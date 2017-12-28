Лидер школоты зовет в никуда

В YouTube заблокировали ролик Навального с призывом выйти на ацию протеста и бойкотировать выборы. ДБ

Ролик все равно просмотрел уже миллион человек. Тех, кто не воспринимает Навального и его заклинания критически. А вот для критического осмысления ролик оказался недоступен.

Это показывает, что как ни малообразован и не шибко эрудирован Леша Навальный, а власть еще тупее, раз боится с ним даже дискутировать.

Хотя вот главный посыл Навального - систему как таковую менять не нужно, нужно периодически менять персоналии. То есть система хорошая, Путин плохой. И приводит в пример... Сингапур! Да-да, Сингапур и его бессменного диктатора Ли Куан Ю. Мол, если в системе не менять периодически персоналии, то она глупеет, деградирует, а народ неизбежно становится беднее.

Леша, Ли Куан Ю пришел к власти в 1959 году, аж за полгода до моего рождения, а я довольно-таки уже старый. А ушел с поста премьер-министра в 1990-м году! И то не совсем - до 2004 года руководил своим преемником в должности "старшего министра", а до 2011 года как "министр-наставник".

Кстати, Леша, а кто сейчас премьер-министр Сингапура? Вот с 2004 года, когда Ли Куан Ю перешл на пост "министра-наставника"? А с 204 года и по настоящее время Сингапуром руководит Ли Сяньлун - старший сын Ли Куан Ю!

Вот с 1959 года Сингапуром руководит одна семья. И что? Сильно Сингапур деградировал? Сильно обнищало население?

Нет, Сингапур едва ли не на первом месте в мире по доходам на душу населения, причем за счет высокотехнологических отраслей и финансовых организаций - Индекс человеческого развития в Сингапуре один из самых высоких в мире.

При этом политическая конкуренция и гражданские свободы практически отсуствуют, что там говорить - по 40 статьям уголовного кодекса там предусмотрены телесные наказания!

Естественно, антикоммунист Ли Куан Ю в советский период не был популярен в СССР - ну не нравилось "совкам", что девушек-профсоюзниц в бананово-лимонном Сингапуре сбрасывали живьем в Тонкинский залив с вертолетов. Зато в "новой России" Ли Куан Ю зауважали, наградили орденом и сделали почетным профессором МГИМО. По словам пресс-секретаря президента РФ В. В. Путина Дмитрия Пескова, Ли Куан Ю оценивал экономическую политику Владимира Путина как «излишне либеральную», а Путин, в свою очередь, «высоко ценил опыт Ли Куан Ю по проведению экономических реформ и опыт общения с ним».

Леша, ты согласен с Песковым, да?

Интересно, а если и Навальный ждет не дождется, чтобы использовать опыт Ли Куан Ю в деле реформ в России? Я даже не понимаю, что ребята, которых Навальный зовет на митинги, возмущаются, когда их бьют в полиции, а суды назначают штрафы? В счастливом Сингапуре вообще убили бы! А суд присудил бы несколько крепких ударов палками.

Еще Иисус Христос говорил, что когда слепой ведет слепого, оба упадут в яму.

В Сингапуре, понятно, нет коррупции. Но ведь ее и при Сталине не было! Хотя Сталин находился у власти в два раза меньше, чем Ли Куан Ю, и сыновям по наследству власть не передавал. Кстати, и предсовнаркома (аналог премьера) Сталин был всего с 1941 по 1946 годы, а предсовмина с 1946 по 1953-й. Не впечатляет даже по сравнению с Медведевым.

Хотя к акции протеста и бойкоту выборов Навальный призывает, возможно, правильно! Но как-то преждевременно. Еще выдвижение кандидатов не закончилось, еще самому Навальному окончательно не отказали.

Все это напоминает старый анекдот про бандеровца возли офиса общества "Память". Идет и видит плакат: "Бей жидов, спасай Россию!"

- Ось, -говорит, метода гарна! А мета (цель) погана!

Задача и протеста, и бойкота вовсе не в том, чтоб посадить вместо Путина Навального и сделать из него нового Ли Куан Ю. Цель в смене всей системы.

Анатолий Баранов