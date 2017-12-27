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Московский листок

В каком полку служили, г-н Грудинин?

Опубликовано 27.12.2017 в разделе комментариев 21

Первые впечатления. В экономике - очень толковые предложения. Во внешней политике по Украине - мир, даже самый худой. Это что - Донбасс назад? 

Павел Николаевич подчеркнуто называет себя кандидатом от левых сил, а не единым кандидатом от национал-патриотов (белых и красных). Подчеркнутый пиетет - к Зюганову, в числе союзников называются в основном партийные функционеры. А где русские великодержавники? Да и тот же Болдырев? Да и те же промышленники-нелибералы? 

Вместо этого - тандем с Зюгановым, Зюгановым, Зюгановым. С этой марионеткой? С этой мертвечиной?

Мне говорят, что Партия Дела должна поддержать Павла Николаевича с ходу? Но если все загоняется под Зюганова, если все снова сводится к балагану… Мы еще крепко подумаем. Стройными рядами маршировать за Зюгой? Сомнительная радость. 

Да, пока все говорит о том, что мы имеем дело именно с согласованным кандидатом, коему четко поставлены границы (не переходить!). 

Сумеет ли Грудинин выйти за выставленные рамки? Захочет ли? Посмотрим.

Пока сохраняю благожелательность. Но если так пойдет дальше, то все сведется к обычному кремлевскому кукольному политтеатру.

Жаль. А ведь идея была хорошая - Единый Кандидат. На наших глазах от идеи остается все меньше. Все больше Грудинин превращается кандидата от одной партии. 

Даже если Грудинин и примет условия "кукольного театра", от этого успешных и выдающимся агропромышленником он быть не перестанет.

Максим Калашников

От редакции: Внимательно отсмотрел весь эфир, даже некоторые куски повторно. Скажу честно - впечатление тяжелое. Товарищ, как я уже и писал ранее, имеет "потолок" - должность главы Ленинского района Подмосковья. Удивительные пробелы в образовании - даже на уровне сельхозакадемии советского периода. Ведущие вынуждены поправлять кандидата, выдвинутого компартией (!) - не "Миру - мир!", а "Мир народам!" было лозунгом большевиков в 1917-м. 

Ведущие, кстати, были супердоброжелательными - в другой ситуации они ведут себя совсем по-другому. Но даже при самом благожелательном отношении ведущего спрятать удивительную серость и пустоту - не получается. Ну никак!

Делягин, так тот просто издевался над кандидатом "народно-патриотических сил" - с какой суммы начинается бедность? А миллионер Грудинин не знает! Он уже давно богатый, ему не интересно...

Вы капиталист? - Нет! Но у меня 44 процента акций ЗАО "Совхоз имени Ленина". А акции - не капитал? Нет, оказывется, потому что они приняли решение вообще не выплачивать по ним дивидентов. То есть еще и миноритарных акционеров грабануть. Не мудрено, что из 526 акционеров первоначального периода, реальных работников совхоза, осталось человек сорок - продали люди свои акции, и явно незадорого продали. Кому? А откуда у Грудинина 44 процента...

Аргумент Грудинина - я детский садик построил...

А я, в 1995 году, когда зам по коммерции Грудинин избирался директором вместо проворовавшегося предшественника, был в заложниках у Басаева. И что теперь?

Мимо товарища прошли и события 1993 года, и залоговые аукционы, войны на Кавказе и в Средней Азии, и обе Чеченские кампании... 

Однако у меня, например, как и у Грудинина, есть медаль «В память 850-летия Москвы», но мне ее вручили в газете "Правда" за вполне определенные заслуги перед городом - они в наградном листе перечислены. Но откуда такая медаль у жителя Подмосковья Грудинина, заслуги которого, действительно реальные, локализовались в соседнем субъекте Российской Федерации, в Московской области?

Ладно. А вот медали «За безупречную службу» у меня нет, а у Грудинина почему-то есть!

