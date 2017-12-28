Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Росгвардия облажалась позорно

Опубликовано 28.12.2017 в разделе комментариев 14

фсб росгвардия стрелок псих
Росгвардия облажалась позорно

Гендиректор ООО «Кондитерская фабрика "Меньшевик"» Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на территории своего предприятия на юго-востоке Москвы, скрылся. Сам Аверьянов в перерывах между стрельбой общался по телефону с журналистами, делал разные заявления. В конце Аверьянов заявил, что его окружил спецназ, и он будет «либо стреляться, либо сдаваться». Но, оставив на месте преступления свою «Сайгу», никем не замеченный, он сумел пробраться сквозь выставленное Росгвардией и полицейскими оцепление и скрылся. 

Если честно - вот это главная новость дня. Можно в одиночку устроить стрельбу, вступить в противостояние с хваленой Росгвардией, а потом тихо и безболезненно исчезнуть.

Я уверен, что Аверьянова не поймают. Он умный, ему 49 лет, закончил Физфак МГУ, много лет занимался всяким бизнесом и неплоо в этом преуспел. Обороты его бизнеса оценивают в 170 миллионов долларов. И что, исполнительный лист на 3 миллиона рублей (!) стал причиной стрельбы и как бы явного помешательства? Не верю.

Нет, сумасшедшим г-н Аверьянов мог быть сколько угодно. Разве может нормальный человек обозвать серьезный бизнес, производство, фабрику - "Меньшевик"? Это неплохо для эпатажной рекламной кампании, но для солидного производства... Никак. Мало ли чего подложит человек со столь креативным мышлением в конфеты или жвачку?

В этом, кстати, родовая черта капитализма вообще - владелец может быть кем угодно, негодяем, сумасшедшим, идиотом. Он отвечает только собственным карманом. Ну не сложилось, разорился. "Вылетел в трубу", как говорили на заре старого российского капитализма. И уже тогда, кстати, ввели к уголовный кодекс статью о ложном банкротстве.

Мало мы за последние два десятилетия видели в бизнесе креативных личностей, место которым в предние времена определял бы районный психиатр? А мало ли мы видели разорения и уничтожения, казалось бы, крепких и перспективных предприятий?

Видели психа с карабином во главе кондитерской фабрики с многомиллионными оборотами?

А сыр, колбасу, консервы из говна - кто производит? Нормальные люди?

Ну так увидим, пожалуй, и во главе танкового завода, и во главе космического концерна... А что? Вот сегодня вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что в работе руководства ГК «Роскосмос» наблюдается ряд системных ошибок. Это после того, как уже невесть который по счету спутник упал. 

А психиатр руководство "Роскосмоса" осматривал когда-нибудь? А заодно и самого Рогозина, который назначил главой космической отрасли выпускника экономического факультета? С опытом работы в Инкомбанке, НорНикеле, АвтоВАЗе... Кавалера ордена Почетного легиона, между прочим. Французского ордена. За какие заслуги? Кстати, за три года то того, как впервые пришел на работу в ракетно-космическую отрасль из автомобилестроения. Он всего 4 года в отрасли, не освоился еще...

Но вернемся к бегству "кондитерского стрелка" от Росгвардии.

Если эта структура, насчитывающая 300 тысяч "профессионалов" (может тоже кондитеры с Физфака МГУ?), упускает одного психа с охотничьи оружием, то как она будет справляться с настоящими угрозами? Ну, допустим, с отрядом террористов, захвативших больницу или роддом? Я однажды наблюдал бардак и беспомощность российских силовиков в такой ситуации. Потом еще раз. И еще... Близко наблюдал, с расстояния вытянутой руки. 

Годы прошли, выросли зарплаты, увеличились штаты, форма стала красивая. А содержание, похоже, все то же...

