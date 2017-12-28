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Московский листок

Полиция задержала стрелка с фабрики "Меньшевик"

Опубликовано 28.12.2017 в разделе комментариев 8

Полиция задержала стрелка с фабрики "Меньшевик"

Полицейские в четверг утром задержали бывшего владельца кондитерской фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова. Подозреваемого обнаружили на улице Правды в столице в складском помещении бывшей типографии газеты "Правда", сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы ГУМВД по Москве Юрия Титова.

По его словам, Аверьянова уже отправили на допрос в Следственный комитет.

По данным следствия, утром в среду Аверьянов, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством, устроил стрельбу и скрылся на территории "Меньшевика". Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Московская прокуратура сообщила, что Аверьянов начал стрелять в момент, когда на предприятие пришли приставы, чтобы взыскать долг.

"На фабрику в целях исполнения решения арбитражного суда о взыскании с должника ООО "КФ "Меньшевик" денежных средств пришли судебные приставы. В ответ на это директор ООО "Кондитерская фабрика "Меньшевик" Илья Аверьянов открыл стрельбу из огнестрельного оружия", — рассказали в ведомстве.

Несколько часов сотрудники полиции и Росгвардии прочесывали территорию предприятия, но стрелка так и не нашли.

Сам Аверьянов утверждает, что фабрику у него отобрали по поддельным документам "кавказско-осетинская банда во главе с двумя прокурорами".

"Один из прокуроров — это Дударов, заместитель прокурора ЮВАО — прямо записывайте. Второй прокурор — это [неразборчиво] заместитель прокурора Западного округа. Они следят за объемом недвижимости. У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются. Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история", - сообщил Аверьянов по телефону Business FM.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной подтвердил, что экс-владелец фабрики неоднократно обращался в прокуратуру и правоохранительные органы, жалуясь на попытки отнять у него бизнес.

"Он неоднократно писал заявления в правоохранительные органы и обвинял то ли партнёров, то ли контрагентов. Писал заявления, что против него совершаются мошеннические действия, чтобы отнять у него бизнес", - цитирует Куренного Интерфакс.

По его словам, "раз за разом ему отказывали в возбуждении уголовного дела", после чего Аверьянов обращался в прокуратуру, которая, "отправляла эти материалы на дополнительные проверки в те же самые правоохранительные органы".

"И поскольку это ЮВАО, он обращался в прокуратуру ЮВАО, и проверки расписывал, и отвечал ему именно Саслан Дударов - это заместитель прокурора ЮВАО Москвы. Эти материалы человек перед собой видел. И ровно недавно он получил очередной ответ, что "ваше обращение рассмотрено". Эта фамилия была у него перед глазами", - сказал Куренной.

 



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Всего комментариев к статье: 8
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ReСтоик Изучай историю:
Думающий написал 28.12.2017 17:30
Некто стоик под намбером1083 зацыклен.Никогда не трогай святое имя Ф.Дзержинского.Советую злость сорвать на своих предков.Которые поддерживали.Приди и дай в лобешник ПАПИКУ как правило сержанту СА.Затем мамику комсомолке ударнице КТ и т. д.С криком Вы что бляденыши поддерживали тот режим.И в рыло.Я из-за вас ***** до 1.5 года жил в коммуналке.И в рыло.И в рыло.Что слабо?Как правило для гундосящих вы дети подземелья.Хотя отсосали образование при Советах ОТ и ДО.Суки гнусные или пере куренные...
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меченую америку мишку на березу.
тупинпмбург написал 28.12.2017 14:32
Ельный центр рамтрелять из танков и ееьнуть наглухо все отродье как царских выеебков и николашку, чтоб русская земля не смердила морлатым алкашом и навозом воров.
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а вы что хотели , приватизизировать вораи неча стало- давай рейдерством промышлять.
тупинамбург написал 28.12.2017 14:28
Если предприятие пииьыльное, а это отслеживается легко, появляются и рейдеры. ......
Да пошли наххуй все эти меньшивики с их конфеточками бараночками...
Что думали ссуки позорные вас не коснется и не найдется на вашу хитрую жоопу рейдерский ххуй.....
От винта.....
Не жаль ни хууя ни холуев приставов, это не госудаоствееная структура иу них нет полномочий врывпться. Мало еббанул этой швали..не жаль и мильонера . так вам и надо пиндосы позорные....пауки в банке....нас развлекли и поисками...защитнички...
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(без названия)
стоик1083 написал 28.12.2017 11:44
Аверьянову - Уважение.
Наде Савченко - Уважение.
.
Трупы Дзержиского, Андропова, Примакова ...отправить на историческую родину - в Ад?
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Re:
Szanya написал 28.12.2017 11:03
Вот теперь понятно как у кавказских бандитов в Москве появляется собственность в виде одной из башен в Москва - сити. Позор продажной путинщине
==========================
Уважаемый Товарищ, не кажется-ли Вам, что несколько запаздалая оценка фактов передела собствености в Российской Федерации, ведь задолго до этого были чеченские авизо, раздача оружия в республиках Северного Кавказа и, как результат, война которая закрепила статус нужных людей от бизнеса. Все остальное, что происходит сейчас в бизнесе, просто мышиная возня, делить по-большей части уже нечего.
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(без названия)
отец Пигидий написал 28.12.2017 10:57
Кстати, пока путлеровские полицаи вкупе с дагестанскими братками (http://www.rosbalt.ru/moscow/2017/12/27/1671756.html) ловили стрелка, конторка Эллочки Чуровой выпустила листовку, в которой раскрывается светлый образ Эллочки, который хотел извратить Невальный. Листовку эту в своей очередной порции соловьиного помета на жыдо-пропагандонском радио "вести фэмэ" зачитал любящий Эллочку жыдoк Шапира. Так вот, согласно этой листовке, Эллочка за год заработала всего 5 (пять) лямов. То есть, подмахивает Элочка Чурова пахану Плешивому и всему воровскому режиму практически бесплатно - за копейки. Сколько конкретно зарабатывает сам жыдок Шапира за час своего помета, жыдок не сказал.
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(без названия)
Додик написал 28.12.2017 10:35
Вот теперь понятно как у кавказских бандитов в Москве появляется собственность в виде одной из башен в Москва - сити. Позор продажной путинщине
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Аверьянов-Герой! Свободу Аверьянову!
Это что?? написал 28.12.2017 10:29
Рейдеров-силовиков ,приехавших с Кавказа, и пособничавших им иных кавказцев ,- на скамью подсудимых!
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