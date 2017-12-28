Лидер школоты зовет в никуда

В YouTube заблокировали ролик Навального с призывом выйти на ацию протеста и бойкотировать выборы. ДБ
Ролик все равно просмотрел уже миллион человек. Тех, кто не воспринимает Навального и его заклинания критически. А вот для критического осмысления ролик оказался недоступен.
Это показывает, что как ни малообразован и не шибко эрудирован Леша Навальный, а власть еще тупее, раз боится с ним даже дискутировать.
Хотя вот главный посыл Навального - систему как таковую менять не нужно, нужно периодически менять персоналии. То есть система хорошая, Путин плохой. И приводит в пример... Сингапур! Да-да, Сингапур и его бессменного диктатора Ли Куан Ю. Мол, если в системе не менять периодически персоналии, то она глупеет, деградирует, а народ неизбежно становится беднее.
Леша, Ли Куан Ю пришел к власти в 1959 году, аж за полгода до моего рождения, а я довольно-таки уже старый. А ушел с поста премьер-министра в 1990-м году! И то не совсем - до 2004 года руководил своим преемником в должности "старшего министра", а до 2011 года как "министр-наставник".
Кстати, Леша, а кто сейчас премьер-министр Сингапура? Вот с 2004 года, когда Ли Куан Ю перешл на пост "министра-наставника"? А с 204 года и по настоящее время Сингапуром руководит Ли Сяньлун - старший сын Ли Куан Ю!
Вот с 1959 года Сингапуром руководит одна семья. И что? Сильно Сингапур деградировал? Сильно обнищало население?
Нет, Сингапур едва ли не на первом месте в мире по доходам на душу населения, причем за счет высокотехнологических отраслей и финансовых организаций - Индекс человеческого развития в Сингапуре один из самых высоких в мире.
При этом политическая конкуренция и гражданские свободы практически отсуствуют, что там говорить - по 40 статьям уголовного кодекса там предусмотрены телесные наказания!
Естественно, антикоммунист Ли Куан Ю в советский период не был популярен в СССР - ну не нравилось "совкам", что девушек-профсоюзниц в бананово-лимонном Сингапуре сбрасывали живьем в Тонкинский залив с вертолетов. Зато в "новой России" Ли Куан Ю зауважали, наградили орденом и сделали почетным профессором МГИМО. По словам пресс-секретаря президента РФ В. В. Путина Дмитрия Пескова, Ли Куан Ю оценивал экономическую политику Владимира Путина как «излишне либеральную», а Путин, в свою очередь, «высоко ценил опыт Ли Куан Ю по проведению экономических реформ и опыт общения с ним».
Леша, ты согласен с Песковым, да?
Интересно, а если и Навальный ждет не дождется, чтобы использовать опыт Ли Куан Ю в деле реформ в России? Я даже не понимаю, что ребята, которых Навальный зовет на митинги, возмущаются, когда их бьют в полиции, а суды назначают штрафы? В счастливом Сингапуре вообще убили бы! А суд присудил бы несколько крепких ударов палками.
Еще Иисус Христос говорил, что когда слепой ведет слепого, оба упадут в яму.
В Сингапуре, понятно, нет коррупции. Но ведь ее и при Сталине не было! Хотя Сталин находился у власти в два раза меньше, чем Ли Куан Ю, и сыновям по наследству власть не передавал. Кстати, и предсовнаркома (аналог премьера) Сталин был всего с 1941 по 1946 годы, а предсовмина с 1946 по 1953-й. Не впечатляет даже по сравнению с Медведевым.
Хотя к акции протеста и бойкоту выборов Навальный призывает, возможно, правильно! Но как-то преждевременно. Еще выдвижение кандидатов не закончилось, еще самому Навальному окончательно не отказали.
Все это напоминает старый анекдот про бандеровца возли офиса общества "Память". Идет и видит плакат: "Бей жидов, спасай Россию!"
- Ось, -говорит, метода гарна! А мета (цель) погана!
Задача и протеста, и бойкота вовсе не в том, чтоб посадить вместо Путина Навального и сделать из него нового Ли Куан Ю. Цель в смене всей системы.
Анатолий Баранов
отец Пигидий написал 28.12.2017 18:11
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Впрочем, я не об этом - я, как зоолог и ветеринар, больше интересуюсь МИРОМ ЖИВОТНЫХ. Которых нужно знать поименно - чтоб потом эти холуи не говорили, что они ни при чем. Итак,
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"Инициативная группа по выдвижению В.Путина кандидатом в президенты РФ:
- Сергей Безруков
- Михаил Боярский
- Игорь Бутман
- Валерия
- Михаил Галустян
- Полина Гагарина
- Станислав Говорухин
- Диана Гурцкая
- Иосиф Кобзон
- Игорь Крутой
- Сергей Мазаев
- Игорь Матвиенко
- Денис Мацуев
- Владимир Машков
- Михаил Пиотровский
- Николай Расторгуев
- Юрий Соломин
- Гарик Харламов
- Владимир Хотиненко
- Николай Цискаридзе
- Карен Шахназаров
- Валентин Юдашкин
..."
