Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Питерский теракт нанёс ранения не менее, чем тринадцати ленинградцам

Опубликовано 28.12.2017 в разделе комментариев 0

терроризм ленинград
Питерский теракт нанёс ранения не менее, чем тринадцати ленинградцам

Число пострадавших в результате взрыва в супермаркете в Санкт-Петербурге к утру 28 декабря возросло до 13 человек, сообщила в Twitter вице-губернатор Анна Митянина. "По состоянию на 08:00 (28.12.2017) общее количество пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток" на Кондратьевском пр.: 13 человек. Из них от госпитализации отказались: пять пострадавших. Остаются в стационарах: средней тяжести - пятеро, в удовлетворительной - трое", - написала Митянина.

Ранее сообщалось, что при взрыве самодельного взрывного устройства в магазине "Перекресток" пострадали 10 человек.

Вечером в среду, 27 декабря, в одном из супермаркетов "Перекресток" в Калининском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв в камере хранения, также задев одну из касс. На полу магазина найдены подшипники, что указывает на поражающие элементах в самодельной бомбе. Сообщалось, что один человек отказался от госпитализации, девять пострадавших были доставлены в Мариинскую, Александровскую и Елизаветинскую больницы.

По предварительной оценке специалистов-взрывотехников, самодельное взрывное устройство имело мощность около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по факту взрыва по ст. 30 ст. 105 УК РФ - "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом". Работу правоохранителей координирует Национальный антитеррористический комитет.

Исполнителя взрыва засняли камеры внутри магазина: разыскивают крепко сложенного брюнета "неславянской" внешности.

Напомним, неделю назад неизвестный предмет взорвался в одной из квартир жилого дома в Ставрополе, 130 человек было эвакуировано, сообщил журналистам в среду глава города Андрей Джатдоев. Погибших в результате ЧП нет. Предположительно, мужчина взорвал гранату в квартире. Дом оцепили: неизвестный угрожал взорвать еще одну. Его ликвидировали после неудавшихся переговоров.

"На единую дежурно-диспетчерскую службу поступил сигнал, что произошел взрыв в одном из жилых домов… Выдвинулись к месту происшествия вместе с коллегами, выяснилось, что это не взрыв бытового газа, как квалифицировалось, а противозаконные действия", - рассказал Джатдоев.

Новости по теме:

Росгвардия облажалась позорно

В магазине в Петербурге произошел взрыв

Война подрывников-одиночек из Чечни пожаловала на Ставрополье

Ответственность за теракт в Кабуле у здания разведслужбы взяли на себя игиловцы

Таксист Жалилов спас мальчика в Ангарске: его руку прищемило дверью и автобус поехал

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сожалеете ли вы о распаде СССР?:
Результаты
Интернет-ТВ
О лунном грунте
О лунном грунте
28.12.2017
Лидер школоты зовет в никуда
Лидер школоты зовет в никуда
28.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
В Химках мужик пальнул в рабочих (0)
Национальному Лидеру разрешили агитировать за себя и за силовигархию (0)
Лидер школоты зовет в никуда (22)
Израиль сбросил маску с ООН - это уже организация лоббистов империалистов (3)
Ну вот и Перестройка в дверь стучится (24)
Следственный комитет в корзине Одинцовского суда (2)
О лунном грунте (5)
Хакеры выращенные на идеях чучхе стали головной болью южнокорейских марионеток США (1)
Питерский теракт нанёс ранения не менее, чем тринадцати ленинградцам (0)
Полиция задержала стрелка с фабрики "Меньшевик" (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Кто следующий после Крамаренко ?
Максим Калашников Максим Калашников: НУ ВОТ И ПЕРЕСТРОЙКА В ДВЕРЬ СТУЧИТСЯ
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Кто будет вкладывать в Россию?
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: "Меньшевик" хоть и е.нулся, но Росгвардию на.бал
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss