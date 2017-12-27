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Московский листок

В Петербурге задержали борца с "Платоном" Андрея Бажутина сразу после освобождения

Опубликовано 27.12.2017 в разделе комментариев 2

В Петербурге задержали борца с "Платоном" Андрея Бажутина сразу после освобождения

Лидера движения "Объединение перевозчиков России" Андрея Бажутина задержали повторно сразу после освобождения из петербургского спецприёмника, где он отбыл 15 суток, пеердает газета "Фонтанка".

По предварительной информации, его задержали за организацию несостоявшегося протестного автопробега, который должен был пройти 15 апреля. Тогда автомобилистов, которые собирались проехать по всему Невскому проспекту до Дворцовой площади, остановили на выезде из лагеря на Московском шоссе.

Сейчас лидера протестующих дальнобойщиков доставили в 78 отдел полиции Петербурга.

Напомним, Андрей Бажутин и его коллега по протесту Сергей Владимиров были задержаны за вождение без прав 12 декабря. Сам активист связал арест с началом всероссийской акции протеста против системы «Платон» и повышения акцизов на топливо. Ранее стало известно, что Минюст признал организацию дальнобойщиков иностранным агентом.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
почта России написал 27.12.2017 16:05
Дальнобойщики-Иноагенты? Что,есть снабжение из-за рубежа? Кому-то из дальнобоев троюродный дед прислал джинсы и жвачку из далекой капстраны?
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(без названия)
Лис написал 27.12.2017 12:53
140 млн. потенциальных "агентов госдепа"-это не хухры мухры.
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