Читаем: "Согласно положению медалью «За безупречную службу» награждаются военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, войск и органов Министерства внутренних дел СССР, войск и органов Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР, прослужившие в соответствующих структурах не менее 10 лет и не имеющие взысканий за период службы."

В каком полку служили, Павел Николаевич?

Ну а благодарность Президента Российской Федерации для кандидата в президенты от всей "народно-патриотической оппозиции" - это вообще самая подходящая награда.

Жалко, что ордена "Материнская слава" пока не удостоился, есть, куда расти...

Анатолий Баранов



Рейтинг:   2.13,  Голосов: 39
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Всего комментариев к статье: 21
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(без названия)
НЕВАЛЯШКА написал 27.12.2017 18:10
Буржуйским прихлебателям, которые здесь тусуются в виде нытиков и склочников, априори не понравятся любые действия коммунистов. Но на таких вообще не стоит обращать никакого внимания ибо их интеллектуальная, моральная, полемическая и политическая импотенция настолько всеобъемлющая, что они не только не могут предложить ни одной кандидатуры (еще и потому, что каждому из них хочется самому), но и даже не могут внятно сформулировать свои претензии к коммунистам. Вот поэтому от них исходит один скулеж и склоки... обиженки они...)))))))))))))
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(без названия)
Длрдшъодъ написал 27.12.2017 18:07
Похххерр настолько, что сам удивляюсь(типо, есть ли жизнь на альфацентавре, нет ли жизни на альфацентавре).
Забавно наблюдать за когом нашим футуристически оппазицийонным: сик транзит глория мудакофф.
Собсно, ничего нового.
(но и МЫ им попользовались, гыы, - как и разными прочими заложгекаме ихней судьбы)
...ситуевину, видать, апробируют на соцаллергию: короленок при королищще как возможный выход для вована из егойного тупика - во всех смыслах)
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брэд
Лис написал 27.12.2017 17:48
А вы читали программу КПРФ? За такую "программу" при Сталине папа"Зю" уже бы колесики пилил на благо Советской Родины.Коммунизм начинается с Социалистической(Экономической)революции, обобществления эмиссионного центра и создания вооруженного народного ополчения для защиты итогов революции.
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(без названия)
брэд написал 27.12.2017 17:36
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Завистливый какмуняка = чОбанов.
докторжЫдохохлокамунякобараномудаковедовДальС*Ский написал 27.12.2017 17:33
... а этот , наш = капиталисто-камунисто,- и хозяйчик сего реССурса ещЁ и претензии выставляет, к своему же собрату = камуняк/капЕталисту.
видимо завидует.
его даже в сцаных химках народец так катанул на выборях в мернинскую головку, что аж = 0,9% ,- набрала тоды наша барана !
смешно с него...
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Ни КПРФ ни Грудинин к левым и тем более к Коммунизму не имеют никакого отношения.
алексс настоящий написал 27.12.2017 17:27
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(без названия)
Лис написал 27.12.2017 17:14
Ни КПРФ ни Грудинин к левым и тем более к Коммунизму не имеют никакого отношения.КПРФ-это просто фейк под руководством папы "Зю".
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Комкапитализм
ИС написал 27.12.2017 17:09
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Re: навальный призвал
ондулятор написал 27.12.2017 17:09
Навальный не имеет политического чутья. Что ему впарили за бугром-так он и действовал, не учитывая российские реалии. Неужели у него ума не хватило понять, что до выборов его не допустят и нужно было менять тактику в начале, а не тянуть одеяло на себя. Все что он делал- для одной цели:быть у власти, остальное для него не имеет значения. Опоздал со своими призывами. Значит люди должны бойкотировать выборы... ради Леши-еще одна глупость, которой воспользуются политтехнологи
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эйфория по доверенному лицу путина
гость написал 27.12.2017 16:54
Полностью согласен с главным редактором.Масштаб личности мелковат.А нахваливает он зю,что тот без возражений выставил его кандидатуру, на которую ему указали свыше. Альтернатива: или этот вариант или на выборах прокатишься, тк потерял доверие электората и больше не будешь к думского корыта. В народе говорят про такой ход "замасливает". Грудинин будет полностью управляемый теми же рычагами...только лохи пока этого не видят
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(без названия)
Рудольф написал 27.12.2017 16:49

