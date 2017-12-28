Международная коалиция в Сирии и Ираке убила почти тысячу мирных жителей

Операции международной коалиции в Сирии и Ираке привели к гибели по меньшей мере 817 мирных граждан, еще сотни подобных случаев продолжают расследоваться. Об этом говорится в обнародованном 28 декабря ежемесячном отчете штаба коалиции - Комбинированной объединенной тактической группы для проведения операции "Непоколебимая решимость" (CJTF-OIR). Операция под командованием ВС США проводится в Ираке и Сирии с 2014 года против террористической группировки "Исламское государство" (запрещено в РФ).

"На сегодняшний день на основе имеющейся информации CJTF-OIR считает, что удары коалиции за период с начала операции привели к непреднамеренному уничтожению как минимум 817 мирных граждан. В общей сложности еще 603 расследования (подобных случаев) продолжаются", - говорится в документе.

По свидетельству штаба, в ноябре было получено девять новых донесений о возможной гибели мирных жителей в Сирии и Ираке вследствие артиллерийских обстрелов со стороны войск коалиции или нанесенных ею ударов с воздуха. В общей сложности в ноябре коалиция имела на руках более 695 докладов о потенциальной гибели мирных граждан в этих двух арабских странах в результате ее действий.

За этот же месяц было завершено изучение 101 такого отчета. 92 из них были признаны недостоверными, девять - достоверными (считается, что эти донесения свидетельствуют о гибели 11 мирных жителей в результате ударов коалиции), передает ТАСС.

Всего за период с августа 2014 года по ноябрь 2017 года коалиция, согласно представленным ею сведениям, нанесла 28 562 удара в Ираке и Сирии. За это время были получены данные о возможной гибели 1799 мирных граждан в результате операций коалиции.

"Коалиция продолжит поддерживать операции наших партнеров, чтобы победить ДАИШ (ИГ) и предотвратить его возрождение", - говорится в отчете.

Накануне представитель штаба CJTF-OIR в письменном ответе агентству Reuters заявил, что на сегодняшний день в Ираке и Сирии осталось менее 1000 боевиков ИГ. При этом на вопрос, могли ли какие-то боевики бежать в приграничные страны, собеседник издания заявил, что не будет "участвовать в публичных спекуляциях" на эту тему. Он заверил, что коалиция работает над профилактикой такого бегства, старается "уничтожать сеть и предотвращать ее возрождение".

Тем временем австралийские ВВС завершили участие в авиаударах по боевикам "Исламского государства" в Сирии и Ираке в составе возглавляемой США международной коалиции. Об этом, как сообщает The Sydney Morning Herald, объявила в пятницу, 22 декабря, министр обороны страны Мариз Пейн. "После обсуждения с Ираком и членами международной коалиции австралийское правительство приняло решение о возвращении домой с Ближнего Востока наших шести штурмовиков Super Hornet", - заявила министр журналистам.

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