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Московский листок

1,7 миллиона россиян оказались невыездными из-за долгов

Опубликовано 27.12.2017 в разделе комментариев 2

1,7 миллиона россиян оказались невыездными из-за долгов

Количество россиян, которым и-за неоплаченных долгов закрыли выезд за границу к концу декабря 2017 года достигло 1,7 млн. человек, сообщает Федеральная служба судебных приставов (ФССП). "По состоянию на 22 декабря действует около 1,7 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации. В результате применения временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации за 11 месяцев 2017 года в рамках 1,2 млн исполнительных производств должниками были полностью или частично исполнены обязательства по исполнительным производствам на сумму 56,1 млрд руб.", - цитирует RNS представителя ФССП.

По его словам, большая часть постановлений с ограничением выезда за пределы РФ касается долгов по алиментам - свыше 931 тыс.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Музичко г. Жопарожье написал 27.12.2017 13:34
Ой,а как это? Долги есть, денег нет, но они там держацца, и за бугор хотят выехать ))) Бесплатно наверное )))
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Брехня !
Из за долгов по алиментам ? написал 27.12.2017 12:55
Свыше 931тыс.алиметщиков цифра создана для смягчения в восприятии обозначенной репрессии. Дескать смотрите, о детках забота. Гадкий папаша настругал, и бросил на произвол. А у самого денег завались, аж в теплые края хотел. На самой границе поймали.
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