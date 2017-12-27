В магазине в Петербурге произошел взрыв

В Санкт-Петербурге произошел взрыв в магазине «Перекресток» в ТЦ на Кондратьевском проспекте, в результате взрыва пострадали 10 человек, 4 человека госпитализированы. Об этом сообщает ТАСС.

Взрыв произошел в районе камер хранения супермаркета «Перекресток» в ТЦ «ГигантХолл». Причиной взрыва, по предварительным данным, стало устройство, начиненное поражающими элементами, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

- Где еще взрывать, как не вечером в магазине под Новый год, - заметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Ну и под выборы, разумеется. У нас как выборы, так всегда взрывы...