., написал 28.12.2017 17:48
азбукиведе написал 28.12.2017 17:38
Мож Леха чего и не знает о Ли Куан Ю., но от этого он не становится менее убедительным. А вот Вы явно не знаете чего хотите. О какой смене системы Вы говорите, у Вас же в товарищах целый осиный рой из враждебных идеологий и политических тарантулов?! Можно подумать от того, что Вы поменяете триколор на серп и молот все вдруг захотят стать рабочими, перестанут воровать, лгать, вернуться к дефициту, Россия перестанет гнать нефть за границу. Имея такие утопические взгляды, может не стоит городить частокол реальныцм борцам?
ну очень любопытный написал 28.12.2017 17:37
крестьянин написал 28.12.2017 17:31
крестьянин написал 28.12.2017 17:25
Фабиан написал 28.12.2017 17:15
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Нельзя не согласиться!
Голосовал скорее против чем за.
Фабиан написал 28.12.2017 17:06
Фабиан написал 28.12.2017 17:03
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Стратегия и тактика борьбы выбирается по месту, времени и тому политическому моменту, политической ситуации в данном случае, которые имеют место в данный момент. Это как на войне : когда то приходиться сидеть в обороне, а когда то надо идти в атаку, если ситуация не только позволяет, но и определяет УСПЕХ.
Так что выбор стратегии лежит в плоскости динамической ибо статика ведет к поражению. И здесь все правильно. Вопрос только в УДАЧНА данная стратегия или потерпит "фиаско друг".
В том что это была помощь Собянину.... ни секунды не сомневаюсь, что это не так. Эта была напротив заявка на то, что Собянин отнюдь не обладает подавляющим большинством электората в Москве и должен считаться с той массой населения, которая не только не пришла на выборы, а была тем более против. Это в какой то степени демонстрация силы оппозиции намекающей на ограничение бесконтрольности властей.
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-Посадка собственного брата?
Бред, здесь просто на мой взгляд единомышленники( или придерживаются общих взглядов, в чем некоторым надо позавидовать), которые осознают что делают и идут на те жертвы, на которые мы сами к сожалению в большинстве случаев не способны. Не завидуйте, это их больше сплотит , а не разъединит!
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В создании "штабов по выборам", к которым заведомо не допущен?
Читаем правильно КОНСТИТУЦИЮ-основной(и главный) закон нашей страны.......Читаем ... имеет права если не находится в местах лишения свободы (то есть в тюрьме). а потому имеет все основания баллотироваться в президенты. А потому и создал штабы и вел компанию по продвижению.
Ну а если вам завтра выпустят закон противоречащий Конституции и вы его сглотнете, то положите эту конституцию в туалет и листами пользуйтесь по назначению, больше будет пользы. Да вы и не гражданин России в этом случае. Гондурас ваша страна. (Естественно это не лично, а абстрактно)
Далее
Все бабло ушло на дело, хоть и посчитать будет трудно. Но никакая ни революция, ни смена власти без денег увы не делается. Боюсь, что своих затратил валом.
необходимое и достаточное условие. написал 28.12.2017 16:58
Лис написал 28.12.2017 16:51
гоблян написал 28.12.2017 16:42
КПРФ как партия вождистская, национал-социалистического типа отличается от КПСС:
- уставом
- программой
- целями и задачами
- структурой.
КПРФ - обычная буржуазная партия, вовремя приватизировавшая брэнд "коммунистическая".
Фабиан написал 28.12.2017 16:35
А подводя итог считаю, что лозунги и тезисы это хорошо, но объяснение их появления и их аргументация даст только дополнительный коофицент их же эффективности.
Фабиан написал 28.12.2017 16:25
Я это правильно расшифровал? И вообще я такой партии "партии Зюганова" не знаю. Возможно вы сами заблуждаетесь. Возможно партия "Коммунисты России" пишется через латинскую "o" или "м",а я тупой и не понимаю. Возможно у них есть различия между целями (а это самое главное), планами, а тем более уставами и программами. Тогда объясните КТО ЖЕ ОНИ ЭТИ КОММУНИСТЫ, так как я там не был не состоял и не учавствовал.
А в то время когда они (ОНИ "коммунисты") были у власти не всегда сходился во взглядах ни на экономику (в основном) ни на внешнюю и внутреннюю политику (хотя и в меньшей степени).
А их оказывается и не было. А был папа "ЗЮ" .....твою мать, надо же тьак заблуждаться!
Лис. написал 28.12.2017 16:23
гоблян написал 28.12.2017 16:16
В сливе бойкота выборов 2012 года?
В помощи избраться Собянину?
В посадке собственного брата?
В создании "штабов по выборам", к которым заведомо не допущен?
Ну да, бабла поднял, тут без вопросов - успех...
гоблян написал 28.12.2017 16:13
гоблян написал 28.12.2017 16:12
Ну а если ты, ДБ, не способен отличить коммунистов от "партии Зюганова", то тебе лучше вообще не голосовать
Фабиан написал 28.12.2017 16:11
Если нет, то выражение мыслей должно быть логичным последовательным понятным, ну а лозунги уже в конце без излишней агрессии, но лаконичны и понятны всем.
Не хочу обидеть (возможно хорошего, эмоционального) человека, но мнение свое все же выскажу.
Без обиды!
Лис написал 28.12.2017 16:04