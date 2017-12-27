В каком полку служили, г-н Грудинин?

Первые впечатления. В экономике - очень толковые предложения. Во внешней политике по Украине - мир, даже самый худой. Это что - Донбасс назад?
Павел Николаевич подчеркнуто называет себя кандидатом от левых сил, а не единым кандидатом от национал-патриотов (белых и красных). Подчеркнутый пиетет - к Зюганову, в числе союзников называются в основном партийные функционеры. А где русские великодержавники? Да и тот же Болдырев? Да и те же промышленники-нелибералы?
Вместо этого - тандем с Зюгановым, Зюгановым, Зюгановым. С этой марионеткой? С этой мертвечиной?
Мне говорят, что Партия Дела должна поддержать Павла Николаевича с ходу? Но если все загоняется под Зюганова, если все снова сводится к балагану… Мы еще крепко подумаем. Стройными рядами маршировать за Зюгой? Сомнительная радость.
Да, пока все говорит о том, что мы имеем дело именно с согласованным кандидатом, коему четко поставлены границы (не переходить!).
Сумеет ли Грудинин выйти за выставленные рамки? Захочет ли? Посмотрим.
Пока сохраняю благожелательность. Но если так пойдет дальше, то все сведется к обычному кремлевскому кукольному политтеатру.
Жаль. А ведь идея была хорошая - Единый Кандидат. На наших глазах от идеи остается все меньше. Все больше Грудинин превращается кандидата от одной партии.
Даже если Грудинин и примет условия "кукольного театра", от этого успешных и выдающимся агропромышленником он быть не перестанет.
Максим Калашников
От редакции: Внимательно отсмотрел весь эфир, даже некоторые куски повторно. Скажу честно - впечатление тяжелое. Товарищ, как я уже и писал ранее, имеет "потолок" - должность главы Ленинского района Подмосковья. Удивительные пробелы в образовании - даже на уровне сельхозакадемии советского периода. Ведущие вынуждены поправлять кандидата, выдвинутого компартией (!) - не "Миру - мир!", а "Мир народам!" было лозунгом большевиков в 1917-м.
Ведущие, кстати, были супердоброжелательными - в другой ситуации они ведут себя совсем по-другому. Но даже при самом благожелательном отношении ведущего спрятать удивительную серость и пустоту - не получается. Ну никак!
Делягин, так тот просто издевался над кандидатом "народно-патриотических сил" - с какой суммы начинается бедность? А миллионер Грудинин не знает! Он уже давно богатый, ему не интересно...
Вы капиталист? - Нет! Но у меня 44 процента акций ЗАО "Совхоз имени Ленина". А акции - не капитал? Нет, оказывется, потому что они приняли решение вообще не выплачивать по ним дивидентов. То есть еще и миноритарных акционеров грабануть. Не мудрено, что из 526 акционеров первоначального периода, реальных работников совхоза, осталось человек сорок - продали люди свои акции, и явно незадорого продали. Кому? А откуда у Грудинина 44 процента...
Аргумент Грудинина - я детский садик построил...
А я, в 1995 году, когда зам по коммерции Грудинин избирался директором вместо проворовавшегося предшественника, был в заложниках у Басаева. И что теперь?
Мимо товарища прошли и события 1993 года, и залоговые аукционы, войны на Кавказе и в Средней Азии, и обе Чеченские кампании...
Однако у меня, например, как и у Грудинина, есть медаль «В память 850-летия Москвы», но мне ее вручили в газете "Правда" за вполне определенные заслуги перед городом - они в наградном листе перечислены. Но откуда такая медаль у жителя Подмосковья Грудинина, заслуги которого, действительно реальные, локализовались в соседнем субъекте Российской Федерации, в Московской области?
Ладно. А вот медали «За безупречную службу» у меня нет, а у Грудинина почему-то есть!
Читаем: "Согласно положению медалью «За безупречную службу» награждаются военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, войск и органов Министерства внутренних дел СССР, войск и органов Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР, прослужившие в соответствующих структурах не менее 10 лет и не имеющие взысканий за период службы."
В каком полку служили, Павел Николаевич?
Ну а благодарность Президента Российской Федерации для кандидата в президенты от всей "народно-патриотической оппозиции" - это вообще самая подходящая награда.
Жалко, что ордена "Материнская слава" пока не удостоился, есть, куда расти...
Анатолий Баранов
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НЕВАЛЯШКА написал 27.12.2017 18:10
Длрдшъодъ написал 27.12.2017 18:07
Забавно наблюдать за когом нашим футуристически оппазицийонным: сик транзит глория мудакофф.
Собсно, ничего нового.
(но и МЫ им попользовались, гыы, - как и разными прочими заложгекаме ихней судьбы)
...ситуевину, видать, апробируют на соцаллергию: короленок при королищще как возможный выход для вована из егойного тупика - во всех смыслах)
Лис написал 27.12.2017 17:48
брэд написал 27.12.2017 17:36
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедовДальС*Ский написал 27.12.2017 17:33
видимо завидует.
его даже в сцаных химках народец так катанул на выборях в мернинскую головку, что аж = 0,9% ,- набрала тоды наша барана !
смешно с него...
алексс настоящий написал 27.12.2017 17:27
Лис написал 27.12.2017 17:14
ИС написал 27.12.2017 17:09
ондулятор написал 27.12.2017 17:09
гость написал 27.12.2017 16:54
Рудольф написал 27.12.2017 16:49
"В какем полке.."
Лис написал 27.12.2017 16:47
Никола Питерский написал 27.12.2017 16:44
Лис написал 27.12.2017 16:44
интересуюсь написал 27.12.2017 16:41
хитрый Пу. написал 27.12.2017 16:38
спросить - написал 27.12.2017 16:34
почему такая ненависть написал 27.12.2017 15:48
Лис написал 27.12.2017 15:39
гоблян написал 27.12.2017 15:09