Полиция терроризирует студентов

Сейчас в общежития РГАУ имени Тимирязева (бывшая аграрная академия) нагрянула полиция.

Силовики из ОМВД по району Тимирязевский угрожают более десяти студентам, принявшим участие в акциях протеста в защиту своих преподавателей 26 декабря. Полиция растащила студентов на беседы по одному, требует составления объяснительных, в которых оговорить себя и товарищей, признав организацию несанкционированного митинга 26 декабря "под видом одиночных пикетов" .

Напомним, что участники одиночных пикетов протестуют против действий, что действия и.о. ректора с начала 2017 года Галины Золиной ведут к развалу Академии. Золина довела до увольнения множество сотрудников ВУЗа, причем активисты убеждены, что увольняют прежде всего протестовавших против застройки в 2016 году.

Среди попавших в немилость ректора РГАУ декан факультета агрономии и биотехнологии Александр Соловьев, которому грозит увольнение. Профессору Соловьёву уже дали 3 выговора за полмесяца, включая выговор за участие в заседании комитета Госдумы в рабочее время.

Кстати, в Европе, таких странах, как, к примеру, Греция, полиция вообще не имеет права вламываться в университетские кампусы. В "поднимающейся с колен", как видим, даже законный протест студентов против увольнения профессора - то, что было нормой даже в царской России, является основанием для полицейского произвола.