опубликовано 27.12.2017 в разделе комментариев 6

Директор "Меньшевика" объяснил стрельбу рейдерским захватом предприятия

Устроивший стрельбу на юго-востоке Москвы бывший директор кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов заявил о захвате его предприятия по поддельным документам "кавказско-осетинской бандой во главе с двумя прокурорами", сообщает Business FM.

"Один из прокуроров — это Дударов, заместитель прокурора ЮВАО — прямо записывайте. Второй прокурор — это [неразборчиво] заместитель прокурора Западного округа. Они следят за объемом недвижимости. У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться", - сообщил Аверьянов изданию.

Телеграм-канал Mash сообщает, что 18 января Арбитражный суд Москвы должен был рассмотреть иск о банкротстве фабрики «Меньшевик», а также, что директор предприятия дважды судился со Службой судебных приставов Москвы, требуя признать их действия незаконными. Они пытались взыскать долги на несколько миллионов рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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Re: Надо не только хотеть, но и делать перемены!
Ждьждьждьджь написал 27.12.2017 13:44
Дедушко, это не "бандиты в союзе", - э это экспансия нацменовщины на достояние Нации, как общее, так и частное: реализация политики богоизбранного племени по геноциду государствообразующего народа на местах, в т.ч - и в столице.
Подобное лечится подобным, ННО! - более эффективным.
(тотальный геноцид решает любую биологическую проблему)
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Это что?? написал 27.12.2017 12:52
Историк написал 27.12.2017 13:42
Спрашиваешь где? Там же где и п-к Квачков, там же где п/п-к Барабаш, там же где Екишев в тюрьмах и зонах! Поерничай, пока что, большевики тоже перед тем, как власть взяли, тюремные университеты проходили.
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Re: Кавказская банда жмет русского наплевав на закон и прикрываясь "законниками".
Это что?? написал 27.12.2017 12:52
Ну, что??
Где,мля, все эти хваленые насьоналисьты беловы,поткины, демушкины,каласьниковы ,мироновы, крыловы, прочие?
Где,мля, русьский марш, я спрашиваю?:)))
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Путинские менты и бандиты, руки прочь от Ильи Аверьянова!
Сестра написал 27.12.2017 12:42
Бандитский путинский режим! Развязал руки подонкам и ублюдкам! Особенно кавказским! А всех русских вне зависимости от дохода сделал бесправными рабами!!! Очевидно же, что это рейдерский захват! Отжимают у русских последнее!!! Илья Аверьянов, держись! Была бы я сейчас рядом - подавала бы тебе патроны! Других путей изменить в этой стране хоть что-то - нет! И Аверьянов прав, нам всем остается только одно - биться за свое до конца!
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Кавказская банда жмет русского наплевав на закон и прикрываясь "законниками".
Это что?? написал 27.12.2017 12:42
Это совершенно очевидно. Там их засилье. Все или почти все куплено. Беднягу русского или застрелят, или сделают официально виноватым во всем.
Но, на данную минуту, насколько мне известно, он жив и сказал "я не сдамся..."
Это настоящий Герой! Нужна немедленная реакция всех и вся!
Трубите по Интернету.
Нужен резонанс!
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Надо не только хотеть, но и делать перемены!
Дед Мазай написал 27.12.2017 12:33
Бандиты в союзе с коррумпированной властью? После расследований Навального, информации судьи Новикова и т.д., удивительно? А кто создал такую действительность, кто придает ей устойчивость, кто гарант сохранения такой устойчивости? Перестреляв только этих судей, приставов, бандюков, один Илья Аверьянов изменит ситуацию в лучшую сторону, для себя, я уж не говорю что для страны? Мы хотим продолжать так жить? Не хочется революции и гражданской? Ну так давайте поднимем задницы и попробуем шанс эволюционным путем начать изменения, проголосовав за Грудинина.
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