Убили негра... В Барбадосе

На Барбадосе застрелили двоюродного брата певицы Рианны — Тавона Кайзена Аллейна. 21-летний юноша был убит на своем родном острове всего через несколько часов после того, как встретил Рождество со знаменитой кузиной. Его застрелили на улице.

Ну, надо сказать, выглядел юноша именно так, как "плохое черные парни", которых постянно убивают в американских боевиках. Хотя, возможно, стилизовался просто, чтобы не выделяться из общей массы.

Однако ж что за такой Барбадос, где на улицах стреляют даже на Рождество?

Как ни странно, это владение британской королевы, "це Европа", особенно если принять во внимание государственный флаг островного государства, введенный еще в 1966 году.

Ну а самым богатым человеком на острове является житель Торонто Евгений (Юджин) Мельник. Так что все, наверно, не случайно - вот оно, будущее совсем другой страны...

Впрочем, ВВП на душу населения на (или в) Барбадосе ровно в 2 раза выше, чем на (в) Украине. Зато на улицах убивают запросто, и тоже совсем не дорого.

В общем, есть к чему стремиться - на (в) Барбадосе тоже основными отраслями экономики являются туризм и сельское хозяйство. Правительство Барбадоса тоже приветствует иностранные инвестиции в экономику и приватизирует оставшиеся государственные предприятия. На острове широко представлены офшорные финансовые и информационные институты - это для Украины пока в будущем.

Но Украина тоже теперь почти остров - границу с востока практически перекрыли, а с запада все равно никто не едет. Почему-то не спешат туристы из Германии и Франции на курорты Трускавца и Бердянска, прутся на унылые пляжи Лазурного берега и всяких греческих островов. Вместо того, чтоб поехать в настоящий европейский Львов - тащатся во Флоренцию и Вену. Но разве ж то Европа?

А ведь застрелить в Киеве, прямо на Крещатике даже, могут еще и получше, чем в каком-нибудь убогом Бриджтауне.

А.Б.