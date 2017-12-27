Кому на Руси жить хорошо: Минфин раскрыл зарплаты чиновников

Министерство финансов впервые опубликовал данные о среднемесячных зарплатах в федеральных государственных органах, в том числе раскрыло зарплаты большинства федеральных министров. Согласно обнародованным данным, самая высокая зарплата в 2016 году была у министра финансов Антона Силуанова - 1,7 миллиона рублей. На нее пришлось 22% годового дохода чиновника.

В тройке лидеров также оказались главы Минэкономразвития и Минэнерго - 1,27 млн и 1,16 млн руб., соответственно. Не многим меньше миллиона в прошлом году получали глава МЧС (954 тыс. руб.) и министр промышленности и торговли (921 тыс. руб.). В десятку федеральных министров с самыми высокими зарплатами также попали министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования (от 497 до 634 тыс. руб.).

Самым «бедными» признаны глава Минстроя Михаил Мень - 443 тыс. рублей в месяц и министр сельского хозяйства Александр Ткачев с зарплатой в 451 тыс. рублей.

Отмечается, что в 2016 году среднемесячная зарплата председателя правительства и его десяти заместителей составила в 693 тыс. руб. Средняя зарплата главы Счетной палаты и ее 14 заместителей и аудиторов составила 668,8 тыс. рублей.

Председатель Конституционного суда и его 16 коллег довольствуются "скромным" ежемесячным заработком всего в 615 тыс. рублей.

Депутатам госдумы и совета федерации приходится сводить "концы с концами" всего лишь на 420 тысяч рублей и 385 тысяч рублей в месяц соответственно.