1,7 миллиона россиян оказались невыездными из-за долгов

Количество россиян, которым и-за неоплаченных долгов закрыли выезд за границу к концу декабря 2017 года достигло 1,7 млн. человек, сообщает Федеральная служба судебных приставов (ФССП). "По состоянию на 22 декабря действует около 1,7 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации. В результате применения временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации за 11 месяцев 2017 года в рамках 1,2 млн исполнительных производств должниками были полностью или частично исполнены обязательства по исполнительным производствам на сумму 56,1 млрд руб.", - цитирует RNS представителя ФССП.

По его словам, большая часть постановлений с ограничением выезда за пределы РФ касается долгов по алиментам - свыше 931 тыс.