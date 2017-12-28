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Московский листок

Убили негра... В Барбадосе

Опубликовано 28.12.2017 в разделе комментариев 6

Убили негра... В Барбадосе

На Барбадосе застрелили двоюродного брата певицы Рианны — Тавона Кайзена Аллейна. 21-летний юноша был убит на своем родном острове всего через несколько часов после того, как встретил Рождество со знаменитой кузиной. Его застрелили на улице.

Ну, надо сказать, выглядел юноша именно так, как "плохое черные парни", которых постянно убивают в американских боевиках. Хотя, возможно, стилизовался просто, чтобы не выделяться из общей массы.

Однако ж что за такой Барбадос, где на улицах стреляют даже на Рождество?

Как ни странно, это владение британской королевы, "це Европа", особенно если принять во внимание государственный флаг островного государства, введенный еще в 1966 году.

Ну а самым богатым человеком на острове является житель Торонто Евгений (Юджин) Мельник. Так что все, наверно, не случайно - вот оно, будущее совсем другой страны...

Впрочем, ВВП на душу населения на (или в) Барбадосе ровно в 2 раза выше, чем на (в) Украине. Зато на улицах убивают запросто, и тоже совсем не дорого.

В общем, есть к чему стремиться - на (в) Барбадосе тоже основными отраслями экономики являются туризм и сельское хозяйство. Правительство Барбадоса тоже приветствует иностранные инвестиции в экономику и приватизирует оставшиеся государственные предприятия. На острове широко представлены офшорные финансовые и информационные институты - это для Украины пока в будущем. 

Но Украина тоже теперь почти остров - границу с востока практически перекрыли, а с запада все равно никто не едет. Почему-то не спешат туристы из Германии и Франции на курорты Трускавца и Бердянска, прутся на унылые пляжи Лазурного берега и всяких греческих островов. Вместо того, чтоб поехать в настоящий европейский Львов - тащатся во Флоренцию и Вену. Но разве ж то Европа?

А ведь застрелить в Киеве, прямо на Крещатике даже, могут еще и получше, чем в каком-нибудь убогом Бриджтауне.

А.Б.



Рейтинг:   4.44,  Голосов: 9
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Всего комментариев к статье: 6
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Упокойная статья Баранова
Флаг зачетный написал 28.12.2017 04:15
Их там как собак нерезанных. Одним больше, одним меньше. Какая разница.
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(без названия)
незнаю написал 28.12.2017 03:19
Таки полный нонсенс админ...Убить негра это как назваться зеленым человечком(о военных и форме Юдашкина).Если Обаму обвинить в создании ИГИЛ,с такой же легкостью можно и Путина обвинить в создании Лдыныыровских повстанцев.
Таки админ пора сушить тебе сухари.
Снизу раздается возглас(я тоже так думаю)Следовательно этот редактор и есть заказчик.
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Re:
!!!!OQQ!TITJ-TOT-TAK I!!!& написал 28.12.2017 02:59
"отец Пигидий написал 28.12.2017 00:23
Кстати, прочитал заметку про парня, пострелявшего немного в Москвабаде - "Аверьянов &#8212; хороший мужик, у которого хотели отобрать все" (http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/12/27/1671756.html). Похоже на правду: в стране 404, где зверьки чувствуют себя вольготно и безнаказанно, а путенские судьи и прокуроры насквозь продажны, именно так и могли разворачиваться события. "
- Ой, я вас таки умоля-яяю-юю!" 3.1416-дарасов, вроде таки тебя - везде предостаточно! Обычно вас давят и в СССР тоже таки давили, но там, где есть "свобода" вы просто наглеете... То таки да...
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(без названия)
успокаевает что написал 28.12.2017 01:52
на (в) России никого не убивают, не насилуют...
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(без названия)
отец Пигидий написал 28.12.2017 00:23
Кстати, прочитал заметку про парня, пострелявшего немного в Москвабаде - "Аверьянов &#8212; хороший мужик, у которого хотели отобрать все" (http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/12/27/1671756.html). Похоже на правду: в стране 404, где зверьки чувствуют себя вольготно и безнаказанно, а путенские судьи и прокуроры насквозь продажны, именно так и могли разворачиваться события.
Ответить
Убили негра
Мытарь написал 28.12.2017 00:14
Ай-я-я-яй! Ни за что ни про что, *****, замочили.
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