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Московский листок

Росстат: почти треть российской экономики работает в убыток

Опубликовано 27.12.2017 в разделе комментариев 7

Росстат: почти треть российской экономики работает в убыток

Доля убыточных предприятий в России в январе-октябре 2017 года, по данным Росстата, составила 28,8%, что на 0,4 процентного пункта больше, чем годом ранее. Общий убыток 13,3 тыс. организаций превысил 1,3 трлн руб.

По данным ведомства, за январь-октябрь сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах составил 8,472 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года (8,94 трлн руб.) сальдированный финансовый результат российских компаний снизился на 5,3%.

Наибольшее снижение прибыли в январе-октябре показали компании, занятые строительством. Их прибыль упала на 57,2% и составила 46,8 млрд руб. Прибыль организаций в сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве снизилась на 15,9% - до 246,8 млрд руб.

Предприятия в обрабатывающих производствах снизили прибыль в январе-октябре на 5,2% - до 2,457 трлн руб.

Компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых, увеличили прибыль за 10 месяцев на 20,6% - до 1,124 трлн руб.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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Пора лечить
Дохтур Пилюлькин написал 28.12.2017 02:53
Компрадорский режим состоящий из коррумпированной, вышедшей из под контроля общества бюрократии и финансово-сырьевого олигархата есть "раковая опухоль" в "теле" страны. Запустим дальше и она нас убьет! Территории и акватории отдаются, не сырьевой экономике не дают развиваться, социальные достижения уничтожаются, социальный разрыв увеличивается, народ нищает, вымирает и замещается, ресурсы распродаются, а полученное за продажу, в том числе бюджет, частью расхищаются, власть узурпируется. Есть шанс попробовать "лечить" пока не "хирургическим" путем, выбрав Грудинина Президентом и настояв на своем выборе.
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(без названия)
Рудольф написал 28.12.2017 01:25

Ну, если в одном месте чего нибудь убудет, то в другом прибудет обязательно (з-н Ломоносова)
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(без названия)
стоик1080 написал 28.12.2017 01:13
Министерство иностранных дел Израиля прокомментировало информацию о том, что еврейские объекты в украинском городе Одесса изуродованы антисемитскими граффити. На странице этого ведомства в социальной сети Twitter опубликован в среду, 27 декабря, следующий текст: "Правительство Украины должно принять самые решительные меры для искоренения антисемитских явлений и привлечения виновных к ответственности".
.
Кто Хозяин на Украине?
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почти треть российской экономики работает в убыток
Мытарь написал 27.12.2017 20:27
А сколько из этой трети таким способом уходит от налогообложения?
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Re: тут даже нечего добавить....
анатолий1 написал 27.12.2017 20:25
Чего смеетесь? Сначала узнайте, какие задачи ставил ВВП перед правительством. Попробуйте догадаться?????? Приемник, однако!!!!!
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тут даже нечего добавить....
буга-га написал 27.12.2017 19:49
Президент Владимир Путин высоко оценил работу правительства РФ, заявив, что оно "по сути, решило все стоявшие перед экономикой страны вопросы". "Правительство Российской Федерации сделало не только все возможное, но и, на мой взгляд, более того. По сути, вы решили все стоявшие перед экономикой страны вопросы", - сказал президент на встрече с членами кабмина.
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(без названия)
Лис написал 27.12.2017 19:31
Извращенная экономика может быть только в клерикальных помойках.Когда "кровеносные сосуды"-это банки а не люди то это уже настоящий геноцид населения.
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