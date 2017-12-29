Последний пост про Грудинина. В этом году

Поучаствовав во множестве дискуссий и собрав все аргументы, суммирую это в пяти тезисах.

1. Начнем с определения. Совхоз (сокращение от «советское хозяйство») — государственное сельскохозяйственное предприятие в СССР. В СССР, брат!

А ЗАО «Совхоз имени Ленина», в котором Павлу Грудинину принадлежит 42 процентов акций, называть по старинке совхозом – это все равно, что «Московский комсомолец считать газетой коммунистической молодежи, а его редактора и владельца Павла Гусева – главным комсомольцем. Надо же отличать сущность от видимости (вывески).

2. Насчет того, что «Грудинин хозяйство ведёт по-советски, на социалистических принципах». Ребята, а что значит по-советски? Использование грудининским ЗАО дешевого труда гастарбайтеров - это по-советски? Нет? А как можно в рыночных условиях вести себя как-то по-другому? Я понимаю, что сейчас молодежь не учат в школе истории левого движения, но еще люди среднего возраста могли бы вспомнить (учебник 8 класса) что в первой половине XIX первые коммунисты действительно верили во все эти фаланстеры и прочие утопические проекты Фурье и Оуэна. Пока не столкнулись с реальностью. Неужели та древняя история повторилась в виде предвыборного фарса в далекой России?

3. О главной причине успеха бизнесмена Грудинина. Те, кто хотят разобраться, могут посмотреть информацию по прибылям и убыткам грудининского ЗАО, где прибыль от прочих доходов в разы больше чем прибыль от якобы основного - производства сельхозпродукции. Все просто – рядом МКАД. Во время приватизации бывшего совхоза «золотая» «мкадовская» землица досталась ЗАО бесплатно. А потом можно было продавать ее под Ашаны и коттеджи для новых русских.

Могла бы такая история успеха произойти, например, с карельским совхозом? Вопрос риторический. Главное - мы имеем дело с умным приватизатором, наживающимся на когда-то нашей общенародной собственности. И отнюдь не «социалистический», а в значительной мере паразитический характер грудининского бизнеса должен быть понятен всякому.

4. Теперь о благотворительности Грудинина. Да, делится. Но и тут не все так просто! Для примера возьмем его знаменитый детский сад, построенный за 200 с лишним миллионов рублей. Кстати, Генри Форд тоже строил детсады для рабочих, но никто не упрекнет его в «социализме».

Это частное образовательное учреждение, стоимость одного места в детском саду 21800 рублей в месяц, но государство выкупает 98 мест у детского сада, тем самым сделав их муниципальными. Сумма, которую субсидирует государство, состоит из двух составляющих: около 2 тысяч из бюджета Ленинского района, остальные 18 - из областного. Считаем – грудининское ЗАО получает из бюджета 2 миллиона в месяц и 24 миллиона рублей в год. Ну да, окупаться такое будет долго. Но это не благотворительность в чистом ее виде!

Меня больше поражает, что стоимость грудининского детсада для государства сравнима с годовым бюджетом небольших райцентров Карелии. Более того, например, в Калевале или Лоухи годовой бюджет даже меньше. Вот почему так - у МКАДа на один детсад государство тратит больше, чем на население большого поселка, в котором живут несколько тысяч человек? И на этом, заметим, еще и делается пиар одного человека. Это не перекос, нет?

5. И наконец, о Павле Грудинине как о политике. Я думаю, за последние 20 с лишним лет буржуазной демократии многие поняли, что главное в политике – это не слова, обесцененные до предела, а ПОСТУПКИ. Поэтому совершенно не интересно, что «Павел Николаич говорит такие правильные вещи!». Пусть себе говорит, не он один такой.

Смотрим на ПОСТУПКИ гражданина Грудинина. Десятилетнее пребывание в партии «Единая Россия» и многолетнее депутатство, железно связанное с «правильными голосованиями». Потом заигрывание с ЛДПР и Жириновским. И лишь потом приход к КПРФ. Но заметим – в партию он не вступил! Он же умный, он путь для отступления себе не закрыл: "Ситуация постоянно меняется и нужно постоянно корректировать свои действия. Выживает же в природе не сильнейший, а тот, кто лучше приспосабливается". Замечательная цитата из интервью нового кандидата от КПРФ. О многом говорит.

Вот такие факты, а отнюдь не «марксистские догмы», о которых любят упоминать наши оппоненты, защищая капиталиста и помещика Павла Грудинина, дают нам право говорит об этом кандидате как о «подставе».

Ибо ничто так не дискредитирует коммунистов, как выдвижение от КПРФ (которую по ошибке многие считают коммунистической) бывшего единоросса, карьериста и латифундиста, основа процветания которого - паразитирование на бесплатно доставшейся от Советской власти совхозной земле.