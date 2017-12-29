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Московский листок

Последний пост про Грудинина. В этом году

Опубликовано 29.12.2017 автором Александр Степанов в разделе комментариев 10

детсад грудинин совхоз
Последний пост про Грудинина. В этом году

Поучаствовав во множестве дискуссий и собрав все аргументы, суммирую это в пяти тезисах.

1. Начнем с определения. Совхоз (сокращение от «советское хозяйство») — государственное сельскохозяйственное предприятие в СССР. В СССР, брат! 
А ЗАО «Совхоз имени Ленина», в котором Павлу Грудинину принадлежит 42 процентов акций, называть по старинке совхозом – это все равно, что «Московский комсомолец считать газетой коммунистической молодежи, а его редактора и владельца Павла Гусева – главным комсомольцем. Надо же отличать сущность от видимости (вывески).

2. Насчет того, что «Грудинин хозяйство ведёт по-советски, на социалистических принципах». Ребята, а что значит по-советски? Использование грудининским ЗАО дешевого труда гастарбайтеров - это по-советски? Нет? А как можно в рыночных условиях вести себя как-то по-другому? Я понимаю, что сейчас молодежь не учат в школе истории левого движения, но еще люди среднего возраста могли бы вспомнить (учебник 8 класса) что в первой половине XIX первые коммунисты действительно верили во все эти фаланстеры и прочие утопические проекты Фурье и Оуэна. Пока не столкнулись с реальностью. Неужели та древняя история повторилась в виде предвыборного фарса в далекой России?

3. О главной причине успеха бизнесмена Грудинина. Те, кто хотят разобраться, могут посмотреть информацию по прибылям и убыткам грудининского ЗАО, где прибыль от прочих доходов в разы больше чем прибыль от якобы основного - производства сельхозпродукции. Все просто – рядом МКАД. Во время приватизации бывшего совхоза «золотая» «мкадовская» землица досталась ЗАО бесплатно. А потом можно было продавать ее под Ашаны и коттеджи для новых русских. 
Могла бы такая история успеха произойти, например, с карельским совхозом? Вопрос риторический. Главное - мы имеем дело с умным приватизатором, наживающимся на когда-то нашей общенародной собственности. И отнюдь не «социалистический», а в значительной мере паразитический характер грудининского бизнеса должен быть понятен всякому.

4. Теперь о благотворительности Грудинина. Да, делится. Но и тут не все так просто! Для примера возьмем его знаменитый детский сад, построенный за 200 с лишним миллионов рублей. Кстати, Генри Форд тоже строил детсады для рабочих, но никто не упрекнет его в «социализме».

Это частное образовательное учреждение, стоимость одного места в детском саду 21800 рублей в месяц, но государство выкупает 98 мест у детского сада, тем самым сделав их муниципальными. Сумма, которую субсидирует государство, состоит из двух составляющих: около 2 тысяч из бюджета Ленинского района, остальные 18 - из областного. Считаем – грудининское ЗАО получает из бюджета 2 миллиона в месяц и 24 миллиона рублей в год. Ну да, окупаться такое будет долго. Но это не благотворительность в чистом ее виде!

Меня больше поражает, что стоимость грудининского детсада для государства сравнима с годовым бюджетом небольших райцентров Карелии. Более того, например, в Калевале или Лоухи годовой бюджет даже меньше. Вот почему так - у МКАДа на один детсад государство тратит больше, чем на население большого поселка, в котором живут несколько тысяч человек? И на этом, заметим, еще и делается пиар одного человека. Это не перекос, нет?

5. И наконец, о Павле Грудинине как о политике. Я думаю, за последние 20 с лишним лет буржуазной демократии многие поняли, что главное в политике – это не слова, обесцененные до предела, а ПОСТУПКИ. Поэтому совершенно не интересно, что «Павел Николаич говорит такие правильные вещи!». Пусть себе говорит, не он один такой. 

Смотрим на ПОСТУПКИ гражданина Грудинина. Десятилетнее пребывание в партии «Единая Россия» и многолетнее депутатство, железно связанное с «правильными голосованиями». Потом заигрывание с ЛДПР и Жириновским. И лишь потом приход к КПРФ. Но заметим – в партию он не вступил! Он же умный, он путь для отступления себе не закрыл: "Ситуация постоянно меняется и нужно постоянно корректировать свои действия. Выживает же в природе не сильнейший, а тот, кто лучше приспосабливается". Замечательная цитата из интервью нового кандидата от КПРФ. О многом говорит.

