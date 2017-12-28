Полиция задержала стрелка с фабрики "Меньшевик"

Полицейские в четверг утром задержали бывшего владельца кондитерской фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова. Подозреваемого обнаружили на улице Правды в столице в складском помещении бывшей типографии газеты "Правда", сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы ГУМВД по Москве Юрия Титова.

По его словам, Аверьянова уже отправили на допрос в Следственный комитет.

По данным следствия, утром в среду Аверьянов, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством, устроил стрельбу и скрылся на территории "Меньшевика". Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Московская прокуратура сообщила, что Аверьянов начал стрелять в момент, когда на предприятие пришли приставы, чтобы взыскать долг.

"На фабрику в целях исполнения решения арбитражного суда о взыскании с должника ООО "КФ "Меньшевик" денежных средств пришли судебные приставы. В ответ на это директор ООО "Кондитерская фабрика "Меньшевик" Илья Аверьянов открыл стрельбу из огнестрельного оружия", — рассказали в ведомстве.

Несколько часов сотрудники полиции и Росгвардии прочесывали территорию предприятия, но стрелка так и не нашли.

Сам Аверьянов утверждает, что фабрику у него отобрали по поддельным документам "кавказско-осетинская банда во главе с двумя прокурорами".

"Один из прокуроров — это Дударов, заместитель прокурора ЮВАО — прямо записывайте. Второй прокурор — это [неразборчиво] заместитель прокурора Западного округа. Они следят за объемом недвижимости. У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история", - сообщил Аверьянов по телефону Business FM.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной подтвердил, что экс-владелец фабрики неоднократно обращался в прокуратуру и правоохранительные органы, жалуясь на попытки отнять у него бизнес.

"Он неоднократно писал заявления в правоохранительные органы и обвинял то ли партнёров, то ли контрагентов. Писал заявления, что против него совершаются мошеннические действия, чтобы отнять у него бизнес", - цитирует Куренного Интерфакс.

По его словам, "раз за разом ему отказывали в возбуждении уголовного дела", после чего Аверьянов обращался в прокуратуру, которая, "отправляла эти материалы на дополнительные проверки в те же самые правоохранительные органы".

"И поскольку это ЮВАО, он обращался в прокуратуру ЮВАО, и проверки расписывал, и отвечал ему именно Саслан Дударов - это заместитель прокурора ЮВАО Москвы. Эти материалы человек перед собой видел. И ровно недавно он получил очередной ответ, что "ваше обращение рассмотрено". Эта фамилия была у него перед глазами", - сказал Куренной.