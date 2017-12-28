Росгвардия облажалась позорно

Гендиректор ООО «Кондитерская фабрика "Меньшевик"» Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на территории своего предприятия на юго-востоке Москвы, скрылся. Сам Аверьянов в перерывах между стрельбой общался по телефону с журналистами, делал разные заявления. В конце Аверьянов заявил, что его окружил спецназ, и он будет «либо стреляться, либо сдаваться». Но, оставив на месте преступления свою «Сайгу», никем не замеченный, он сумел пробраться сквозь выставленное Росгвардией и полицейскими оцепление и скрылся.
Если честно - вот это главная новость дня. Можно в одиночку устроить стрельбу, вступить в противостояние с хваленой Росгвардией, а потом тихо и безболезненно исчезнуть.
Я уверен, что Аверьянова не поймают. Он умный, ему 49 лет, закончил Физфак МГУ, много лет занимался всяким бизнесом и неплоо в этом преуспел. Обороты его бизнеса оценивают в 170 миллионов долларов. И что, исполнительный лист на 3 миллиона рублей (!) стал причиной стрельбы и как бы явного помешательства? Не верю.
Нет, сумасшедшим г-н Аверьянов мог быть сколько угодно. Разве может нормальный человек обозвать серьезный бизнес, производство, фабрику - "Меньшевик"? Это неплохо для эпатажной рекламной кампании, но для солидного производства... Никак. Мало ли чего подложит человек со столь креативным мышлением в конфеты или жвачку?
В этом, кстати, родовая черта капитализма вообще - владелец может быть кем угодно, негодяем, сумасшедшим, идиотом. Он отвечает только собственным карманом. Ну не сложилось, разорился. "Вылетел в трубу", как говорили на заре старого российского капитализма. И уже тогда, кстати, ввели к уголовный кодекс статью о ложном банкротстве.
Мало мы за последние два десятилетия видели в бизнесе креативных личностей, место которым в предние времена определял бы районный психиатр? А мало ли мы видели разорения и уничтожения, казалось бы, крепких и перспективных предприятий?
Видели психа с карабином во главе кондитерской фабрики с многомиллионными оборотами?
А сыр, колбасу, консервы из говна - кто производит? Нормальные люди?
Ну так увидим, пожалуй, и во главе танкового завода, и во главе космического концерна... А что? Вот сегодня вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что в работе руководства ГК «Роскосмос» наблюдается ряд системных ошибок. Это после того, как уже невесть который по счету спутник упал.
А психиатр руководство "Роскосмоса" осматривал когда-нибудь? А заодно и самого Рогозина, который назначил главой космической отрасли выпускника экономического факультета? С опытом работы в Инкомбанке, НорНикеле, АвтоВАЗе... Кавалера ордена Почетного легиона, между прочим. Французского ордена. За какие заслуги? Кстати, за три года то того, как впервые пришел на работу в ракетно-космическую отрасль из автомобилестроения. Он всего 4 года в отрасли, не освоился еще...
Но вернемся к бегству "кондитерского стрелка" от Росгвардии.
Если эта структура, насчитывающая 300 тысяч "профессионалов" (может тоже кондитеры с Физфака МГУ?), упускает одного психа с охотничьи оружием, то как она будет справляться с настоящими угрозами? Ну, допустим, с отрядом террористов, захвативших больницу или роддом? Я однажды наблюдал бардак и беспомощность российских силовиков в такой ситуации. Потом еще раз. И еще... Близко наблюдал, с расстояния вытянутой руки.
Годы прошли, выросли зарплаты, увеличились штаты, форма стала красивая. А содержание, похоже, все то же...
Анатолий Баранов
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Додик написал 28.12.2017 04:43
Б а р а н о в у написал 28.12.2017 03:49
!!!!OQQ! TITJ--TOT-TAK I!!!& написал 28.12.2017 03:21
\\/\/\/\///\"стоик1078 написал 28.12.2017 01:14
Аверьянову - уважение. "
-Люмпен люмпена уважает - они таки уважаемые люди...
Матфей 0 написал 28.12.2017 02:56
!!!!OQQ!TITJ-TOT-TAKI!!!& написал 28.12.2017 02:54
А меньшевик - оригинально написал 28.12.2017 01:41
Большевики есть иудонацисты.
Ответить"
- Гы-гы! Ты таки посмотри! Таки хусосы о "стыде" таки заговорили! С чего бы это? Кстати, монархические вы-б-л-ядки считают Большевиков таки интернационалистами... То таки да...
!!!!OQQ!TITJTOT-TAKI!!!& написал 28.12.2017 02:48
- А что еще может выделить из себя "народ" (сборище тупых населюков) которое пропило, прос-рало и свою страну и свое будущее и освящает космические ракеты колдовством жреца древнеиудейского родоплеменного бошка! Это после того, как в стране 70 лет свирепствовало лучшее вмире образование!!! То таки да-аа?
пизик написал 28.12.2017 02:35
интересно другое написал 28.12.2017 01:54
почему скромно умалчивают имя жертвы?
и выбросил аккумулятор написал 28.12.2017 01:48
а если он не только выключил тифлон -а еще и вынул и выбросил аккумулятор ?
А меньшевик - оригинально написал 28.12.2017 01:41
Матфей 3 минуты написал 28.12.2017 01:38
Левон Георгиевич Казарян написал 28.12.2017 01:22
Если честно - вот это главная новость дня. Можно в одиночку устроить стрельбу, вступить в противостояние с хваленой Росгвардией, а потом тихо и безболезненно исчезнуть."
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Новость не в этом. А в том, что его ловить не захотели, пока что, во всяком случае. От слежки посредством микроволновой (МКВ) радиолокации, позволяющей смотреть и за стенами, не скроешься (см., например, публикацию АО "Концерн радиоэлектронные технологии", в составе "Ростеха", который официально заявил о возможности рассмотреть лицо человека за препятствием, с расстояния 500 км, посредством даже не стационарной, а самолетной антенны - см. kret.com/media/news/letayushchie-radary/ ). Кстати, а мобильный телефон Аверьянов тоже оставил? - ведь и по нему можно отслеживать перемещения.
Матфей 6 минут написал 28.12.2017 01:22
стоик1078 написал 28.12.2017 01:14