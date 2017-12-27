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Московский листок

Анатолий Баранов: Трудно оценить, где реальная деятельность спецслужб, а где имитация

Опубликовано 27.12.2017 в разделе комментариев 4

путин крым аксенов
Анатолий Баранов: Трудно оценить, где реальная деятельность спецслужб, а где имитация

Дал комментарий "Свободной прессе", который в проессе редактуры немного "усох" - бывает. Предлагаю полный вариант.

Наличие в Крыму «спящих ячеек» международных террористических организаций, а также диверсионно-террористическая деятельность украинских спецслужб являются основными угрозами для полуострова. Об этом на итоговом совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в республике заявил глава полуострова Сергей Аксенов. 

В частности, он рассказал, что в этом году в Крыму пресечена деятельность нескольких структурных ячеек «Хизб-ут-Тахрир"*, изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. 

Кроме того, по его словам, спецслужбы Украины не оставили планы по осуществлению диверсий и террористических актов на полуострове, прежде всего, на объектах инфраструктуры. «Об опасности таких планов свидетельствует, в том числе, подрыв газопровода в Алуште и попытки повреждения опор линий электропередачи», — отметил Аксенов.

- Как бы вы оценили угрозы, обозначенные Аксеновым? Что Опаснее: деструктивная деятельность активистов крымско-татарского и украинского национал-сепаратизма, или наличие на полуострове «спящих ячеек» международных террористических организаций?

- Я удивлен, что об этих угрозах сообщает Аксенов на совместном заседании комиссии. Не ему сообщают профессионалы о наличии угроз, а он рассказывает о них профессионалам. Мне кажется, что тут имеет место некоторый «синдром Меняйло», бывшего главы Севастополя, который пытался провалы в хозяйственном управлении перекрыть военно-техническими задачами, забывая, что он уже не адмирал, а гражданский губернатор. И хотя террористическая угроза в Крыму существует, главе республики тоже не стоит подменять собой антитеррористический центр. Взять хотя бы нашумевший подрыв линии электропередачи в районе Судака – там же подпиливали старый гнилой деревянный столб, который и без того вот-вот готов был упасть! Это что, современная ЛЭП? Так вот ловить террористов и психов – дело ФСБ, а дело гражданских властей вовремя менять столбы. А не смешить публику украинским сепаратизмом в Крыму.

- Откуда эти «спящие ячейки» берутся в Крыму? На кого они опираются? Откуда у них ресурсовая и кадровая база?

- На самом деле ячейки международных террористических организаций появились на полуострове давно, тем более, что Хизб-ут-Тахрир в России запрещена, а на Украине действует вполне легально. И напомню еще про операцию украинских внутренних войск на Ай-Петри, где был разгромлен тренировочный лагерь исламистов еще с десяток лет тому… А сейчас, полагаю, украинские и, возможно, другие спецслужбы пытаются использовать эти структуры против российской «оккупации». Не очень, кстати, успешно, поскольку для исламистов украинские или, скажем, турецкие власти такие же кафиры и мунафики, как и российские.

- Насколько ситуация с этим изменилась после присоединения Крыма к России?

- Изменилось то, что раньше исламский терроризм беспокоил украинские власти, а теперь они пытаются использовать его против российских. Но пока получается неважно – во-первых, реальное положение крымских татар при российской власти улучшилось – Украина ведь вообще не признавала их национальных интересов, а Россия относится к ним куда внимательней. Тут и признание государственным крымскотатарского языка, и передача татарам ряда позиций во властных структурах, по сути национально-пропорциональное представительство. Конечно, не без «косяков», каким я считаю запрет Меджлиса крымскотатарского народа – это конфликт, раздутый крымской прокуратурой на ровном месте. В итоге крымские татары из «головной боли» украинских властей превратились в их союзников, что в корне неверно – Украина для татар палец о палец не ударила за двадцать лет, а когда потеряла Крым, вдруг вспомнила. Правда, теперь она имеет крымскотатарский сепаратизм уже в Херсонской и Николаевской областях – напомню, что подрыв опор ЛЭП и беспорядки с нападениями на милицию устроили именно крымскотатарские активисты, во главе с бывшим вице-премьером российского крымского правительства Ислямовым. Вот такая «загогулина». Теперь они имеют даже чуть ли не вооруженные конфликты между украинскими силовиками и татарскими нацформированиями на прилегающих к Крыму территориях. Ну, бачили очи, шо куповали…

- А насколько изменилась ситуация с диверсионной деятельностью, осуществляемой украинскими спецслужбами? Стала ли эта деятельность менее или более интенсивной за последнее время? Почему?

