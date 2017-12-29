Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Крымские чиновники требуют миллион с местного блогера за репост

Опубликовано 29.12.2017 в разделе комментариев 2

суд крым чиновник
Крымские чиновники требуют миллион с местного блогера за репост

Глава Министерства внутренней политики, информации и связи республики Крым Дмитрий Полонский потребовал взыскать один миллион рублей с крымского общественника Александра Талипова за репост сообщения в Telegram-канале, в котором Полонский был назван осведомителем Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает ForPost. 

Полонский также требует обязать Талипова удалить эту информацию и опубликовать опровержение.

Это первый в России иск за репост в Telegram. 

Кроме того, иски к к Талипову подали также заместитель Полонского Максим Балацкий и бывший заместитель начальника управления министерства Эрвин Мусаев.

- Вообще иск за репост - это, по большому счету надругательство над принципами распространения информации, - считает главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Мне понравилось - я перепостил. В чем вина? Хотя это, конечно, вопрос к законодателю, а не к обидчивым крымским чиновникам. К ним другой вопрос - как они полагают, вызовет этот иск симпатии местного населения к российской бюрократии или наоборот? Совсем не праздный вопрос к начальнику управления внутренней политики. Будут люди сравнивать с украинскими временами такую российскую действительность? И вот еще - средняя зарплата в российском Крыму составляет на 2017 год 24 700 рублей. Минималка вообще 7500, но о ней не говорим. То есть чиновник хочет отсудить у блогера среднюю зарплату за 3,5 года. По сути - оставить человека без средств к существованию? А может сначала подумать, как такая заоблачная сумма иска отразится в глазах крымчан? Я, конечно, не утверждаю, что данные чиновники как-то связаны с СБУ, но если говорить о последствиях, то украинской "безпеке" стоило бы выписать товарищам премии какие-нибудь... Не каждый раз удается наблюдать такой удар по престижу российской власти в Крыму.

PS. Прогнозирую, что если суд вынесет обвиняющий вердикт и назначит крупный штраф, то начнется сбор денег в помощь блогеру. И это добавит еще больше любви крымчан к российской бюрократии... А в СБУ начнут вертеть дырочки для орденов.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 4
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
serzhvlasov87s написал 29.12.2017 04:45
Pебят, бpосить кypить cтало дeйствительно лeгко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем pебят советую не затягивать - http://2qu.ru/smokeout
Ответить
(без названия)
!!!!O!Q-Q-JATOTTAKIBOGTOT!!!& написал 29.12.2017 01:43
-Таки чиновник, вышедший из-под контроля народа и ставший свободным - таки автоматически становится врагом народа... То таки да... Таки, надеюсь, теперь Вам понятно, почему Великий Сталин держал чиновников под неусыпным контролем и пугал Секирой Необоснованных Репрессий? То таки да-аа?
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сожалеете ли вы о распаде СССР?:
Результаты
Интернет-ТВ
О лунном грунте
О лунном грунте
28.12.2017
Лидер школоты зовет в никуда
Лидер школоты зовет в никуда
28.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Последний пост про Грудинина. В этом году (10)
Крымские чиновники требуют миллион с местного блогера за репост (2)
Вооружённые до зубов духовными скрепами "патриоты" не жалеют ни ветеранов, ни жертв нацизма (4)
Международная коалиция в Сирии и Ираке убила почти тысячу мирных жителей (1)
В Химках мужик пальнул в рабочих (15)
Национальному Лидеру разрешили агитировать за себя и за силовигархию (8)
Лидер школоты зовет в никуда (33)
Израиль сбросил маску с ООН - это уже организация лоббистов империалистов (7)
Ну вот и Перестройка в дверь стучится (51)
Следственный комитет в корзине Одинцовского суда (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: О процедурах выборов. Подписи проверят ? Как проверят ?
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Корпорации врубаются друг другу в череп
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: "Операция СБУ", к которой она непричастна. Но здорово получилось!
Дарья Митина Дарья Митина: Этo пиар!!!!
Максим Калашников Максим Калашников: Роботизация по-русски: Ralf Ringer
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss