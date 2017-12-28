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Московский листок

Лидер школоты зовет в никуда

Опубликовано 28.12.2017 в разделе комментариев 22

В YouTube заблокировали ролик Навального с призывом выйти на ацию протеста и бойкотировать выборы. ДБ

Ролик все равно просмотрел уже миллион человек. Тех, кто не воспринимает Навального и его заклинания критически. А вот для критического осмысления ролик оказался недоступен. 

Это показывает, что как ни малообразован и не шибко эрудирован Леша Навальный, а власть еще тупее, раз боится с ним даже дискутировать.

Хотя вот главный посыл Навального - систему как таковую менять не нужно, нужно периодически менять персоналии. То есть система хорошая, Путин плохой. И приводит в пример... Сингапур! Да-да, Сингапур и его бессменного диктатора Ли Куан Ю. Мол, если в системе не менять периодически персоналии, то она глупеет, деградирует, а народ неизбежно становится беднее.

Леша, Ли Куан Ю пришел к власти в 1959 году, аж за полгода до моего рождения, а я довольно-таки уже старый. А ушел с поста премьер-министра в 1990-м году! И то не совсем - до 2004 года руководил своим преемником в должности "старшего министра", а до 2011 года как "министр-наставник". 

Кстати, Леша, а кто сейчас премьер-министр Сингапура? Вот с 2004 года, когда Ли Куан Ю перешл на пост "министра-наставника"? А с 204 года и по настоящее время Сингапуром руководит Ли Сяньлун - старший сын Ли Куан Ю!

Вот с 1959 года Сингапуром руководит одна семья. И что? Сильно Сингапур деградировал? Сильно обнищало население?

Нет, Сингапур едва ли не на первом месте в мире по доходам на душу населения, причем за счет высокотехнологических отраслей и финансовых организаций - Индекс человеческого развития в Сингапуре один из самых высоких в мире. 

При этом политическая конкуренция и гражданские свободы практически отсуствуют, что там говорить - по 40 статьям уголовного кодекса там предусмотрены телесные наказания!

Естественно, антикоммунист Ли Куан Ю в советский период не был популярен в СССР - ну не нравилось "совкам", что девушек-профсоюзниц в бананово-лимонном Сингапуре сбрасывали живьем в Тонкинский залив с вертолетов. Зато в "новой России" Ли Куан Ю зауважали, наградили орденом и сделали почетным профессором МГИМО. По словам пресс-секретаря президента РФ В. В. Путина Дмитрия Пескова, Ли Куан Ю оценивал экономическую политику Владимира Путина как «излишне либеральную», а Путин, в свою очередь, «высоко ценил опыт Ли Куан Ю по проведению экономических реформ и опыт общения с ним».

Леша, ты согласен с Песковым, да? 

Интересно, а если и Навальный ждет не дождется, чтобы использовать опыт Ли Куан Ю в деле реформ в России? Я даже не понимаю, что ребята, которых Навальный зовет на митинги, возмущаются, когда их бьют в полиции, а суды назначают штрафы? В счастливом Сингапуре вообще убили бы! А суд присудил бы несколько крепких ударов палками.

Еще Иисус Христос говорил, что когда слепой ведет слепого, оба упадут в яму.

В Сингапуре, понятно, нет коррупции. Но ведь ее и при Сталине не было! Хотя Сталин находился у власти в два раза меньше, чем Ли Куан Ю, и сыновям по наследству власть не передавал. Кстати, и предсовнаркома (аналог премьера) Сталин был всего с 1941 по 1946 годы, а предсовмина с 1946 по 1953-й. Не впечатляет даже по сравнению с Медведевым.

Хотя к акции протеста и бойкоту выборов Навальный призывает, возможно, правильно! Но как-то преждевременно. Еще выдвижение кандидатов не закончилось, еще самому Навальному окончательно не отказали.

Все это напоминает старый анекдот про бандеровца возли офиса общества "Память". Идет и видит плакат: "Бей жидов, спасай Россию!" 

- Ось, -говорит, метода гарна! А мета (цель) погана!

Задача и протеста, и бойкота вовсе не в том, чтоб посадить вместо Путина Навального и сделать из него нового Ли Куан Ю. Цель в смене всей системы.

Анатолий Баранов



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Всего комментариев к статье: 22
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(без названия)
отец Пигидий написал 28.12.2017 18:11
Огорчительная новость для тов.Баранова: "Ютюб наконец-то сообщил нам, что ролик с призывом участвовать в 28.01 был удален ошибочно и они приносят свои извинения" - и далее Навальный не без некоторых оснований говорит о Ютюбе: https://navalny.com/p/5688/
.
Впрочем, я не об этом - я, как зоолог и ветеринар, больше интересуюсь МИРОМ ЖИВОТНЫХ. Которых нужно знать поименно - чтоб потом эти холуи не говорили, что они ни при чем. Итак,
.
"Инициативная группа по выдвижению В.Путина кандидатом в президенты РФ:
- Сергей Безруков
- Михаил Боярский
- Игорь Бутман
- Валерия
- Михаил Галустян
- Полина Гагарина
- Станислав Говорухин
- Диана Гурцкая
- Иосиф Кобзон
- Игорь Крутой
- Сергей Мазаев
- Игорь Матвиенко
- Денис Мацуев
- Владимир Машков
- Михаил Пиотровский
- Николай Расторгуев
- Юрий Соломин
- Гарик Харламов
- Владимир Хотиненко
- Николай Цискаридзе
- Карен Шахназаров
- Валентин Юдашкин
..."
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Re: Очень ценная мысль, что без комуняк можно добиться высокого уровня жизни.
., написал 28.12.2017 17:48
Причем такого уровня жизни, который невозможен в камуняцком свинарнике.
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(без названия)
азбукиведе написал 28.12.2017 17:38
Анатолий, как Вы собираетесь менять систему, не поменяв апологетов?
Мож Леха чего и не знает о Ли Куан Ю., но от этого он не становится менее убедительным. А вот Вы явно не знаете чего хотите. О какой смене системы Вы говорите, у Вас же в товарищах целый осиный рой из враждебных идеологий и политических тарантулов?! Можно подумать от того, что Вы поменяете триколор на серп и молот все вдруг захотят стать рабочими, перестанут воровать, лгать, вернуться к дефициту, Россия перестанет гнать нефть за границу. Имея такие утопические взгляды, может не стоит городить частокол реальныцм борцам?
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Лидер школоты зовет в никуда
ну очень любопытный написал 28.12.2017 17:37
А куда зовет тов.Баранов?И чьим лидером он является?
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Re: Очень ценная мысль, что без комуняк можно добиться высокого уровня жизни, и это
крестьянин написал 28.12.2017 17:31
Кстати,ты вертолетом управлять умеешь или только "клаву" давить,помни,что есть вертолетчики и не дорого.
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(без названия)
крестьянин написал 28.12.2017 17:25
Вот только не надо трогать ЧУБАЙСА,дешевле будет платить ему в разы больше лишь бы он ни чего не делал,т.к.за что не возьмется полный альбац.
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Re: Re: Re: Re: я за вас голосовал каждые выборы
Фабиан написал 28.12.2017 17:15
КПРФ - обычная буржуазная партия, вовремя приватизировавшая брэнд "коммунистическая".
-------------
Нельзя не согласиться!
Голосовал скорее против чем за.
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Re: Вам нужна аргументация?
Фабиан написал 28.12.2017 17:06
Если это ко мне, то лишнее, я на той же стороне, что и вы.
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Re:А в чем успех "настоящего борца"?
Фабиан написал 28.12.2017 17:03
В сливе бойкота выборов 2012 года?
-------
Стратегия и тактика борьбы выбирается по месту, времени и тому политическому моменту, политической ситуации в данном случае, которые имеют место в данный момент. Это как на войне : когда то приходиться сидеть в обороне, а когда то надо идти в атаку, если ситуация не только позволяет, но и определяет УСПЕХ.
Так что выбор стратегии лежит в плоскости динамической ибо статика ведет к поражению. И здесь все правильно. Вопрос только в УДАЧНА данная стратегия или потерпит "фиаско друг".
В том что это была помощь Собянину.... ни секунды не сомневаюсь, что это не так. Эта была напротив заявка на то, что Собянин отнюдь не обладает подавляющим большинством электората в Москве и должен считаться с той массой населения, которая не только не пришла на выборы, а была тем более против. Это в какой то степени демонстрация силы оппозиции намекающей на ограничение бесконтрольности властей.
--------
-Посадка собственного брата?
Бред, здесь просто на мой взгляд единомышленники( или придерживаются общих взглядов, в чем некоторым надо позавидовать), которые осознают что делают и идут на те жертвы, на которые мы сами к сожалению в большинстве случаев не способны. Не завидуйте, это их больше сплотит , а не разъединит!
----------
В создании "штабов по выборам", к которым заведомо не допущен?
Читаем правильно КОНСТИТУЦИЮ-основной(и главный) закон нашей страны.......Читаем ... имеет права если не находится в местах лишения свободы (то есть в тюрьме). а потому имеет все основания баллотироваться в президенты. А потому и создал штабы и вел компанию по продвижению.
Ну а если вам завтра выпустят закон противоречащий Конституции и вы его сглотнете, то положите эту конституцию в туалет и листами пользуйтесь по назначению, больше будет пользы. Да вы и не гражданин России в этом случае. Гондурас ваша страна. (Естественно это не лично, а абстрактно)
Далее
Все бабло ушло на дело, хоть и посчитать будет трудно. Но никакая ни революция, ни смена власти без денег увы не делается. Боюсь, что своих затратил валом.
Ответить
Очень ценная мысль, что без комуняк можно добиться высокого уровня жизни, и это
необходимое и достаточное условие. написал 28.12.2017 16:58
