Полиция терроризирует студентов

Сейчас в общежития РГАУ имени Тимирязева (бывшая аграрная академия) нагрянула полиция.
Силовики из ОМВД по району Тимирязевский угрожают более десяти студентам, принявшим участие в акциях протеста в защиту своих преподавателей 26 декабря. Полиция растащила студентов на беседы по одному, требует составления объяснительных, в которых оговорить себя и товарищей, признав организацию несанкционированного митинга 26 декабря "под видом одиночных пикетов" .
Напомним, что участники одиночных пикетов протестуют против действий, что действия и.о. ректора с начала 2017 года Галины Золиной ведут к развалу Академии. Золина довела до увольнения множество сотрудников ВУЗа, причем активисты убеждены, что увольняют прежде всего протестовавших против застройки в 2016 году.
Среди попавших в немилость ректора РГАУ декан факультета агрономии и биотехнологии Александр Соловьев, которому грозит увольнение. Профессору Соловьёву уже дали 3 выговора за полмесяца, включая выговор за участие в заседании комитета Госдумы в рабочее время.
Кстати, в Европе, таких странах, как, к примеру, Греция, полиция вообще не имеет права вламываться в университетские кампусы. В "поднимающейся с колен", как видим, даже законный протест студентов против увольнения профессора - то, что было нормой даже в царской России, является основанием для полицейского произвола.
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-12 написал 28.12.2017 04:54
!!!!OQQ! TITJ-TOT-TAK I!!!& написал 28.12.2017 03:16
\\/\\//\/\/"Левон Георгиевич Казарян написал 27.12.2017 23:37
Студенты, защищающие профессоров, - правильные. "
- Таки профессора много сделали для того, чтобы в стране была власть безумных вчонкиных, таки бесноватых гав-ноликов, воров и попов... То таки да...
гоблян написал 28.12.2017 00:51
стоик1079 написал 28.12.2017 00:48
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Кто Хозяин на Украине?
отец Пигидий написал 28.12.2017 00:13
Мытарь написал 28.12.2017 00:12
должно написал 27.12.2017 23:50
Левон Георгиевич Казарян написал 27.12.2017 23:37
Лис написал 27.12.2017 23:36