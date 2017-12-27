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Московский листок

В магазине в Петербурге произошел взрыв

Опубликовано 27.12.2017 в разделе комментариев 2

В Санкт-Петербурге произошел взрыв в магазине «Перекресток» в ТЦ на Кондратьевском проспекте, в результате взрыва пострадали 10 человек, 4 человека госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС. 

Взрыв произошел в районе камер хранения супермаркета «Перекресток» в ТЦ «ГигантХолл». Причиной взрыва, по предварительным данным, стало устройство, начиненное поражающими элементами, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. 

- Где еще взрывать, как не вечером в магазине под Новый год, - заметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Ну и под выборы, разумеется. У нас как выборы, так всегда взрывы...



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Всего комментариев к статье: 2
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В магазине в Петербурге произошел взрыв
Светослав------- написал 28.12.2017 01:10
Дальние подступы превратились в ближние: поражающими элементами были стальные шарики от подшипников, мощность СВУ -- 200 г тротила.
.
Как говорит Муридка, сегодня вышел очередной ролик 100500 раз уничтоженного доблестными русскими вояками ИГИЛа, призывающий к "справедливому джихаду" на английском, французском, арабском и русском.
.
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Где еще взрывать, как не вечером в магазине под Новый год
Мытарь написал 28.12.2017 00:08
С учетом того, что весь обслуживающий персонал сочувствует ИГИЛ.
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