Вот такие факты, а отнюдь не «марксистские догмы», о которых любят упоминать наши оппоненты, защищая капиталиста и помещика Павла Грудинина, дают нам право говорит об этом кандидате как о «подставе». 

Ибо ничто так не дискредитирует коммунистов, как выдвижение от КПРФ (которую по ошибке многие считают коммунистической) бывшего единоросса, карьериста и латифундиста, основа процветания которого - паразитирование на бесплатно доставшейся от Советской власти совхозной земле.



Рейтинг:   3.94,  Голосов: 18
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Всего комментариев к статье: 10
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(без названия)
Алексей Казаков написал 29.12.2017 06:16
...жажда Энгельса! Бессознательная. Теоретически безграмотная. И политически наивная...
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(без названия)
serzhvlasov87s написал 29.12.2017 05:00
Pебят, бpосить кypить cтало дeйствительно лeгко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем pебят советую не затягивать - http://2qu.ru/smokeout
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(без названия)
dsf3dg написал 29.12.2017 04:55
Pебят, бpосить кypить cтало дeйствительно лeгко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем pебят советую не затягивать - http://2qu.ru/smokeout
Ответить
Грудинин - ферзь Путина
Реакция написал 29.12.2017 04:52
Грудинин красиво ложится в многоходовочку Кремля. Зюганову, наверное, было сделано предложение от которого он не смог отказаться (Миронов видно в курсе) - провести человека Кремля, который устроит необходимые условия существования в будушем жирующим и стареющим людям существующей Системы, в том числе и Зюганову и прочим. Как Путин в начале своей карьеры обеспечил прикрытие ельцинской команде. И народ ничего не понял. Не понимает и сейчас. За красивыми словами о благе народа и новым человеком в колоде народ опять потянется на выборы. А что этот человек из той же колоды, поймет поздно.
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По течению плыть удобно и легко!
Маркс Ист написал 29.12.2017 04:42
Судя по обилию сведений о Грудинине у автора живущего по все время подаваемой
информации в Карелии, т.е. за пару тысяч километров от "Совхоза им.Ленина",
статью заказал Баранов,владелец Форума мск.
Автор упрекает руководителя совхоза в торговле даром доставшейся землей.Но она
при развале СССР всем даром досталась.Только одни ее пропили да профукали и
сидят на бобах ожидания,когда им кто-то устроит "социализЬм" при капитализме.
При этом присосались к своему царьку и ждут от него красивого капитализма,а
на социализм у них аллергия. А вот у Грудинина земля не пропита и дала членам совхоза зарплату под 80 тысяч, почти бесплатное современное жилье и
много иных льгот и привилегий.
И почему-то автор упрекает Грудинина в том, что он был в "ЕР" и примкнул к
КПРФ, не вступая в нее.Так ваш "кормилец" Путин за свой век сменил около де-
сятка партий.И правит Россией,стыдясь "ЕР" и ему это прощают.
Поэтому все нападки на Грудинина делают люди ,которым жить может и плохо,но
привычно и лень даже пальцем пошевелить для перемен.
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Клубничный король.
BRC написал 29.12.2017 04:06
Как Павел Грудинин заработал свои миллионыhttps: //life.ru/
https://life.ru/t/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/1074539/klubnichnyi_korol_kak_paviel_ghrudinin_zarabotal_svoi_milliony
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Этот буржуй и помещик
нужен только написал 29.12.2017 04:02
для увеличения явки лохтората.
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(без названия)
стоик1085 написал 29.12.2017 03:37
Лошадь - в президенты, этим и запомнятся якобы выборы?
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Re: Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Электрик написал 29.12.2017 03:26
Совхо&#769;з - сокращение от советское хозяйство, государственное сельскохозяйственное предприятие в СССР. В отличие от колхозов, являвшихся кооперативными объединениями крестьян, созданными на средства самих крестьян, совхоз был государственным предприятием. Работающие в совхозах были наемными работниками, получавшими фиксированную заработную плату в денежной форме, в то время как в колхозах до середины 1960-х использовались трудодни.
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 29.12.2017 02:33
Глупость автора в первых строках:
.
<<Начнем с определения. Совхоз - сокращение от "советское хозяйство">>
====
Не "советское хозяйство", а совместное хозяйство. Какое вам "советское хозяйство" сейчас в антисоветской "РФ"?
.
Если по-вашему совхоз это якобы "советское хозяйство", то колхоз получается был хозяйством антисоветским, да? :)
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