О лунном грунте

За последнее время у меня уже дважды брали интервью работники ТВЦ. О первом интервью, как водится, я скажу позже, а сейчас хочу дать разговор по теме лунного грунта с журналистом Евгением Агошковым из программы Пушкова «Постскриптум». Не то, что я скажу вам что-то новое, или что я недоволен тем, сколько из этого разговора, даже сильно сокращённого в этом видео, попало в выпуск передачи «Постскриптум», но я и вам даю оценить, как соотносится то, что показывает телевидение, с тем, что его журналисты слышат.

Начал я рассказ Агошкову с того, что правительство СССР, находясь под шантажом со стороны США, не пропускало в Советский Союз сведения о лунной афере, но в самих США лунная афера никогда не являлась секретом для американцев. Ну, а сам видеоролик закончил и эпизодом из программы «Постскриптум», и найденным уже после интервью видом «лунного грунта», который США от щедрот душевных отвалили СССР взамен за лунный грунт, доставленный с Луны советскими автоматическими станциями.

Итак, смотрите.