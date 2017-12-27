Цены на авиабилеты в города проведения ЧМ-2018 взлетели на 230%

Цены на авиабилеты в города, принимающие матчи ЧМ-2018 по футболу, уже выросли в среднем на 230% по сравнению с обычными днями. Если билеты из Москвы в Екатеринбург обычно стоят 7,5 тыс. руб., то во время матчей их цена взлетела до 20-40 тыс. руб., подсчитали в РБК.

Для мониторинга стоимости журналисты использовали сервис Google Flights и учитывали минимальное по состоянию на 20 декабря предложение цены, попавшее в поисковик.

Оказалось, что сильнее всего подорожали билеты на рейсы в Волгоград: если летом 2017 года перелет из Москвы в Волгоград в среднем стоил 6,3 тыс. рублей, то в дни проведения ЧМ цена взлетела до 30-40 тыс. рублей.

Выросла стоимость перелета и по другим направлениям. Если летом, но в дни, когда чемпионат проводиться не будет, билеты из Москвы, Сочи и Калининграда в Екатеринбург стоят около 7,5 тыс. руб., то в дни матчей — 20–40 тыс. руб.

Представители авиакомпаний связывают такие скачки цен с тем, что билеты по самым низким тарифам уже раскуплены, а оставшиеся в продаже относятся к более дорогим тарифам.

Между тем в ФАС заявили об отсутствии признаков сговора между авиакомпаниями. "Маршруты в города, где будут проводиться матчи, являются конкурентными, и признаков сговора по ним ФАС пока не наблюдает", — сказал представитель ведомства.

Напомним, чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.