- Недавно диверсионной деятельности украинских спецслужб не было вовсе, а теперь кое что есть – так что изменилась ситуация, конечно. Мне трудно оценить, где реальная деятельность спецслужб, а где имитация диверсионно-террористической активности, причем с обеих сторон. Отчетность, знаете ли, плановая раскрываемость и так далее. Однако я полагаю, что, если задача беспокоящей диверсионно-террористической деятельности поставлена перед СБУ высшим руководством государства, что не скрывается, думаю, какая-то активность будет нарастать обязательно. Обовязково. Но на самом деле такая активность оказывает мобилизующее действие на население, а вовсе не деморализует. А для гражданских властей еще и оправданием низкой эффективности управления – ну террористы же мешают, например, убрать мусор или починить ЛЭП… Я бы опасался другого – скрытой активности спецслужб по проведению действительно масштабных, а не беспокоящих акций. Например, диверсий на важных инфраструктурных объектах, причем замаскированных под естественные причины или конструктивные просчеты. Ну и, конечно, работа по усилению недовольства населения деятельностью властей – тут, конечно, простор огромный. Власти у нас такие, что ни одна террористическая организация и близко не стояла по эффективности…

- А что за акции в рамках проектов по так называемой реинтеграции Крыма и Севастополя?

- Я думаю, что это как раз чистая показуха, на этот раз украинская. Слишком красивое название. Придумали «тему», выбили денег, осваивают.

- По мнению Аксенова, в преддверии президентских выборов в России в марте 2018 года, активность деструктивных сил будет только возрастать. Так ли это? Каким образом антироссийские силы хотели бы использовать выборы?

- Я думаю, что выдать политическую активность оппозиции за деятельность иностранных спецслужб – мечта любой коррумпированной и неэффективной власти. Навальный – агент госдепа, Левый фронт убежище исламских экстремистов, я «неотроцкист» и агент трех разведок – не шучу, мне это в одной солидной партии так прямо и говорили. Мне это напоминает анекдот про председателя колхоза, который в ответ на репортаж иностранных корреспондентов про полный развал в его хозяйстве, отвечал: «Нехай клевещут!» 



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Всего комментариев к статье: 4
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Проект "международный терроризм"-это канализация классового протеста
алексс настоящий написал 27.12.2017 17:17
Какой классовый протест можно увидеть в людях режущих головы неверным?Каким таким коммунизмом пахнет от религиозных фанатиков?Вы думаете при социализме все ваххабиты вступят в компартию и будут под красным флагом митинговать?Вы зря так думаете.В спор между капитализмом и коммунизмом,двух цивилизационных проектов-антогонистов вмешалась третья сила,которая является врагом собственно современной цивилизации как таковой,в любой ее интерпритации .Которая суть средневековая дикость,одинаково чуждая обоим.И с которой весьма опасно заигрывать.
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нефть!
Сусанна написал 27.12.2017 17:01
Про интересные вещички рассказывает эта дама:https://www.youtube.com/watch?v=B5ToC2jJOmM Что в Крыму твориться! В порты Крыма поступает нефть Игил (контрабандно,конечно)и, там насмерть передрались вся власть и весь криминал, которые неотделимо спаялись. Дама пописывает из-за бугра, не боится ничего. Подобного больше нигде не пишут и не говорят. Не знаем, что и подумать?!
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(без названия)
не надо быть пророком написал 27.12.2017 14:55
Сейчас китайцы тихо без особого шума, с китайской вежливой улыбкой и заверениями в дружеских чувствах, готовят реинтеграцию Сибири. Японцы давно готовы вернуть отрова, Германия - Восточную Пруссию, фынны -Карелию и особенно Выборг. Крым на этом фоме такая мелочь. Хотя украинцам с татарами придется попотеть, помогая вернуться на историческую родину понаехавших в Крым любителей халявы. Мост очень пригодиться, ибо в плавь тяжеловато, к тому же не все умеют плавать.
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(без названия)
Лис написал 27.12.2017 12:38
Проект "международный терроризм"-это канализация классового протеста против богатых вурдалаков.В Рашке им может быть любой коммунист.Как например всем известный Ю.Мухин,который покусился на "святое".
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