И второй ценный совет в том, что комуняг и вооще всех блеваков надо сбрасывать с вертолета. Пусть дорого, но надежно.
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(без названия)
Лис написал 28.12.2017 16:51
Вам нужна аргументация?Пожалуйста.Я тоже могу быть циником и прагматиком.Начнем с общественно-экономической формации.Золотой стандарт был официально упразднен в 1976 году .Хотя еще в 1967 в Рио-де-Жанейро вопрос уже ставился ребром.То есть денежная эмиссия привязана ко всему труду всех россиян а бенефициарами является всего лишь 1% населения.Это нормально?...Идем дальше.Технология поисковика "Гугл"(...который сознательно сократил трафик на доступ к левым сайтам на 60%) основана на независимом и свободном референдуме.У нас только за попытку организации референдума сажают в тюрьму?...Есть цифровые технологии самой настоящей прямой демократии.Эффективность такого бессословного общества на порядки выше остальных.Вам мало аргументов?
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Re: Re: Re: я за вас голосовал каждые выборы
гоблян написал 28.12.2017 16:42
КПРФ образовалась уже после распада СССР и никакой преемственности от КПСС, запрещенной Ельциным, не имеет. Надо бы знать историю собственной страны.
КПРФ как партия вождистская, национал-социалистического типа отличается от КПСС:
- уставом
- программой
- целями и задачами
- структурой.
КПРФ - обычная буржуазная партия, вовремя приватизировавшая брэнд "коммунистическая".
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Re: Лису
Фабиан написал 28.12.2017 16:35
Читая ваши посты я быстрее внутренне больше (однозначно) согласен, чем нет. Но считаю, что лозунгами здесь отделаться не получиться, а формирование мысли зажигающей процесс осмысления настоящей действительности с последующим анализом и выбором действий, направленных на изменение ситуации в русле приемлимом для большинства единомышленников однозначно приведет к положительным (позитивным) результатам.
А подводя итог считаю, что лозунги и тезисы это хорошо, но объяснение их появления и их аргументация даст только дополнительный коофицент их же эффективности.
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Re: Re: я за вас голосовал каждые выборы
Фабиан написал 28.12.2017 16:25
Дайте хотя бы 3(три) отличия "партии Зюганова" от КПРФ (Коммунистической Партии Российской Федерации).
Я это правильно расшифровал? И вообще я такой партии "партии Зюганова" не знаю. Возможно вы сами заблуждаетесь. Возможно партия "Коммунисты России" пишется через латинскую "o" или "м",а я тупой и не понимаю. Возможно у них есть различия между целями (а это самое главное), планами, а тем более уставами и программами. Тогда объясните КТО ЖЕ ОНИ ЭТИ КОММУНИСТЫ, так как я там не был не состоял и не учавствовал.
А в то время когда они (ОНИ "коммунисты") были у власти не всегда сходился во взглядах ни на экономику (в основном) ни на внешнюю и внутреннюю политику (хотя и в меньшей степени).
А их оказывается и не было. А был папа "ЗЮ" .....твою мать, надо же тьак заблуждаться!
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(без названия)
Лис. написал 28.12.2017 16:23
Без обид.Мои "агрессивные" призывы к Социалистической революции-это просто адекватная реакция на действия анти-народной власти.Я считаю что народ вправе сам решать судьбу тех кого выбирает.Я "агент" исключительно Советской власти,которую без всяких политес расстреляли из танков и лишили будущего миллионы Советских граждан.Я в своем праве.Я Советскую Родину не предавал.Служу Советскому народу!
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Re: а завидовать успеху креативному, последовательному и настоящему борцу
гоблян написал 28.12.2017 16:16
А в чем успех "настоящего борца"?
В сливе бойкота выборов 2012 года?
В помощи избраться Собянину?
В посадке собственного брата?
В создании "штабов по выборам", к которым заведомо не допущен?
Ну да, бабла поднял, тут без вопросов - успех...
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Re: Re: я за вас голосовал каждые выборы
гоблян написал 28.12.2017 16:13
А, ну да, в 2012-м году Леша призывал голосовать за "партию Зюганова". Ну понятно...
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Re: я за вас голосовал каждые выборы
гоблян написал 28.12.2017 16:12
Как ты мог голосовать за коммунистов "каждые выборы", если коммунисты в них не участвовали?
Ну а если ты, ДБ, не способен отличить коммунистов от "партии Зюганова", то тебе лучше вообще не голосовать
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Re:
Фабиан написал 28.12.2017 16:11
Что вы хотели уважаемый Лис? Революцию завтра... так это невозможно, да и пока не нужно, не исчерпав все способы и методы мирного перехода, чрезмерно этим правда особо не увлекаясь. Ваши агрессивные призывы на форуме граничат с провокацией, а не только попахивают излишним радикализмом. Чего добиваетесь или кого ищите, а точнее провоцируете. А не агент ли вы Кремля и не подрабатываете на Савушкина?
Если нет, то выражение мыслей должно быть логичным последовательным понятным, ну а лозунги уже в конце без излишней агрессии, но лаконичны и понятны всем.
Не хочу обидеть (возможно хорошего, эмоционального) человека, но мнение свое все же выскажу.
Без обиды!
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(без названия)
Лис написал 28.12.2017 16:04
Не то чтобы мы работать не хотим.Просто за такую з/п работайте сами.Да и не нравятся нам всякие уроды,которые женщин с вертолетов сбрасывают.
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