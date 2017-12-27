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Московский листок

Владелец "Меньшевика" несколько раз жаловался силовикам на атаки рейдеров

Опубликовано 27.12.2017 в разделе комментариев 6

Владелец "Меньшевика" несколько раз жаловался силовикам на атаки рейдеров

Устроивший стрельбу на юго-востоке Москвы бывший владелец кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов неоднократно обращался в прокуратуру и правоохранительные органы, жалуясь на попытки отнять у него бизнес, сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

"Он неоднократно писал заявления в правоохранительные органы и обвинял то ли партнёров, то ли контрагентов. Писал заявления, что против него совершаются мошеннические действия, чтобы отнять у него бизнес", - отметил он.

По его словам, "раз за разом ему отказывали в возбуждении уголовного дела", после чего Аверьянов обращался в прокуратуру, которая, "отправляла эти материалы на дополнительные проверки в те же самые правоохранительные органы".

"И поскольку это ЮВАО, он обращался в прокуратуру ЮВАО, и проверки расписывал, и отвечал ему именно Саслан Дударов - это заместитель прокурора ЮВАО Москвы. Эти материалы человек перед собой видел. И ровно недавно он получил очередной ответ, что "ваше обращение рассмотрено". Эта фамилия была у него перед глазами", - сказал Куренной.

При этом он отметил, что прокурор Москвы взял ситуацию под свой личный контроль. "Разумеется, будем поднимать все документы, которые проходили по этой фабрике, но уже сейчас коллеги сообщают, что были обращения в наш адрес", - сказал Куренной.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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Re: Re: сцаному и вонучьему лисУ
Ждьждьджьджь написал 27.12.2017 17:44
У чорно-бурого нашего зампома всегда напряженка с кликухами, - ну, трудно ему, фоксику хитроумному изобресть чтой-то отличное от ширпотреба, типо единственноверных кричалок про п'голета'гскуйю г'еволюцийю.
Простим уж его, убогого по ихнему - пахрестьянске.
(газенваген отменять не будем)
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Re: Долбаные силовики давно уже не силовики,а главные рейдеры!
Сталину-Слава! написал 27.12.2017 17:27
Силовики и кавказская мафия слились в экстазе и начали тотальную войну против русского народа.
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Re: сцаному и вонучьему лисУ
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедовДальС.Ский написал 27.12.2017 17:23
тебя = жЫдок, - обязательно посетим со всякими сасланами
и прочими чученоиндюшатами, обгоди малЁха...
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Re: " Русский мир,чо!!!"-да ты уху ел!
Ну и ну! написал 27.12.2017 15:59
Русский мир...из осетин...
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(без названия)
Лис написал 27.12.2017 15:50
А как вы хотели? Русский мир,чо!!!
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Долбаные силовики давно уже не силовики,а главные рейдеры!
Это что?? написал 27.12.2017 14:36
Аверьянлв-Герой!
Обратите внимание, что потом инфы резко сошел на нет ....
Независимая пресса, независимая пресса...
Чушь собачья и проститутки эта ваша независимая пресса!
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