"В какем полке.."
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(без названия)
Лис написал 27.12.2017 16:47
Вот когда Леша залезит на броневик и скажет что "Вся власть- Советам","Фабрики- рабочим","Земля-крестьянам" тогда может быть...
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(без названия)
Никола Питерский написал 27.12.2017 16:44
Давно слежу за публикациями на этом сайте. Господа Баранов и Калашников, что вы как хреновые свекровки- ну ни одна сноха вас не устраивает!На фоне политической шушеры современной России появился наконец-то нормальный, хозяйственный, здраво размышляющий мужик, умеющий и желающий работать не только на свой карман,не ворующий у своих.Может быть он и много получает за свою работу,но он получает с прибылей а не ворует с убытков,как подавляющее большинство наших "предпринимателей".Вы кричите,что у него не тот масштаб что-бы управлять Россией? Лукашенко то-же аграрник, однако Белоруссия нормально развивается не имея фактически никаких природных ресурсов кроме земли.Мало того не имея моря продает России морепродукты.Давно пора понять, что цвет кошки не имеет значения-лишь бы мышей ловила.По вашему директор совхоза(процветающего назло всем) не может стать президентом, а холуй Собчака носивший за ним чемоданы, не имевший никакого понятия о производстве, экономике,управлении коллективами людей,служивший каким-то мелким офицеришком в КГБ может?.Вспомните его обещания всех замочить в сортире- кто кого мочит и где этот сортир? Нас пугают,что Грудинин не справится с окружившими Россию врагами?Но этих врагов создал именно Путин своей недальновидностью,своим полным неумением управлять государством,опусканием достоинства государства Россия ниже плинтуса. А у Грудинина есть прекрасный навык уметь договариваться и с друзьями и с врагами,и если надо отбиться от врагов.Самый лучший бой -это которого удалось избежать.До выдвижения Грудинина не хотел идти на выборы(последние три года не ходил вообще ни на какие выборы), но теперь обязательно пойду и буду всех агитировать за него.Допускаю, что чекисты все таки возьмут верх,но моральное удовлетворение я все равно получу.И вообще, надо-бы дать старику отдохнуть на покое,может быть предоставив ему лично и его семье гарантии неприкосновенности(очень возможно Путин-непрезидент это Путин неживой-слишком много за ним косяков).
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(без названия)
Лис написал 27.12.2017 16:44
А когда левые поддерживали Путина? Может вам напомнить что Путин-это приемник Ельцина а не Ленина.А кто такой Ельцин и что такое "Беловежское соглашение" вам тоже напомнить?
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(без названия)
интересуюсь написал 27.12.2017 16:41
Навальный призвал к проведению масштабной уличной акции протеста 26 января.Что по этому поводу думает генш... а левые товарищи?
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вы в каком полку служили
хитрый Пу. написал 27.12.2017 16:38
Вы левые сильно ошибаетесь, поддерживая Путина в его некоторых авантюрах (Донбасс, Сирия) вас он первых бросит в топку своего паровоза, летящего в пропасть.
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стесняюсь
спросить - написал 27.12.2017 16:34
- а на безптичье?...
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(без названия)
почему такая ненависть написал 27.12.2017 15:48
к Грудинину. То есть у Грудинина-хозяйственника потолок директора совхоза,а у гэбиста Путина - управление всей РФ ? Такое впечетление,что Баранов и Калашников спят и видят продолжение правления нынешнего президента.Да,опозицией в России и не пахнет."Верной дорогой идете господа".
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Долой выборы!!!
Лис написал 27.12.2017 15:39
Парад миньонов еще не закончен? Клоуны еще остались?
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Re: главное ,движуха
гоблян написал 27.12.2017 15:09
Рак может и рыба, а если слизняк мокрястый?
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