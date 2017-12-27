Владелец "Меньшевика" несколько раз жаловался силовикам на атаки рейдеров

Устроивший стрельбу на юго-востоке Москвы бывший владелец кондитерской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов неоднократно обращался в прокуратуру и правоохранительные органы, жалуясь на попытки отнять у него бизнес, сообщает Интерфакс со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.

"Он неоднократно писал заявления в правоохранительные органы и обвинял то ли партнёров, то ли контрагентов. Писал заявления, что против него совершаются мошеннические действия, чтобы отнять у него бизнес", - отметил он.

По его словам, "раз за разом ему отказывали в возбуждении уголовного дела", после чего Аверьянов обращался в прокуратуру, которая, "отправляла эти материалы на дополнительные проверки в те же самые правоохранительные органы".

"И поскольку это ЮВАО, он обращался в прокуратуру ЮВАО, и проверки расписывал, и отвечал ему именно Саслан Дударов - это заместитель прокурора ЮВАО Москвы. Эти материалы человек перед собой видел. И ровно недавно он получил очередной ответ, что "ваше обращение рассмотрено". Эта фамилия была у него перед глазами", - сказал Куренной.

При этом он отметил, что прокурор Москвы взял ситуацию под свой личный контроль. "Разумеется, будем поднимать все документы, которые проходили по этой фабрике, но уже сейчас коллеги сообщают, что были обращения в наш адрес", - сказал Куренной.