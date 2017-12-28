В Химках мужик пальнул в рабочих

В подмосковных Химках местный житель устроил стрельбу из ружья после падения на его дом дерева, которое спилили рабочие, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Мужчина начал стрелять в воздух из ружья после того, как спиленное рабочими дерево упало на его дом во 2-м Чапаевском переулке», — сказал источник.

Пострадавших нет, сообщает ТАСС.

- Как это нет пострадавших? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - А мужик, на дом которого дерево свалили? Он, значит, не пострадавший. Он типа виновник! Теперь еще за стрельбу что-нибудь впаяют... Нет, я, конечно, за рабочих, но сеейчас на дворе декабрь, и мужику где-то жить надо, желательно под крышей. А рабочие тоже могут быть криворукими. Впрочем, на выборах в 2012 году химчане отдали предпочтение представителю действующей власти, которого через два года "ушли" по делу о коррупции. А потом выборы главы Химок вообще отменили. Мне же на выборах земляки отдали ноль целых хрен десятых. И какое мне теперь дело до земляков? Я-то знаю, что сделать, чтоб деревья на дома не падали, и кому чего и куда вставить. Но меня не справшивают, не мое собачье дело. У меня на крышу, кстати, ничего не падает. Так и хочется спросить: "Мужик, ты за кого голосовал в 2012 году?" Вот теперь у него и спрашивай, что тебе делать теперь...