Росстат: почти треть российской экономики работает в убыток

Доля убыточных предприятий в России в январе-октябре 2017 года, по данным Росстата, составила 28,8%, что на 0,4 процентного пункта больше, чем годом ранее. Общий убыток 13,3 тыс. организаций превысил 1,3 трлн руб.

По данным ведомства, за январь-октябрь сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) российских организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах составил 8,472 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года (8,94 трлн руб.) сальдированный финансовый результат российских компаний снизился на 5,3%.

Наибольшее снижение прибыли в январе-октябре показали компании, занятые строительством. Их прибыль упала на 57,2% и составила 46,8 млрд руб. Прибыль организаций в сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве снизилась на 15,9% - до 246,8 млрд руб.

Предприятия в обрабатывающих производствах снизили прибыль в январе-октябре на 5,2% - до 2,457 трлн руб.

Компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых, увеличили прибыль за 10 месяцев на 20,6% - до 1,124 трлн руб.