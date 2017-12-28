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Московский листок

Хакеры выращенные на идеях чучхе стали головной болью южнокорейских марионеток США

Опубликовано 28.12.2017 в разделе комментариев 1

хакеры сша кндр кризис южная корея
Хакеры выращенные на идеях чучхе стали головной болью южнокорейских марионеток США

В Южной Корее запустили программу Best of the Best, целью которой является создание элитного спецподразделения, способного защитить страну от непрекращающихся атак со стороны Северной Кореи в киберпространстве. "Наша страна разделена, и мы сражаемся с неприятелем в киберпространстве", - говорит руководитель программы Ким Цзин-сеок, в задачу которого входит воспитание целого поколения экспертов по кибербезопасности.

Как напоминает The Guardian, две Кореи официально находятся в состоянии войны. И хотя обе стороны крайне редко обмениваются снарядами или пулями, в киберпространстве противостояние продолжается круглосуточно. По мнению экспертов, Пхеньян делает ставку не только на свою ядерную и ракетную мощь, но и на свою способность к разрушительным интернет-атакам.

На фоне все больше ужесточающихся санкций экономика Северной Кореи столкнулась со скудностью собственной налоговой базы и ростом расходов на ядерную программу. Ввиду этого Пхеньяну приходится искать альтернативные, часто незаконные способы получения доходов, пишет газета.

Так, в марте 2016 года северокорейские хакеры подозревались в краже 81 млн долларов из центрального банка Бангладеш, а в декабре администрация США обвинила КНДР в кибер-атаке WannaCry, которая в мае вызвала миллионные потери. Официальный Пхеньян отрицает свою причастность к этим событиям.

Как отмечает Ким Цзин-сеок, ежедневно в Южной Корее фиксируются тысячи кибератак, информация о большинстве из них не попадает в новостные сообщения. В последнее время эксперты связывают интернет-экстремистов из КНДР с участившимися атаками на криптовалюты.

Выпускникам программы Best of the Best приходится конкурировать с хакерами, прошедшими хорошую школу в Северной Корее. Мартин Уильямс, редактор North Korea Tech, сравнивает подготовку хакеров в КНДР с олимпийскими программами других стран.

"Отсутствие компьютеров и широкого доступа в интернет означает, что хакеры в Северной Корее не осваивают киберпреступное ремесло в свободное время у себя дома. Хакерами в КНДР становятся благодаря серии правительственных инициатив, которые охватывают молодежь начиная с начальных школ и заканчивая университетами", - говорит Уильямс.

Cryptovest со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи пишет, что северокорейские хакеры могут получать доступ к защищенной информации, создавая учетные записи в соцсетях, таких как Facebook, и под видом красивых женщин привлекая внимание сотрудников тех или иных цифровых компаний. Хакеры вступают в переписку с потенциальными жертвами и отправляют им файлы с вредоносными кодами.

Другие взломщики притворяются соискателями и отправляют руководителям компаний резюме, к которым прикреплено вредносное ПО, способное украсть личные данные.

Отметим, ранее Сеул неоднократно заявлял о причастности КНДР к кибератакам. Так, в 2014 году эксперты сочли атаку на Sony Pictures местью Пхеньяна за создание художественного фильма "Интервью" об убийстве северокорейского лидера. Также в Южной Корее подозревали северных соседей в краже военных секретов. Американская компания FireEye, специализирующаяся на кибербезопасности, подтвердила причастность Северной Кореи по крайней мере к трем атакам на южнокорейские криптовалютные биржи в 2017 году.

От редакции: Что ж, можно только снять шляпу перед технократами КНДР! Социалистическая страна вырастила поколение весьма способных "очкариков" - а то, что они научились "майнить" - так это прекрасно, с буржуями надо действовать без каких-либо правил, только так. И кстати, это обстоятельство никак не сходится с той картиной, которую пытаются создавать у западного обывателя проамериканские СМИ. С одной стороны якобы в стране есть нечего, а с другой - вот такие неудоства для буржуйского мирка бирж и всего такого прочего. ТПК неплохо справляется с поставленной товарищем Ким Чен Ыном задачей развивать прогресс в КНДР во все возможные стороны. Ниже - некоторые материалы на эту тему.

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Сергей Петров написал 28.12.2017 14:47
Очень удобно биржам списывать собственную неспособность надежно защитить активы своих клиентов на злых хакеров из КНДР. Скорее всего сами обворовывают клиентов, для капитализма это нормально.
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