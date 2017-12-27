Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Полиция терроризирует студентов

Опубликовано 27.12.2017 в разделе комментариев 9

Полиция терроризирует студентов

Источник: Профсоюз университетская солидарность

Сейчас в общежития РГАУ имени Тимирязева (бывшая аграрная академия) нагрянула полиция.

Силовики из ОМВД по району Тимирязевский угрожают более десяти студентам, принявшим участие в акциях протеста в защиту своих преподавателей 26 декабря. Полиция растащила студентов на беседы по одному, требует составления объяснительных, в которых оговорить себя и товарищей, признав организацию несанкционированного митинга 26 декабря "под видом одиночных пикетов" .

Напомним, что участники одиночных пикетов протестуют против действий, что действия и.о. ректора с начала 2017 года Галины Золиной ведут к развалу Академии. Золина довела до увольнения множество сотрудников ВУЗа, причем активисты убеждены, что увольняют прежде всего протестовавших против застройки в 2016 году.

Среди попавших в немилость ректора РГАУ декан факультета агрономии и биотехнологии Александр Соловьев, которому грозит увольнение. Профессору Соловьёву уже дали 3 выговора за полмесяца, включая выговор за участие в заседании комитета Госдумы в рабочее время.

Кстати, в Европе, таких странах, как, к примеру, Греция, полиция вообще не имеет права вламываться в университетские кампусы. В "поднимающейся с колен", как видим, даже законный протест студентов против увольнения профессора - то, что было нормой даже в царской России, является основанием для полицейского произвола.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 8
Поделиться
Всего комментариев к статье: 9
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re:
-12 написал 28.12.2017 04:54
тем скрытнее лица полицаев и чернее их маски.бояца.
Ответить
Re: Re:
!!!!OQQ! TITJ-TOT-TAK I!!!& написал 28.12.2017 03:16
- Таки тупым населюкам долбостроечного СССР ебаныевротлибералыиправозащиники таки обещали "правовое государство"? То таки да-аа?
\\/\\//\/\/"Левон Георгиевич Казарян написал 27.12.2017 23:37
Студенты, защищающие профессоров, - правильные. "
- Таки профессора много сделали для того, чтобы в стране была власть безумных вчонкиных, таки бесноватых гав-ноликов, воров и попов... То таки да...
Ответить
Re:
гоблян написал 28.12.2017 00:51
Стрелка с кондитерской фабрики упустили, теракт в супермаркете в Питере прозевали. Зато студентов повязали!
Ответить
(без названия)
стоик1079 написал 28.12.2017 00:48
Министерство иностранных дел Израиля прокомментировало информацию о том, что еврейские объекты в украинском городе Одесса изуродованы антисемитскими граффити. На странице этого ведомства в социальной сети Twitter опубликован в среду, 27 декабря, следующий текст: "Правительство Украины должно принять самые решительные меры для искоренения антисемитских явлений и привлечения виновных к ответственности".
.
Кто Хозяин на Украине?
Ответить
(без названия)
отец Пигидий написал 28.12.2017 00:13
"Кстати, в Европе, таких странах, как, к примеру, Греция, полиция вообще не имеет права вламываться в университетские кампусы" - так то в мерзкой загнивающей Гейропе, где мигранты изнасиловали нашу девочку Лизу (не Писькову Лизу, любимую дочку Димочки Навки, а просто Лизу - нашу девочку). А в православном паханате, где духовные скрепы, где крым наш и и где есть любимый вошьдь, своя атмосфера. Сегодня эти студенты защищают своих преподов, а завтра пойдут на маевку Навального... нифигасе расклад, сказали полицаи и пошли студентов крутить!
Ответить
(без названия)
Мытарь написал 28.12.2017 00:12
Псы режима.
Ответить
А разве в полицейском государстве
должно написал 27.12.2017 23:50
быть как-то по другому?
Ответить
(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 27.12.2017 23:37
Студенты, защищающие профессоров, - правильные.
Ответить
(без названия)
Лис написал 27.12.2017 23:36
Чем сильнее страх "элитки" перед собственным народом тем сильнее репрессии.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сожалеете ли вы о распаде СССР?:
Результаты
Интернет-ТВ
В магазине в Петербурге произошел взрыв
В магазине в Петербурге произошел взрыв
27.12.2017
В каком полку служили, г-н Грудинин?
В каком полку служили, г-н Грудинин?
27.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Новый Уренгой. Породистая доброта местной элиты (2)
Росгвардия облажалась позорно (14)
Убили негра... В Барбадосе (6)
Полиция терроризирует студентов (9)
В магазине в Петербурге произошел взрыв (2)
Кому на Руси жить хорошо: Минфин раскрыл зарплаты чиновников (4)
Росстат: почти треть российской экономики работает в убыток (7)
В каком полку служили, г-н Грудинин? (56)
Владелец "Меньшевика" несколько раз жаловался силовикам на атаки рейдеров (12)
Число банкротств в России приблизилось к историческому рекорду (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: "Меньшевик" хоть и е.нулся, но Росгвардию на.бал
Дарья Митина Дарья Митина: Каталoнские страсти в занзибарскoм Кизимкази
Максим Калашников Максим Калашников: Панорама сокрушительных успехов. И от АПН Северо-Запад
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Наслучалось сразу три
Максим Калашников Максим Калашников: В.Боглаев (директор Череповецкого ЛМЗ, Генсовет Партии Дела): тайна обогащения Москвы
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss