Крымские чиновники требуют миллион с местного блогера за репост

Глава Министерства внутренней политики, информации и связи республики Крым Дмитрий Полонский потребовал взыскать один миллион рублей с крымского общественника Александра Талипова за репост сообщения в Telegram-канале, в котором Полонский был назван осведомителем Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает ForPost.

Полонский также требует обязать Талипова удалить эту информацию и опубликовать опровержение.

Это первый в России иск за репост в Telegram.

Кроме того, иски к к Талипову подали также заместитель Полонского Максим Балацкий и бывший заместитель начальника управления министерства Эрвин Мусаев.

- Вообще иск за репост - это, по большому счету надругательство над принципами распространения информации, - считает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Мне понравилось - я перепостил. В чем вина? Хотя это, конечно, вопрос к законодателю, а не к обидчивым крымским чиновникам. К ним другой вопрос - как они полагают, вызовет этот иск симпатии местного населения к российской бюрократии или наоборот? Совсем не праздный вопрос к начальнику управления внутренней политики. Будут люди сравнивать с украинскими временами такую российскую действительность? И вот еще - средняя зарплата в российском Крыму составляет на 2017 год 24 700 рублей. Минималка вообще 7500, но о ней не говорим. То есть чиновник хочет отсудить у блогера среднюю зарплату за 3,5 года. По сути - оставить человека без средств к существованию? А может сначала подумать, как такая заоблачная сумма иска отразится в глазах крымчан? Я, конечно, не утверждаю, что данные чиновники как-то связаны с СБУ, но если говорить о последствиях, то украинской "безпеке" стоило бы выписать товарищам премии какие-нибудь... Не каждый раз удается наблюдать такой удар по престижу российской власти в Крыму.

PS. Прогнозирую, что если суд вынесет обвиняющий вердикт и назначит крупный штраф, то начнется сбор денег в помощь блогеру. И это добавит еще больше любви крымчан к российской бюрократии... А в СБУ начнут вертеть дырочки для орденов.