Анатолий Баранов



Рейтинг:   4.44,  Голосов: 16
Поделиться
Всего комментариев к статье: 14
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Додик написал 28.12.2017 04:43
Почему нет нигде информации кого завалил кого ранил этот парень???Если это продажные приставы или черножопые рейдеры то молодец.
Ответить
Разве может нормальный человек обозвать серьезный бизнес - "Меньшевик"?
Б а р а н о в у написал 28.12.2017 03:49
Уж кому-кому, а не пробольшевитским выблевакам говорить о нормальности.
Ответить
Re:
!!!!OQQ! TITJ--TOT-TAK I!!!& написал 28.12.2017 03:21
-А где ты видел ад-мина? Таки приснилось? То таки да-аа?
\\/\/\/\///\"стоик1078 написал 28.12.2017 01:14
Аверьянову - уважение. "
-Люмпен люмпена уважает - они таки уважаемые люди...
Ответить
(без названия)
Матфей 0 написал 28.12.2017 02:56
Таки тебе админ надо бы проспаться.От кяфирчика,МУДАК!
Ответить
Re: Стыдно быть большевиком, позорно.
!!!!OQQ!TITJ-TOT-TAKI!!!& написал 28.12.2017 02:54
" Стыдно быть большевиком, позорно.
А меньшевик - оригинально написал 28.12.2017 01:41
Большевики есть иудонацисты.
Ответить"
- Гы-гы! Ты таки посмотри! Таки хусосы о "стыде" таки заговорили! С чего бы это? Кстати, монархические вы-б-л-ядки считают Большевиков таки интернационалистами... То таки да...
Ответить
Re: Все по
!!!!OQQ!TITJTOT-TAKI!!!& написал 28.12.2017 02:48
"Если эта структура, насчитывающая 300 тысяч "профессионалов" (может тоже кондитеры с Физфака МГУ?), упускает одного психа с охотничьи оружием, то как она будет справляться с настоящими угрозами? Ну, допустим, с отрядом террористов, захвативших больницу или роддом? Я однажды наблюдал бардак и беспомощность российских силовиков в такой ситуации. Потом еще раз. И еще... Близко наблюдал, с расстояния вытянутой руки. "
- А что еще может выделить из себя "народ" (сборище тупых населюков) которое пропило, прос-рало и свою страну и свое будущее и освящает космические ракеты колдовством жреца древнеиудейского родоплеменного бошка! Это после того, как в стране 70 лет свирепствовало лучшее вмире образование!!! То таки да-аа?
Ответить
Все по
пизик написал 28.12.2017 02:35
Физической теории. Каждой твари по паре. Большевичка <->Меньшевик
Ответить
(без названия)
интересно другое написал 28.12.2017 01:54
как зовут человечка которого это меньшевик застрелил?
почему скромно умалчивают имя жертвы?
Ответить
выключил телефон
и выбросил аккумулятор написал 28.12.2017 01:48
- ведь и по нему можно отслеживать перемещения.
а если он не только выключил тифлон -а еще и вынул и выбросил аккумулятор ?
Ответить
Стыдно быть большевиком, позорно.
А меньшевик - оригинально написал 28.12.2017 01:41
Большевики есть иудонацисты.
Ответить
(без названия)
Матфей 3 минуты написал 28.12.2017 01:38
Таки победил простой питерский математик Петя?
Ответить
(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 28.12.2017 01:22
"Аверьянов заявил, что его окружил спецназ, и он будет "либо стреляться, либо сдаваться". Но, оставив на месте преступления свою "Сайгу", никем не замеченный, он сумел пробраться сквозь выставленное Росгвардией и полицейскими оцепление и скрылся.
Если честно - вот это главная новость дня. Можно в одиночку устроить стрельбу, вступить в противостояние с хваленой Росгвардией, а потом тихо и безболезненно исчезнуть."
- - - - - - -
Новость не в этом. А в том, что его ловить не захотели, пока что, во всяком случае. От слежки посредством микроволновой (МКВ) радиолокации, позволяющей смотреть и за стенами, не скроешься (см., например, публикацию АО "Концерн радиоэлектронные технологии", в составе "Ростеха", который официально заявил о возможности рассмотреть лицо человека за препятствием, с расстояния 500 км, посредством даже не стационарной, а самолетной антенны - см. kret.com/media/news/letayushchie-radary/ ). Кстати, а мобильный телефон Аверьянов тоже оставил? - ведь и по нему можно отслеживать перемещения.
Ответить
(без названия)
Матфей 6 минут написал 28.12.2017 01:22
А мне интересна аткуда взялся дорожный чистильщик на масту во время когда кончили Немцова.Или может кефирчику по стаканчику?
Ответить
(без названия)
стоик1078 написал 28.12.2017 01:14
Аверьянову - уважение.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сожалеете ли вы о распаде СССР?:
Результаты
Интернет-ТВ
В магазине в Петербурге произошел взрыв
В магазине в Петербурге произошел взрыв
27.12.2017
В каком полку служили, г-н Грудинин?
В каком полку служили, г-н Грудинин?
27.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Новый Уренгой. Породистая доброта местной элиты (2)
Росгвардия облажалась позорно (14)
Убили негра... В Барбадосе (6)
Полиция терроризирует студентов (9)
В магазине в Петербурге произошел взрыв (2)
Кому на Руси жить хорошо: Минфин раскрыл зарплаты чиновников (4)
Росстат: почти треть российской экономики работает в убыток (7)
В каком полку служили, г-н Грудинин? (56)
Владелец "Меньшевика" несколько раз жаловался силовикам на атаки рейдеров (12)
Число банкротств в России приблизилось к историческому рекорду (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: "Меньшевик" хоть и е.нулся, но Росгвардию на.бал
Дарья Митина Дарья Митина: Каталoнские страсти в занзибарскoм Кизимкази
Максим Калашников Максим Калашников: Панорама сокрушительных успехов. И от АПН Северо-Запад
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Наслучалось сразу три
Максим Калашников Максим Калашников: В.Боглаев (директор Череповецкого ЛМЗ, Генсовет Партии Дела): тайна обогащения Москвы
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss