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Московский листок

Израиль сбросил маску с ООН - это уже организация лоббистов империалистов

Опубликовано 28.12.2017 в разделе комментариев 3

израиль оон палестина иерусалим
Израиль сбросил маску с ООН - это уже организация лоббистов империалистов

Премьер-министр и министр иностранных дел Израиля Беньямин Нетаньяху планирует создать фонд помощи странам, которые будут голосовать на стороне Израиля в Организации Объединенных Наций.

В рамках фонда "50 на 50" государства Африки, Азии, Восточной Европы и Тихоокеанского региона, поддержавшие Израиль, смогут получить помощь в размере одного миллиона долларов в тех сферах, в которых Израиль считается мировым лидером (водное хозяйство, сельское хозяйство, кибербезопасность, технологии и т. д.), передает сайт NEWSru Israel со ссылкой на службу новостей "Хадашот-2".

Общий капитал фонда должен составить 50 миллионов долларов. МИД Израиля уже начал работу над созданием фонда в рамках существующего бюджета, а глава правительства распорядился включить дополнительное финансирование в бюджет 2019 года.

На прошлой неделе Генеральная Ассамблея ООН большинством в 128 голосов приняла резолюцию против признания Иерусалима столицей Израиля вопреки решению президента США Дональда Трампа.

Против документа выступили всего девять стран: США, Израиль, Гватемала, Гондурас, Маршалловы Острова, Микронезия, Науру, Палау и Того. Еще 35 воздержались.

Перед голосованием в Вашингтоне пообещали взять на заметку государства, которые проголосуют за резолюцию и против решения США относительно Израиля. Президент Трамп также грозил прекратить оказывать этим государствам финансовую помощь.

О признании Иерусалима столицей Израиля Трамп заявил 6 декабря. Он также отдал распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Позднее Нетаньяху заявил, что еще несколько стран хотят вслед за США перенести посольства в Иерусалим. В частности, Венгрия и Чехия не исключили возможности повторить ход Вашингтона. О намерении перенести посольство заявляли и власти Гватемалы.

От редакции: Наконец-то в международном буржуазном так называемом гуманизме появится денежный эквивалент. Маски сброшены: если ты за нас, мы тебе платим. Молодцы, израильтяне! Без каких-либо анекдотиков тут уже можно обходиться. Да, теперь так и будет. И пусть другие страны учатся! ООН должна стать хорошо оплачиваемой организацией лоббистов - а понятие "международная общественность" распадётся на группировки лоббистов империалистических игроков, результат предсказуем... Но шаг, безусловно, красивый. Вот, кстати, вспомним, как выбивал всё тот же Нетаньяху из РФ пенсии для беглых советских евреев... И ведь выбил! А РФ, может, чего-то потребовала взамен? Может, хоть скромно заикнулась об учёте интересов палестинцев, коренных жителей Иерусалима, так сказать?.. Нет - не стиле это великой России! Не в стиле это Медведева и Дворковича - дали молча. А там-то ребята - хваты. Им пальчик в рот не клади - окажешься в пасти акульей (США).

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Спиридонов А.К. написал 28.12.2017 17:43
Разве это Израиль сбросил маску с ООН? Да ее раньше ее сбросили представители РФ, которые в своем пламенно горячем желании угодить "трампнашу" (чтобы он не конфисковывал хранящиеся за рубежом активы "деловых людей" РФ) регулярно голосуют в СБ ООН за усиление санкций против КНДР - одной из немногих еще дружественных РФ стран мира, кстати, признавшей Крым российским. И это притом, что различные заправилы внешней политики РФ неустанно твердят о том, что "санкции против КНДР бесполезны", "они скорее будут траву есть", и так далее.
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(без названия)
Рудольф написал 28.12.2017 17:29

Ох, прав был в свое время Иосиф Виссарионыч, он же Сталин сделав все, чтобы там ничего подобного произойти не могло
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(без названия)
Лис написал 28.12.2017 15:24
Ну как не выбить пенсии если каждый второй "народный" избранник в ГосДуме ЗАО"РФ" имеет второе гражданство государства Израиль.
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