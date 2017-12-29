Замминистра ведет переговоры с преподавателями, проректор нападает на протестующих студентов

Сегодня, во время приезда замминистра сельского хозяйства в РГАУ (Тимирязевскую сельхозакадемию), прошли одиночные пикеты солидарности с преподавателями и студентами. На место проведения пикета приехала полиция. Проректор по связям с общественностью и молодежной политике Максим Максименков пытался сорвать пикет, а затем напал на находящегося поблизости муниципального депутата Евгения Белавского и разбил его телефон. Публикуем хронику событий, происходящих вокруг Российского государственного аграрного университета.

С момента назначения и.о. ректора Галины Золиной трудовые договора были расторгнуты более чем с сотней преподавателей. Часть была вынуждена уйти из-за низких зарплат, часть подверглась увольнению. В числе уволенных были преподаватели, протестовавшие против продажи под коммерческую застройку опытных полей академии. Происходящее в вузе вызвало возмущение и у студентов. Последней каплей для них стала попытка уволить декана ведущего факультета агрономии и биотехнологии, доктору наук, профессора Александра Соловьева. После третьего по счету выговора ученого в предынфарктном состоянии увезли в больницу.

25 декабря более десятка студентов вышло с одиночными пикетами в защиту преподавателей. Они держали плакаты «Мы хотим учиться у лучших», «Тимирязевка, храни своих профессионалов» и т.д.

27 декабря полиция искала в общежитии Тимирязевской академии студентов, которые выходили с одиночными пикетами в защиту преподавателей от увольнений. Четырех студенток закрыли в комнате на 4 часа не пускали адвоката. Полицейские в ходе беседы угрожали студенткам отчислением из вуза. Силовики требовали назвать организаторов пикета и авторов плакатов, а также расспрашивали про интернет-активность и контакты студентов.

28 декабря в академию приехал статс-секретарь - заместитель Министра сельского хозяйства России Иван Лебедев. Золина и Лебедев провели переговоры с преподавателями и аспирантами университета, и отдельно с кафедрой генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства. На встрече обсуждали давление на студентов и преподавателей, дальнейшую судьбу декана Соловьева и невозможность вести научную деятельность в отсутствии должного финансирования.

Одновременно с визитом представителя Минсельхоза прошли акции солидарности с преподавателями и студентами. По словам жителя Тимирязевского района Андрея Новоселова, 28 декабря он вышел к вузу с плакатом «Руки прочь от студентов Тимирязевки». К нему стали подходить жители района, в том числе студенты, благодарить за поддержку и фотографировать. Вскоре к пикетирующему подошел проректор по связям с общественностью и молодежной политике РГАУ Максименков Максим Иванович и попытался отнять плакат. Через полчаса на место прибыл наряд полиции, выдвинув обвинение в несанкционированном проведении массовой акции. Полицейские переписали у Новоселова паспортные данные и взяли письменное объяснение. В этот момент подъехал муниципальный депутат Евгений Белавский. Защищая Новоселова, он стал снимать задержание на видео. В этот момент проректор Максименков выбил у депутата из рук мобильный телефон.

Полиция терроризирует студентов

- Можно подумать, что в министерстве не знают, что преподаватели Тимирязевки влачат буквально нищенское существование? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Конечно, у кого-то есть приработок, например, зарубежные контракты. Но основная масса - это рядовые преподаватели, и они живут на зарплату, которая не сильно отличается от заработка колхозника. Так что студенты сразу получают представление о том, как будут жить дальше. Но и за эту зарплату преподаватели вынуждены держаться. Кстати, есть причина, почему протестуют в основном студенты, а преподаватели не очень - идет перезаключение контрактов, они пятилетние. То есть именно сейчас с людьми могут не перезаключить контракт - и все, на улицу. Без объяснений. И люди, естественно, боятся остаться без любимой работы - это ж не дворники, выгнали из одного места, пошел в другое. Тут узкий профиль, часто недоделанная научная работа - смена места работы влечет неизбежные потери, даже не денежные. Вот так профессоров потихоньку и приучают к крепостному праву, к "хозяину". Еще немножко, и к праву первой ночи приучат...