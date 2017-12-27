В Петербурге задержали борца с "Платоном" Андрея Бажутина сразу после освобождения

Лидера движения "Объединение перевозчиков России" Андрея Бажутина задержали повторно сразу после освобождения из петербургского спецприёмника, где он отбыл 15 суток, пеердает газета "Фонтанка".

По предварительной информации, его задержали за организацию несостоявшегося протестного автопробега, который должен был пройти 15 апреля. Тогда автомобилистов, которые собирались проехать по всему Невскому проспекту до Дворцовой площади, остановили на выезде из лагеря на Московском шоссе.

Сейчас лидера протестующих дальнобойщиков доставили в 78 отдел полиции Петербурга.

Напомним, Андрей Бажутин и его коллега по протесту Сергей Владимиров были задержаны за вождение без прав 12 декабря. Сам активист связал арест с началом всероссийской акции протеста против системы «Платон» и повышения акцизов на топливо. Ранее стало известно, что Минюст признал организацию дальнобойщиков иностранным агентом.