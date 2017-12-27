Число банкротств в России приблизилось к историческому рекорду

На заявления властей о стабилизации экономики, число банкротств юридических лиц в РФ несмотря продолжает расти ударными темпами. Как сообщает РБК со ссылкой на данные Центра макроэкономического анализа и прогнозирования (ЦМАКП), в ноябре обанкротились 1166 компаний, что на 1% больше показателя октября, и на 4,8 больше пикового значения марта 2015 года (1113 банкротств).

"При этом важно отметить, что относительная величина банкротств — за счет снижения общего числа юрлиц - стремительно приблизилась к максимальному значению, зафиксированному в конце кризисного 2009 года", - отмечают эксперты.

Аналитики центра отмечают, что число банкротств растет на фоне снижения объемов промышленного производства, торможения восстановления инвестиций в основной капитал, стагнации реальных доходов. Сокращаются прибыли компаний — в январе—сентябре сальдированный финансовый результат российских организаций (прибыль прибыльных минус убыток убыточных) был на 8,8% ниже, чем за тот же период прошлого года. Просроченная задолженность предприятий перед банками увеличивается, а свои средства они зачастую складывают на срочных рублевых депозитах.

По словам руководителя направления реального сектора ЦМАКП Владимира Сальникова, макроэкономические факторы занимают примерно 50% в структуре прироста банкротств, еще половина - пока необъясненные факторы, которые могут быть связаны с институциональными причинами, например, с более активной работой ФНС.

В основном банкротства приходятся на компании из сферы торговли, строительства и операций с недвижимостью. Позитивную динамику показывает число банкротств в сельском хозяйстве, которое падает с начала 2015 года.