Ну вот и Перестройка в дверь стучится

Разлад в наметившейся коалиции красных и белых патриотов теперь становится и вовсе губительным

Игорь Стрелков объявил о полном отказе от сотрудничества с Болдыревым и Грудининым: «По сути комментировать нечего: ни на одну мою претензию ни к своим действиям, ни и к словам Грудинина - Болдырев не ответил "от слова вообще"…»

Полностью –

https://vk.com/igoristrelkov?w=wall347260249_229865

Пишу оные строки не как партийный функционер, но как частное лицо. Как наблюдатель.

Да, потерю Игоря Стрелкова Павлом Грудининым никак нельзя назвать удачей. Особенно в момент, когда в двери РФ уже явно постучалась Вторая Перестройка. Неважно, что В.Путин похож на Брежнева, не умершего в ноябре 1982-го, а дожившего до 1985-го. Факт перелома тенденции налицо. Даже сам факт выдвижения Павла Грудинина – признак новой перестройки. Пятый Срок Путина ознаменуется сокрушительно-тектоническими сдвигами.

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Обычный избиратель, оглушенный барабанным громом пропаганды, еще не замечает того, что видим мы, коги-когнитарии.

Признак первый: поспешный выход из Сирии под предлогом «великой победы», под крики о победе над «черными» и сохранением территориальной целостности Сирии. Хотя война продолжается, никакой территориальной целостности нет и в помине, запрещенноевроссии ИГИЛ уподобилась шарику ртути, по коему стукнули молотком. Шарик разбился на тьму мелких капелек-катышков, которые снова собираются. Теперь уже – и в Афганистане с перспективой выхода в Туркестан, и в самой РФ.

Видно, что вся эта пропагандистская чушь с «борьбой на дальних подступах» развеялась бесследно. И встает перспектива многотриллионных затрат на восстановление инфраструктуры в Сирии, кои для задыхающейся экономики РФ – как штанга для инфарктника.

Аналогии с уходом из Афгана – прозрачнее некуда.

Признак второй: военный бюджет на 2018 год уменьшается. Пока без конкрентных цифр об этом заявил сам Путин. То есть, уже признано, что гибридная экономика РФ (маразм монетаристов-неолибералов полюс ложно-имперские мегазатраты) надорвалась и теперь приходится, как при Горби, усекать оборонные ассигнования.

Признак третий: уже понятно, что в 2018 году Путину придется распрощаться с образом «доброго царя» и пойти на крайне болезненные для масс шаги. На увеличение налогов, на перекладывание оных с предприятий на граждан, на повышение пенсионного возраста и так далее.

Признак четвертый: подобно тому, как советская правящая верхушка к 1985 г. устала от противостояния с Западом, сегодняшний бомонд РФ точно так же утомлен и раздражен противостоянием с Соединенными Штатами и ЕС. В отличие от 1985 г., он еще столкнулся с перспективой конфискации своих богатств на Западе. Этого фактора у советской партийно-государственной элиты просто не было: не имелось у нее зарубежных кубышек с активами.

Признак пятый: социум устал от нынешней квазиимперской политики, он думает не о Сирии и не об Украине, а о своих пустых карманах. О невозможности нормальной жизни в стране. К 1985 году советский обыватель также с чувством тошноты слышал об «интернациональном долге», необходимости вести гонку вооружений с НАТО, о том, что СССР так много помогает Анголе (Вьетнаму, Кубе, Эфиопии и т.д.) Обывателю просто надоело стоять в очередях буквально за всем. Ему хотелось жить по-человечески. К 1985 году в СССР (и я тому свидетель) все громче звучали голоса о том, что, мол, хватит помогать половине мира и воевать в Афгане на непонятной войне, что лучше бы дороги строили, обеспечили бы мясо, колбасу и сыр в магазинах, да зарплаты повысили бы. Да жилье бы обеспечили.

То же самое, на взгляд Максима Калашникова, наступило и сейчас. Само появление (причем с благословления администрации президента!) такого кандидата, как Павел Грудинин, об этом говорит.

О чем говорит Грудинин? О том, что нужно отказаться от разорительных «имперских амбиций» (под ними он понимает нынешнее кремлевское расплескивание ресурсов на сомнительные внешние зетеи) и сосредоточиться на развитии самой РФ. На решении ее внутренних проблем. На подъеме благосостояния граждан, борьбе с нищетой и бедностью, на подъеме производства и строительстве дорог, на борьбе с коррупцией и создании подлинной справедливого, независимого суда. Отчасти ему вторит и такая проверенная марионетка власти, как Жириновский. Он тоже заявляет о том, что внешняя политика РФ ведет не к процветанию страны, а к ее разорению. Грудинин заговорил о «худом мире» с Украиной, читай – мире любой ценой.

Причем у Грудинина – всплеск популярности. Да, очень яркий показатель того, что РФ стоит на пороге Перестройки-2. Что в течение Пятого срока произойдет передача власти преемнику. Что выхода из тупика у Кремля попросту нет.

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Обратите внимание: несмотря на бодрое «нихт капитулирен» официозной пропаганды, по мере приближения момента «высвечивания» богатств расейской «элиты» Западом (и приближения перспектив их конфискации) Кремль откровенно пятится назад. То согласится на унижение на зимней олимпиады в Юго-Корее, то в ответ на поставки американского боевого оружия Киеву Песков заявляет, что Москва не станет поставлять вооружения ЛНР и ДНР.

