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Московский листок

Число банкротств в России приблизилось к историческому рекорду

Опубликовано 27.12.2017 в разделе комментариев 2

Число банкротств в России приблизилось к историческому рекорду

На заявления властей о стабилизации экономики, число банкротств юридических лиц в РФ несмотря продолжает расти ударными темпами. Как сообщает РБК со ссылкой на данные Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП), в ноябре обанкротились 1166 компаний, что на 1% больше показателя октября, и на 4,8 больше пикового значения марта 2015 года (1113 банкротств).

"При этом важно отметить, что относительная величина банкротств — за счет снижения общего числа юрлиц - стремительно приблизилась к максимальному значению, зафиксированному в конце кризисного 2009 года", - отмечают эксперты.

Аналитики центра отмечают, что число банкротств растет на фоне снижения объемов промышленного производства, торможения восстановления инвестиций в основной капитал, стагнации реальных доходов. Сокращаются прибыли компаний — в январе—сентябре сальдированный финансовый результат российских организаций (прибыль прибыльных минус убыток убыточных) был на 8,8% ниже, чем за тот же период прошлого года. Просроченная задолженность предприятий перед банками увеличивается, а свои средства они зачастую складывают на срочных рублевых депозитах.

По словам руководителя направления реального сектора ЦМАКП Владимира Сальникова, макроэкономические факторы занимают примерно 50% в структуре прироста банкротств, еще половина - пока необъясненные факторы, которые могут быть связаны с институциональными причинами, например, с более активной работой ФНС.

В основном банкротства приходятся на компании из сферы торговли, строительства и операций с недвижимостью. Позитивную динамику показывает число банкротств в сельском хозяйстве, которое падает с начала 2015 года.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Прогрессивный написал 27.12.2017 14:39
Это заслуга компрадорского режима власти коррумпированной вышедшей из под контроля бюрократии в союзе с финансово - сырьевым олигархатом. Сегодня ПДС НПСР, КПРФ, Левый фронт, то есть часть правых и часть левых, трудящиеся и национальная буржуазия, отложив на время идеологическую борьбу, с целью попытки эволюционного изменения такой ситуации, такой реальности, в целях ограничения, а потом и лишения абсолютной власти компрадоров, выдвинули кандидатом в Президенты П.Грудинина. Вопрос за нами!
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(без названия)
Лис написал 27.12.2017 13:54
Либерастия и "русский мир"-банкроты.Пора возрождать СССР.
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