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Московский листок

О лунном грунте

Опубликовано 28.12.2017 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 5

За последнее время у меня уже дважды брали интервью работники ТВЦ. О первом интервью, как водится, я скажу позже, а сейчас хочу дать разговор по теме лунного грунта с журналистом Евгением Агошковым из программы Пушкова «Постскриптум». Не то, что я скажу вам что-то новое, или что я недоволен тем, сколько из этого разговора, даже сильно сокращённого в этом видео, попало в выпуск передачи «Постскриптум», но я и вам даю оценить, как соотносится то, что показывает телевидение, с тем, что его журналисты слышат. 

Начал я рассказ Агошкову с того, что правительство СССР, находясь под шантажом со стороны США, не пропускало в Советский Союз сведения о лунной афере, но в самих США лунная афера никогда не являлась секретом для американцев. Ну, а сам видеоролик закончил и эпизодом из программы «Постскриптум», и найденным уже после интервью видом «лунного грунта», который США от щедрот душевных отвалили СССР взамен за лунный грунт, доставленный с Луны советскими автоматическими станциями. 

Итак, смотрите.



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Всего комментариев к статье: 5
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Re:
Ценящий. написал 28.12.2017 17:38
Мой почет и уважение Ю.МУХИНУ.Всех благ.
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Re Крестьянину:
Мало мало знающий написал 28.12.2017 17:35
Некто и некий КОЗЫРЕВ это позор РОССИИ.Своей задницей сдал ВСЕ.ЕГО ТУЗ преувалировал над всеми интересами РОДИНЫ.Отсюда делайте ВЫВОДЫ.В Штатах ОН.
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(без названия)
крестьянин написал 28.12.2017 17:13
Зато у нас был величайший министр иностранных дел великий КОЗЫРЕВ кстати,где он сейчас-секрет,как и сам он секретоноситель,но это не проблема,говорят,скорее всего врут,в посольство США на вербовку очередь,я не верю.
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А КОГДА ВСЕМ ПРАВИТ НАЖИВА и ХАЛЯВА, ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ и ЛОГИКА ИСПАРЯЮТСЯ ЗА ПОЛНОЙ НЕНАДОБНОСТЬЮ
ЛИЧНО ЮРИЮ МУХИНУ написал 28.12.2017 16:33
Юрий Игнатьевич! Вот ты умный человек. Практически гений. По крайней мере, в отличие от меня.
Но меня лично поражает ТВОЯ ПРИМИТИВНАЯ УЗКОЛОБОСТЬ.
Ну, вот объясни каким образом можно блевать и рыгать в корыто из которого сытно питаешься?
.
Пирамида МММ, затем пирамида Властелина, затем пирамида Хопер Инвест с Леней Голубковым, если не ошибаюсь и все ЭТИ ПИРИАИМИДЫ они ведь все кормилицы для ВЕРХУШКИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ МАВРОДИЕВОК, ВЛАСТЕЛИНОК и прочей ХАЛЯВНОЙ НЕЧИСТИ.
.
Юрий Игнатьевич! Ну кто тебе сказал что В КОРЫТО С ВОЖДЕЛЕНЫМИ ДОЛЛАРАМИ надо блевать и рыгать?
.
Леонов ведь не зря же ПЕРЕЖИВАЛ и СТРАДАЛ ВСЕ ВРЕМЯ пока американцы "летали" на Луну, да еще и пальцы загибал на руке, вернее сплетал как-то, ибо примета такая существует.
.
Юрий Игнатьевич! Ну ты же знаешь что у человека есть НЕУБИВАЕМАЯ ЭНЕРГОИНФОРМАИОННАЯ СУЩНОСТЬ, которая может жить НЕЗАВИСОМО ОТ ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА.
А Леонов этого не знает и поэтому как ОБЕЗЬЯНА ДОСТОЙНАЯ ЛУЧШЕГО ПРИМНЕНИЯ ПРОСТО СЛЕПО ВЕРИТ В ПРИМЕТЫ, что если сплести пальцы, то это спасет ЛУННУЮ АМЕРИКАНСКУЮ МИССИЮ.
.
Однако это не спасло доллары, которые он получил за поддержку этой аферы и за поддержание МИФА о полете американцев на Луну. Доллары у него все- таки украли, несмотря на то, что он ЧЕСТНО сплетал пальцы.
.
Юрий Игнатьевич! Так вот НЕУБИВАЕМАЯ ЭНЕРГОИНФОРМАИОННАЯ СУЩНОСТЬ, которая может жить НЕЗАВИСИМО ОТ ФИЗИЧЕСКОГО ТЕЛА, она же ведь тоже существует В СПЕЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ, как РАЗВЕТВЛЕННАЯ СЕТЬ ИНТЕРНЕТА существует ВНЕ КОНКРЕТНОГО КОМПЬЮТЕРА.
.
Юрий Игнатьевич! Но ведь ты ПО ТУПОСТИ СВОЕЙ или ПО СВОЕЙ ПРИМИТИВНОСТИ не можешь ведь представить, что РАЗВЕТВЛЕННАЯ СЕТЬ ИНТЕРНЕТА создана каким-то КОЛЛЕКТИВНЫМ РАЗУМОМ.
.
А почему? А потому что тебе ЭТО НЕ ВЫГОДНО.
.
А им всем тоже не выгодно ЧТОБЫ АМЕРИКАНЦЫ НЕ БЫЛИ НА ЛУНЕ. Тогда надо быть ПРОТИВ ГЛАВНОГО СПОНСОРА ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ по распространению ФАЛЬШИВКИ ДОЛЛАРА.
.
ВСЕ ЭТУ БАНДУ ВОРОВ И ПРОХОДИМЦЕВ кормит ФАЛЬШИВКА ДОЛЛАР. ПАРАЗИТЫ ОНИ ВЕДЬ ТОЖЕ ЖИВУТ В СПЕЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ ОРГАНИЗУЕМОЙ ФАЛЬШИВКОЙ ДОЛЛАРОМ. ВНЕ ЕЕ ОНИ ЖИТЬ и ТВОРИТЬ ПРОИЗВОЛ НЕ МОГУТ.
.
А ДОЛЛАР и ЕГО СРЕДА ОРГАНИЗОВАНЫ КОЛЛЕКТИВНЫМ РАЗУМОМ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ФАЛЬШИВКИ ДОЛЛАРА.
.
Юрий Игнатьевич! У тебя твой примитивный разум может жить не только вне тела, но и вне любой РАЗУМНОЙ СРЕДЫ, в отличие от хорошо ТЕХНИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВАННОЙ среды ИНТЕРНЕТА.
Тебе же закон не писан и потому живешь как попало и где попало.
.
А КОГДА ВСЕМ ПРАВИТ НАЖИВА и ХАЛЯВА, ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ и ЛОГИКА ИСПАРЯЮТСЯ ЗА ПОЛНОЙ НЕНАДОБНОСТЬЮ.
.
Ответить
(без названия)
АБВГ написал 28.12.2017 15:35
Первое интервью:
Артисты в роли президентов России. Часть 1
https://www.youtube.com/watch?v=VkioLSqsjjA
Часть 2:
https://www.youtube.com/watch?v=NZoNl_CfXG4
Часть 3:
https://www.youtube.com/watch?v=km8USURcPEY
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