Чем ближе момент истины, тем больше будет подобных свидетельств того, что верхушка РФ – как и Горби в 1986-м – готова полюбовно договариваться. Неизменный фактор: маниакальное стремление команды Путина сохранить у руля экономикой и ЦБ системных, прозападных либералов-монетаристов. Которые, впрочем, и обеспечили Путину экономическое поражение в Холодной войне-2. Знаете, чем нынешний момент еще похож на 1985-й? Тем, что экономикой страны и ее преобразованием заведуют люди, откровенно пропитанные «западнизмом» и желанием закончить холодную войну ценой сверхуступок Западу.

Что в 1985-м, что в 2017-м… Дежавю полное!

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В таких условиях – убежден! – нельзя допускать разлада коалиции красных патриотов и русских великодержавных националистов. Ведь РФ очень быстро покатится к второму 1991 году.

Терять великодержавных националистов в лице Игоря Стрелкова – архиглупо. Что их взбесило? Клятва верности невыполнимым в принципе Минским соглашениям. И подчеркивание того, что Грудинин – кандидат исключительно от КПРФ, а не от коалиции патриотических сил, отринувших споры о прошлом во имя спасения страны и ради Будущего.

Они-то (как и Максим Калашников) считают, что приоритетом нынче должны выступать и развитие русской производительной экономики, и борьба с отсталостью, и очищение РФ от власти мародеров, и воссоединение русских земель. Каковыми для них являются не только Крым, но и остальная Новороссия. А вот в Сирии нам делать действительно нечего.

То, что ПНГ ставит на одну доску Сирию и Новороссию, с моей личной точки зрения – громадная ошибка. Необходимо не мешкать и немедленно налаживать связи с имперскими националистами, великодержавниками, для которых Стрелков – бесспорный вождь и непререкаемый авторитет.

В противном случае – не только глупый раскол патриотической коалиции, но и все большее «слипание» ПНГ с белоленточными. С прозападными либерастами

Не хотелось бы…

От редакции: Максим Калашников не хочет признаться себе, что и его, и Игоря Стрелкова, и весь НПСР банально использовали на первом этапе кампании, а потом - нет, не буду говорить обидно - про них просто забыли за ненадобностью на втором этапе.

Ведь политтехнологии на западе носят название "манипуляций", и наших почтенных политтехнологов тоже называют манипуляторами, что, конечно, звучит не так красиво. А что такое манипулятивные технологии? Это когда заявленная цель не соответствует истинной. Ну как стадо, которое идет за козлом-провокатором к вкусному овсу и жирным самкам, а попадает на колбасу.

Никто и не собирается выигрывать никаких выборов. Более того, боятся не просто выиграть - боятся второго тура, боятся даже "лишних" голосов. Вот даже Доренко, не самый глупый человек на свете, и тот говорит: наберет Грудинин 9 процентов - скажут молодец, иди гуляй; наберет 18 процентов - возьмут в правительство, выдавать туалетную бумагу уборщицам; наберет 27 - посадят. За что посадить директора ЗАО всегда найдется. Да за связь с кулаками и растрату семенного фонда...

Если б реально хотели создавать коалицию разнонаправленных сил, если б реально шли на победу в выборах (пусть бы она была потом и украдена, это другая тема), то сделали бы две очень очевидные вещи:

- выдвинули Болдырева, который реально может и собрать голоса самых разных частей политического спектра, не только "великодержавников", но и либералов, и несистемных левых;

- провели предварительные переговоры хотя бы с тремя компартиями, которые существуют в стране помимо КПРФ, провели бы консультации хотя бы с Навальным...

Вместо этого провели выдвижение кулуарно, на съезде, причем долго темнили, и выдвинули кандидата малоизвестного и с огромным шлейфом темных пятен в биографии. Так разве общенародные кандидаты появляются, как чертик из коробочки? Так только манипуляторы работают.

В каком полку служили, г-н Грудинин?

Выдвижение Грудинина раскололо даже ядерный электорат КПРФ, а остальные компартии выдвинули своих кандидатов - РОТ Фронт и ОКП поддержали крановщицу Лисицыну, а "Коммунисты России" выдвинули своего лидера Сурайкина.

Выходит, такие союзники, как коммунисты на выборах партии Зюганова не требуются? Это что, называется выдвижением единого кандидата?

Навальный на прошлых выборах призывал голосовать за Зюганова, а теперь, выходит, не годится в партнеры?

Ну да, есть у них "для мебели" мифический Левый фронт, который давно покинул практически весь личный состав, и в котором из известных публике лиц остались только Удальцов с супругой, доверенное лицо Путина Шевченко и политолог Кагарлицкий, которого ранее изгоняли из Левого фронта как раз за некорректную и несвоевременную критику Зюганова (скандал со "Штормовым предупреждением") и который и сегодня весьма скептически относится к выдвижению Грудинина.

Что стоит за выдвижением нового кандидата в президенты РФ?

Что, даже с Кагарлицким не стали разговаривать, ограничились Шевченко? Ну что ж, на роль лидера Левого фронта для телевизионной картинки он годится куда больше, чем Удальцов, с его судимостью...

Понятно теперь, почему и Болдырев даже разговаривать не стал с возможными союзниками, хоть ему и предлагали. Понимаю, нечего было сказать. А теперь и говорить не о чем. Жаль, перспективный был политик, но следующего случая не представится. Надеюсь, хоть пенсию нормальную как помощник депутата получит?

А Грудинин, если постарается и наберет не слишком много, наконец получит вожделенную должность главы Ленинского района Подмосковья. И все будут счастливы. Хотя, надеюсь, ненадолго...

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск