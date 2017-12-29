Вооружённые до зубов духовными скрепами "патриоты" не жалеют ни ветеранов, ни жертв нацизма

После слов президента по поводу патриотизма как единственной нашей идеологии, встрепенулось булькающее пузырями мутное болото той части провинциальных бездельников, которые почуяли благодатную нишу, позволяющую им побыть "белой костью". Органически неспособные к какому-либо общественно-полезному деянию, зачастую малообразованные, убогие, полупьяные они возликовали от шанса быть причисленными к "лучшим людям России" только за слепое подобострастное поддакивание власти и дикий вой в отношении всякой альтернативы или просто сомнения. Прошу извинить за вульгаризм, но бешеный "срач", который устраивают в интернете эти именующие себя "патриотами" анонимные субъекты - худшая примета нашего времени, свидетельство психического нездоровья значительной массы российских граждан.

Возомнившие себя мощной движущей силой в реальности они - самое что ни на есть пустое место. Приведу для примера две шокирующие истории, наглядно демонстрирующие истинную суть данного явления.

Первая из них должна быть широко известна. На протяжении девяти месяцев она широко освещалась в федеральных СМИ. Ей были посвящены и новостные сюжеты, и программы ток-шоу с участием известных персон, в том числе на Первом канале, России-2, НТВ. Весной уходящего года в Курске к суду была привлечена 95-летняя Любовь Козинец, ветеран Великой Отечественной войны, участница Московской битвы, врач передвижного военного госпиталя (врачом работала и в мирное время, всю жизнь). Женщину судили за то, что стена её старинного ветхого дома обрушилась и повредила две припаркованные к ней "легковушки". Ущерб оценили в 572 тыс.руб., и суд обязал Козинец выплатить его пострадавшим.

Прессой был поднят сильный шум, о событии узнали миллионы жителей страны. Узнали депутаты и члены правительства, активисты парламентских партий и патриотических организаций, правоохранительные органы и громадная гвардия сторонников действующей власти. Или старушкой должен был Навальный заняться, в перерывах между уголовными процессами? Но ведь программа обеспечения нормальным жильём ветеранов войны была государственной, она реализовывалась многие годы! Почему же до сих пор Любовь Козинец проживала в разваливающейся хибаре в центре Курска?

Многие кивают на то, что дореволюционная хибара находилась в частной собственности ветерана. Почему-то не принимая во внимание факт, что в силу возраста тяжелобольная женщина, практически лежачая, физически не могла предпринять мер по ремонту дома. Спрашивается, чем занимаются в нашем социальном и правовом государстве социальные службы и прочие структуры, коих пруд пруди, декларирующие своё предназначение заботиться о людях и получающие бюджетные деньги на это?

Поразительно, но судебную защиту Козинец осуществляла её опекун, которой самой под 80 лет. Адвокат никаких шагов не предпринимал, позднее был признан "недобросовестным". Где вообще наши правозащитники, уполномоченные, омбудсмены, полпреды, федеральные инспекторы и иже с ними? Чем более значительным занимаются эти должностные лица, если за год никто из них не удосужился оказать ветерану юридическую помощь в столь неприглядной для власти и всего общества ситуации?

Наконец, собрать для бабушки нужно было полмиллиона рублей. Если бы 500 тысяч "патриотов" (а их, судя по количеству проклятий в адрес "пятой колонны", куда больше) скинулись всего бы по рублю, то в декабре на специализированном сайте петиций не появилась бы публикация с требованием пересмотра дела Козинец. Только орать о величии России и славном пути им проще и сытнее.

Правда, есть свет в конце туннеля. Есть славные ребята, есть настоящие патриоты без кавычек. Маргарита Саваж, автор петиции, пишет: "Завал, образовавшийся после обрушения стены, вызвались разбирать студенты курского профессионального училища-интерната, где ветеран много лет проработала медсестрой. Волонтеры местного отделения общества «Бессмертный полк» установили видеодомофон в доме ветерана, провели горячую воду (все это время в доме была только холодная!) и купили новый холодильник. Также была полностью заменена проводка, ведь она тоже была ветхой". Их немного, таких патриотов. Несколько десятков, может, сотен человек на 400-тыс. Курск. Благодаря им у нас сохраняется надежда на счастливое окончание этой истории и, значит, на лучшее будущее страны.

Вторая история разворачивается в Калуге. Два года назад министерство труда и социальной защиты Калужской области выдало сертификаты на получение нового жилья гражданам, признанным несовершеннолетними узниками фашизма, нуждавшимся в улучшении жилищных условий. Причем, право на улучшение жилищных условий эти граждане доказали в суде. Региональный бюджет взял на себя обязательства оплатить застройщику стоимость квартир. Однако годы минули, а деньги выделены так и не были. В январе 2018 года людей угрожают выселить.

На пресс конференции журналисты обратились с данной темой к губернатору Артамонову. Напомню, это тот самый губернатор, который предлагал школьникам и педагогам каждый день перед уроками петь гимн. То есть "патриот" от мозга костей, от бога. Так вот что он нёс в ответ: "Надо посмотреть, какой социальный статус у этих людей, которые когда-то являлись малолетними узниками... Я как-то вам рассказывал, что в доме моей мамы немцы жили два года. Она тоже имеет основание к тому, чтобы считать себя малолетним узником, но она не нуждается в том, чтобы ей предоставляли сейчас жильё, у неё есть дом... Надо разобраться. Часто очень мы наблюдаем такую картину, когда не дети, а чаще всего внуки эти вопросы инициируют. Это нечестно". Комментарии, полагаю, излишни. Разобраться не в том, почему два года средства не направлялись, а индивидуально протрясти и просеять всяких там малолетних узников. И это уровень губернатора.

Но "патриотам" нравится. На выборах Артамонов набрал 71% голосов избирателей. В федеральном рейтинге глав регионов он на первых местах. Кто-то считает, что если не последует окрика сверху, то выселяемым гражданам может помочь голос снизу?

... Мне кажется, что девальвация понятия патриотизм приобретает сегодня довольно опасный характер. Кроме оскорбляющих эскапад и ненависти в адрес оппонентов за ним порою ничего не остаётся. Может быть, законодательно определить, чтобы патриот хотя бы был умыт? Мог грамотно на русском языке изъясняться. Не порол чушь о нашей истории. В интернете представлялся, чтобы его человеческие и профессиональные достоинства были хоть как-то обозначены. А лучше всего, чтобы он налоги в полуторном или двойном размере платил, иначе чем от него больший прок нежели от обыкновенного российского обывателя или, хуже того, либерала?