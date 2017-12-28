Следственный комитет в корзине Одинцовского суда

28 ноября 2017 года судебные заседания по искам работников "Горизонта" к работодателю, укравшему у сотен рабочих заработную плату от до 6 месяцев работ завершились в пользу работодателя. Адвокат "Горизонта" от лица компании отказалась признать, что обворованные рабочие трудились в "Горизонте", что офис, в котором рабочие устраивались на работу и в котором до исх пор удерживаются их трудовые книжки, "Горизонту" не принадлежал, а начальники разных уровней (от начальника участка Игошина до зам.генерального Шеремета, выясняющих отношения с рабочими по невыплатам зарплат перед камерами различных СМИ) в компании не работали.

В этот же день состоялся коллективный визит рабочих "Горизонта", "Глобатека", "Аккару-Строй" в Следственный Комитет города Москвы, после которого рабочих направили получать постановления о признании их потерпевшими (постановления рабочим "Горизонта" были, действительно, выданы, рабочим "Глобатека" лишь единицам).

Через месяц после этого события, 25 декабря, в Одинцовском суде снова состоялось судебное заседание по искам рабочих "Горизонта".

Одному из рабочих (судебное заседание по которому было завершено ещё 28 ноября) обещанное через 10 дней определение, так и не выдали, объяснив это тем, что оно ещё не подготовлено (приходите ровно через месяц).

На судебное заседание рабочие пришли в ожидании справедливого решения, у каждого из них теперь имелись постановления о признании их потерпевшими. Но слова адвоката "Горизонта", который разрешил судье приобщить к делу постановление СК ЦАО о признании истца потерпевшим, оказались пророческими: "Да, не возражаю, это не имеет значения".

Приобщение постановления, в самом деле, оказалось лишней затеей - ни показания свидетелей, оформленных в компании "Горизонт" официально, ни результаты расследования, проводимые в течении года сотрудниками СК ЦАО, для суда не оказались весомыми.

Судья Тарханов также, как и его коллеги Кулеша и Миронова (принявшие в качестве доказательств липовые справки от "Горизонта"), принял решение в пользу вора-работодателя. Вот вам и годовая работа Следственного Комитета. В течении получаса вся работа СК оказалась в корзине у Одинцовского суда.

Выходит, рабочих, по-прежнему не слышат в органах власти. Им снова не дают встретить Новый Год без долгов, с подарками, в кругу семьи, но вынуждают вновь возвращаться к вопросам решения нарушенных трудовых прав.