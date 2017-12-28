Росгвардия облажалась позорно

Гендиректор ООО «Кондитерская фабрика "Меньшевик"» Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на территории своего предприятия на юго-востоке Москвы, скрылся. Сам Аверьянов в перерывах между стрельбой общался по телефону с журналистами, делал разные заявления. В конце Аверьянов заявил, что его окружил спецназ, и он будет «либо стреляться, либо сдаваться». Но, оставив на месте преступления свою «Сайгу», никем не замеченный, он сумел пробраться сквозь выставленное Росгвардией и полицейскими оцепление и скрылся.

Если честно - вот это главная новость дня. Можно в одиночку устроить стрельбу, вступить в противостояние с хваленой Росгвардией, а потом тихо и безболезненно исчезнуть.

Я уверен, что Аверьянова не поймают. Он умный, ему 49 лет, закончил Физфак МГУ, много лет занимался всяким бизнесом и неплоо в этом преуспел. Обороты его бизнеса оценивают в 170 миллионов долларов. И что, исполнительный лист на 3 миллиона рублей (!) стал причиной стрельбы и как бы явного помешательства? Не верю.

Нет, сумасшедшим г-н Аверьянов мог быть сколько угодно. Разве может нормальный человек обозвать серьезный бизнес, производство, фабрику - "Меньшевик"? Это неплохо для эпатажной рекламной кампании, но для солидного производства... Никак. Мало ли чего подложит человек со столь креативным мышлением в конфеты или жвачку?

В этом, кстати, родовая черта капитализма вообще - владелец может быть кем угодно, негодяем, сумасшедшим, идиотом. Он отвечает только собственным карманом. Ну не сложилось, разорился. "Вылетел в трубу", как говорили на заре старого российского капитализма. И уже тогда, кстати, ввели к уголовный кодекс статью о ложном банкротстве.

Мало мы за последние два десятилетия видели в бизнесе креативных личностей, место которым в предние времена определял бы районный психиатр? А мало ли мы видели разорения и уничтожения, казалось бы, крепких и перспективных предприятий?

Видели психа с карабином во главе кондитерской фабрики с многомиллионными оборотами?

А сыр, колбасу, консервы из говна - кто производит? Нормальные люди?

Ну так увидим, пожалуй, и во главе танкового завода, и во главе космического концерна... А что? Вот сегодня вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что в работе руководства ГК «Роскосмос» наблюдается ряд системных ошибок. Это после того, как уже невесть который по счету спутник упал.

А психиатр руководство "Роскосмоса" осматривал когда-нибудь? А заодно и самого Рогозина, который назначил главой космической отрасли выпускника экономического факультета? С опытом работы в Инкомбанке, НорНикеле, АвтоВАЗе... Кавалера ордена Почетного легиона, между прочим. Французского ордена. За какие заслуги? Кстати, за три года то того, как впервые пришел на работу в ракетно-космическую отрасль из автомобилестроения. Он всего 4 года в отрасли, не освоился еще...

Но вернемся к бегству "кондитерского стрелка" от Росгвардии.

Если эта структура, насчитывающая 300 тысяч "профессионалов" (может тоже кондитеры с Физфака МГУ?), упускает одного психа с охотничьи оружием, то как она будет справляться с настоящими угрозами? Ну, допустим, с отрядом террористов, захвативших больницу или роддом? Я однажды наблюдал бардак и беспомощность российских силовиков в такой ситуации. Потом еще раз. И еще... Близко наблюдал, с расстояния вытянутой руки.

Годы прошли, выросли зарплаты, увеличились штаты, форма стала красивая. А содержание, похоже, все то же...

Анатолий Баранов