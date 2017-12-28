Национальному Лидеру разрешили агитировать за себя и за силовигархию

Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Владимира Путина на президентских выборах 2018 года, а также ее уполномоченных. Такое решение было принято на заседании ЦИК в четверг.

Согласно постановлениям, которые были единогласно приняты всеми членами комиссии, ЦИК зарегистрировал и саму инициативную группу Путина, и ее уполномоченных представителей в количестве пять человек. В список вошли Оксана Дружинина, Алексей Ермаков, Сергей Кабышев, Андрей Тихомиров и Надежда Чучелина. ЦИК также зарегистрировал уполномоченного представителя Путина по финансовым вопросом. Им стала Наталья Орлова, передает "Интерфакс".

Отдельным постановлением ЦИК разрешил Владимиру Путину открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда и начать предвыборную агитацию.

Напомним, накануне Путин лично принес в Центризбирком документы для выдвижения на выборы президента в 2018 году. Днем ранее инициативная группа поддержала его выдвижение. Как известно, политик решил идти на эти выборы не от "Единой России", а как самовыдвиженец. Для регистрации ему необходимо собрать 300 тысяч подписей избирателей.

Между тем главный оппозиционный противник Путина Алексей Навальный, которому ЦИК ранее на этой неделе отказал в регистрации, призывал бойкотировать предстоящие выборы, считая их нелегитимными.

Напомним, 26 декабря ЦИК отказал РОТ Фронту в выдвижении кандидатом в президенты активистки РКРП, крановщицы Кировского завода Натальи Лисицыной.

Было озвучено два предлога.

Первый — якобы были нарушены сроки уведомления ЦИК о проведении съезда, выдвинувшего Лисицыну. Однако по закону этот срок составляет три дня. Съезд состоялся в минувший четверг вечером, а ЦИК была уведомлена в понедельник утром. Стоит ли объяснять, что именно для того съезд и назначили на вторую половину четверга, чтобы в понедельник с утра отправить уведомление.

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