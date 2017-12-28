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Московский листок

Национальному Лидеру разрешили агитировать за себя и за силовигархию

Опубликовано 28.12.2017 в разделе комментариев 8

кризис путин позор выборы силовигархия цик
Национальному Лидеру разрешили агитировать за себя и за силовигархию

Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Владимира Путина на президентских выборах 2018 года, а также ее уполномоченных. Такое решение было принято на заседании ЦИК в четверг. 

Согласно постановлениям, которые были единогласно приняты всеми членами комиссии, ЦИК зарегистрировал и саму инициативную группу Путина, и ее уполномоченных представителей в количестве пять человек. В список вошли Оксана Дружинина, Алексей Ермаков, Сергей Кабышев, Андрей Тихомиров и Надежда Чучелина. ЦИК также зарегистрировал уполномоченного представителя Путина по финансовым вопросом. Им стала Наталья Орлова, передает "Интерфакс". 

Отдельным постановлением ЦИК разрешил Владимиру Путину открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда и начать предвыборную агитацию. 

Напомним, накануне Путин лично принес в Центризбирком документы для выдвижения на выборы президента в 2018 году. Днем ранее инициативная группа поддержала его выдвижение. Как известно, политик решил идти на эти выборы не от "Единой России", а как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей. 

Между тем главный оппозиционный противник Путина Алексей Навальный, которому ЦИК ранее на этой неделе отказал в регистрации, призывал бойкотировать предстоящие выборы, считая их нелегитимными.

Напомним, 26 декабря ЦИК отказал РОТ Фронту в выдвижении кандидатом в президенты активистки РКРП, крановщицы Кировского завода Натальи Лисицыной.

Было озвучено два предлога.

Первый — якобы были нарушены сроки уведомления ЦИК о проведении съезда, выдвинувшего Лисицыну. Однако по закону этот срок составляет три дня. Съезд состоялся в минувший четверг вечером, а ЦИК была уведомлена в понедельник утром. Стоит ли объяснять, что именно для того съезд и назначили на вторую половину четверга, чтобы в понедельник с утра отправить уведомление. 

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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
gfh56yg написал 29.12.2017 05:25
Pебят, бpосить кypить cтало дeйствительно лeгко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем pебят советую не затягивать - http://2qu.ru/smokeout
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(без названия)
стоик1085 написал 29.12.2017 03:20
Чем сортирный Карлик отличается от позднего Брежнева?
Разве сортирный Карлик понимает , что зачитывает?
Но Брежнев хоть не деградировал до ловли щуки на камеру?
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Мочим в сортире
"национального лидера" написал 28.12.2017 20:32
и бойкотируем "выборы".
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(без названия)
Века написал 28.12.2017 19:10
Хороший Путиноид- "сидящий" или мертвый!
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(без названия)
отец Пигидий написал 28.12.2017 18:49
Ужас какой! Во Владивостоке пенсионер изнасиловал солдата на автобусной остановке (http://actualnews.org/exclusive/218356-vo-vladivostoke-pensioner-iznasiloval-soldata-na-avtobusnoy-ostanovke.html). Но поскольку насильник был "мужчиной кавказской внешности", то, я думаю, что солдатик сам виноват... ну, право, не может же быть виноватым соплеменник зверька Кадыркина - "мужчина кавказской внешности"!
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ReВ дополнение.:
Прослушавший и охреневший написал 28.12.2017 18:38
Прошу извинения.Не исполлнителя А ЗАКАЗЧИК%А.Именно ЗАКАЗЧИКА
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(без названия)
Прослушавший и охреневший написал 28.12.2017 18:35
Верховный.Верховный.А где ГОССОВЕТ по обороне.Лыки эрзаценералам раздает ОН.Высшие звания должен присваивать Коллективно.Ну да ладно.Главнюк дал указание мочить .Насколько мировая практика доказывает что спецслужбы берут исполнителя ЖИВЫМ дабы выйти на исполнителя.АН НЕТ ГЛАВНЮК дал указание мочитиь на месте.Задаемься вопросом.А если противник поднял МАСЛЫ?Ответ один Мочить на месте дабы скрыть следы на верхотуру.Особенно вызывает умиление когда при съемках так называемые силовикиЗОМБИ на которых затрачено массу наших с вами денег По указанию КУРАТОРОВ перекидываю левольверту или трахтомат с права на лево.Да и в рекламишках наш вшивый народец все время визуально приучают К ЛЕВОРУКОСТИ.Обратите внимание на гнойные рекламки.Если наш народец приучат к левокорукости НАМ придеться изучат и писать....Вы если УМНЫЕ должны ПОНЯТЬ.ЧТО.
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ГыГыГыГыГы......
Лис написал 28.12.2017 18:24
А Росгвардия,ФСБ,Полиция и РПЦ совсем не причем.Ну если только "чуть-чуть".
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