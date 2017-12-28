Питерский теракт нанёс ранения не менее, чем тринадцати ленинградцам

Число пострадавших в результате взрыва в супермаркете в Санкт-Петербурге к утру 28 декабря возросло до 13 человек, сообщила в Twitter вице-губернатор Анна Митянина. "По состоянию на 08:00 (28.12.2017) общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском пр.: 13 человек. Из них от госпитализации отказались: пять пострадавших. Остаются в стационарах: средней тяжести - пятеро, в удовлетворительной - трое", - написала Митянина.

Ранее сообщалось, что при взрыве самодельного взрывного устройства в магазине "Перекресток" пострадали 10 человек.

Вечером в среду, 27 декабря, в одном из супермаркетов "Перекресток" в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв в камере хранения, также задев одну из касс. На полу магазина найдены подшипники, что указывает на поражающие элементах в самодельной бомбе. Сообщалось, что один человек отказался от госпитализации, девять пострадавших были доставлены в Мариинскую, Александровскую и Елизаветинскую больницы.

По предварительной оценке специалистов-взрывотехников, самодельное взрывное устройство имело мощность около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по факту взрыва по ст. 30 ст. 105 УК РФ - "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом". Работу правоохранителей координирует Национальный антитеррористический комитет.

Исполнителя взрыва засняли камеры внутри магазина: разыскивают крепко сложенного брюнета "неславянской" внешности.

Напомним, неделю назад неизвестный предмет взорвался в одной из квартир жилого дома в Ставрополе, 130 человек было эвакуировано, сообщил журналистам в среду глава города Андрей Джатдоев. Погибших в результате ЧП нет. Предположительно, мужчина взорвал гранату в квартире. Дом оцепили: неизвестный угрожал взорвать еще одну. Его ликвидировали после неудавшихся переговоров.

"На единую дежурно-диспетчерскую службу поступил сигнал, что произошел взрыв в одном из жилых домов… Выдвинулись к месту происшествия вместе с коллегами, выяснилось, что это не взрыв бытового газа, как квалифицировалось, а противозаконные действия", - рассказал Джатдоев.

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