Новый Уренгой. Породистая доброта местной элиты

Всем известно, что элита Нового Уренгоя - исключительно добрые люди. С каким старанием, с каким душевным надрывом они заступаются за несчастного мальчика Колю. Сначала за него стеной встал добрый мэр Костогриз, а потом уже и губернатор Кобылкин подключился:

«Начали издеваться над мальчиком. Он похудел на семь килограммов. Ограничить его от этого информационного потока невозможно, - заявил глава региона. (Источник https://politikus.ru/v-rossii/102874-kolya-iz-urengoya-pohudel-na-7-kilogrammov.htmlPolitikus.ru)

Вот какие добрые люди управляют Новым Уренгоем и всем Ямало-Ненецким округом. Тут бы и возрадоваться, что хоть одним регионом страны правят бесконечно гуманные, чуткие, совестливые до безумия люди, но…

Но только, увы, не все так просто с этой добротой. Что не так? Рассмотрим на конкретных примерах:

Римма Зинатова, жительница Нового Уренгоя. Ей предложили переселиться из ветхого жилья в новое. И всё бы хорошо, только вот при строительстве этого нового жилья было стырено столько денег, что оно стало непригодным для жизни сразу после постройки. Трещины в стенах, да такие, что в дом обеспечено свободное поступление «забортных» погодных условий. Это ведь немножко не то, что хочется видеть на новоселье. Не так ли?

Зинатова менять ветхое жилье на аварийное отказалась, в итоге её решили порадовать принудительно. Половина дома, в котором она жила, была разнесена экскаватором, причём, в тот момент, когда Зинатова вместе с сыном находилась в квартире. Затем судебные приставы забрали её и её сына из дома и снос продолжился. В настоящее время Римма Зинатова не имеет крыши над головой.

Юрий Буларга. Бывший сотрудник МЧС. Имеет боевые награды. Во время прохождения службы получил тяжелые травмы позвоночника.

В 2000-м году, вернувшись из отпуска, узнал, что выселен из дома заочным судебным решением. Вместо семьи Буларги в доме стала проживать другая семья, племянника местного судьи - Виктора Альхамова.

Муса Мамедов. Дом, в котором он жил, был, как и дом, в котором жила Римма Зинатова, назначен на снос. Жильё, куда можно было бы переехать, жителям не предоставлялось. Зимой дом был отключен от света и тепла. Муса Мамедов держал оборону в течении полугода. Затем после совместной операции полицейских (задержавших Мамедова), приставов (задержавших его жену) и детозащитников (забравших детей в приют) - дом по адресу Звёздная 57 был, всё-таки, снесён. Детей вернули через 4 дня, благодаря усилиям, как самого Мамедова, так и заинтересовавшейся общественности. Крыши над головой у семьи нет до сих пор.

По мнению автора материала, эти три случая были бы вопиющими сами по себе, даже если бы имели единичный характер. Но, к сожалению, лишение граждан жилья в Новом Уренгое поставлено на поток.

Напоминаем, в СССР выдавалось два вида жилищных ордеров - от города и от предприятия, на котором человек работал.

И вот при расселении ветхих домов (кстати, из ветхого жилья в Новом Уренгое переселяют в жилье аварийное) власти признают только ордера от городских властей. Ордера от предприятий (а именно такие ордера у строителей Нового Уренгоя и их детей), дающими право

на жилье не считаются. Данная практика абсолютно незаконна, противоречит ст. 7 закона "О введении в действие Жилищного кодекса»

и ряду других законодательных актах РФ, но местную администрацию это не волнует.

Суд, в который местная Администрация массово подает иски о выселении, это тоже не волнует. Суд во всем согласен с Администрацией.

С октября 2015-го в ветхих домах, назначенных под снос, стали массово отключать свет и отопление, чтобы побуждать людей добровольно покидать свои дома. А с декабря месяца 2015 года заполыхали пожары. Пожары эти, удивительным образом, затронули только те дома, в которых проживали непокорные жители, отказывающиеся переезжать в аварийные новостройки. Некоторым жителям пришлось выпрыгивать из окон уже во время пожара, как это, например, было в домах по улицам Южной 36 и Звёздной 41.

Естественно, никто из этих людей ни у губернатора Кобылкина, ни у мэра Костогриза, ни даже у доброго мальчика Коли и его доброй мамы сочувствия не вызывают. Видимо, Кобылкин и Костогриз могут сочувствовать только фашистам, ну или иным людям своей элитной породы.

Да и худеющий мальчик Коля тоже весьма породист. Его отец высокопоставленный служащий Газпрома, а его мама входит в адвокатскую элиту Нового Уренгоя (кстати, она активный участник судов по выселению из жилья).

В общем, с породистой добротой новоуренгойской элиты всё понятно. Непонятно только с нашим терпеньем. Сколько мы еще будем терпеть над собой эту породу, а? Может, всё-таки, пора уже создавать Красную армию и поступать с ними так, как некогда поступили с их, ныне оплакиваемыми Колей и Ко, единомышленниками?