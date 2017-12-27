В каком полку служили, г-н Грудинин?

Первые впечатления. В экономике - очень толковые предложения. Во внешней политике по Украине - мир, даже самый худой. Это что - Донбасс назад?

Павел Николаевич подчеркнуто называет себя кандидатом от левых сил, а не единым кандидатом от национал-патриотов (белых и красных). Подчеркнутый пиетет - к Зюганову, в числе союзников называются в основном партийные функционеры. А где русские великодержавники? Да и тот же Болдырев? Да и те же промышленники-нелибералы?

Вместо этого - тандем с Зюгановым, Зюгановым, Зюгановым. С этой марионеткой? С этой мертвечиной?

Мне говорят, что Партия Дела должна поддержать Павла Николаевича с ходу? Но если все загоняется под Зюганова, если все снова сводится к балагану… Мы еще крепко подумаем. Стройными рядами маршировать за Зюгой? Сомнительная радость.

Да, пока все говорит о том, что мы имеем дело именно с согласованным кандидатом, коему четко поставлены границы (не переходить!).

Сумеет ли Грудинин выйти за выставленные рамки? Захочет ли? Посмотрим.

Пока сохраняю благожелательность. Но если так пойдет дальше, то все сведется к обычному кремлевскому кукольному политтеатру.

Жаль. А ведь идея была хорошая - Единый Кандидат. На наших глазах от идеи остается все меньше. Все больше Грудинин превращается кандидата от одной партии.

Даже если Грудинин и примет условия "кукольного театра", от этого успешных и выдающимся агропромышленником он быть не перестанет.

Максим Калашников

От редакции: Внимательно отсмотрел весь эфир, даже некоторые куски повторно. Скажу честно - впечатление тяжелое. Товарищ, как я уже и писал ранее, имеет "потолок" - должность главы Ленинского района Подмосковья. Удивительные пробелы в образовании - даже на уровне сельхозакадемии советского периода. Ведущие вынуждены поправлять кандидата, выдвинутого компартией (!) - не "Миру - мир!", а "Мир народам!" было лозунгом большевиков в 1917-м.

Ведущие, кстати, были супердоброжелательными - в другой ситуации они ведут себя совсем по-другому. Но даже при самом благожелательном отношении ведущего спрятать удивительную серость и пустоту - не получается. Ну никак!

Делягин, так тот просто издевался над кандидатом "народно-патриотических сил" - с какой суммы начинается бедность? А миллионер Грудинин не знает! Он уже давно богатый, ему не интересно...

Вы капиталист? - Нет! Но у меня 44 процента акций ЗАО "Совхоз имени Ленина". А акции - не капитал? Нет, оказывется, потому что они приняли решение вообще не выплачивать по ним дивидентов. То есть еще и миноритарных акционеров грабануть. Не мудрено, что из 526 акционеров первоначального периода, реальных работников совхоза, осталось человек сорок - продали люди свои акции, и явно незадорого продали. Кому? А откуда у Грудинина 44 процента...

Аргумент Грудинина - я детский садик построил...

А я, в 1995 году, когда зам по коммерции Грудинин избирался директором вместо проворовавшегося предшественника, был в заложниках у Басаева. И что теперь?

Мимо товарища прошли и события 1993 года, и залоговые аукционы, войны на Кавказе и в Средней Азии, и обе Чеченские кампании...

Однако у меня, например, как и у Грудинина, есть медаль «В память 850-летия Москвы», но мне ее вручили в газете "Правда" за вполне определенные заслуги перед городом - они в наградном листе перечислены. Но откуда такая медаль у жителя Подмосковья Грудинина, заслуги которого, действительно реальные, локализовались в соседнем субъекте Российской Федерации, в Московской области?

Ладно. А вот медали «За безупречную службу» у меня нет, а у Грудинина почему-то есть!

Читаем: "Согласно положению медалью «За безупречную службу» награждаются военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, войск и органов Министерства внутренних дел СССР, войск и органов Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР, прослужившие в соответствующих структурах не менее 10 лет и не имеющие взысканий за период службы."

В каком полку служили, Павел Николаевич?

Ну а благодарность Президента Российской Федерации для кандидата в президенты от всей "народно-патриотической оппозиции" - это вообще самая подходящая награда.

Жалко, что ордена "Материнская слава" пока не удостоился, есть, куда расти...

Анатолий Баранов