Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Замминистра ведет переговоры с преподавателями, проректор нападает на протестующих студентов

Опубликовано 29.12.2017 в разделе комментариев 3

Замминистра ведет переговоры с преподавателями, проректор нападает на протестующих студентов

Источник: Университетская солидарность

Сегодня, во время приезда замминистра сельского хозяйства в РГАУ (Тимирязевскую сельхозакадемию), прошли одиночные пикеты солидарности с преподавателями и студентами. На место проведения пикета приехала полиция. Проректор по связям с общественностью и молодежной политике Максим Максименков пытался сорвать пикет, а затем напал на находящегося поблизости муниципального депутата Евгения Белавского и разбил его телефон. Публикуем хронику событий, происходящих вокруг Российского государственного аграрного университета.

С момента назначения и.о. ректора Галины Золиной трудовые договора были расторгнуты более чем с сотней преподавателей. Часть была вынуждена уйти из-за низких зарплат, часть подверглась увольнению. В числе уволенных были преподаватели, протестовавшие против продажи под коммерческую застройку опытных полей академии. Происходящее в вузе вызвало возмущение и у студентов. Последней каплей для них стала попытка уволить декана ведущего факультета агрономии и биотехнологии, доктору наук, профессора Александра Соловьева. После третьего по счету выговора ученого в предынфарктном состоянии увезли в больницу.

25 декабря более десятка студентов вышло с одиночными пикетами в защиту преподавателей. Они держали плакаты «Мы хотим учиться у лучших», «Тимирязевка, храни своих профессионалов» и т.д.

27 декабря полиция искала в общежитии Тимирязевской академии студентов, которые выходили с одиночными пикетами в защиту преподавателей от увольнений. Четырех студенток закрыли в комнате на 4 часа не пускали адвоката. Полицейские в ходе беседы угрожали студенткам отчислением из вуза. Силовики требовали назвать организаторов пикета и авторов плакатов, а также расспрашивали про интернет-активность и контакты студентов.

28 декабря в академию приехал статс-секретарь - заместитель Министра сельского хозяйства России Иван Лебедев. Золина и Лебедев провели переговоры с преподавателями и аспирантами университета, и отдельно с кафедрой генетики, биотехнологии, селекции и семеноводства. На встрече обсуждали давление на студентов и преподавателей, дальнейшую судьбу декана Соловьева и невозможность вести научную деятельность в отсутствии должного финансирования.

Одновременно с визитом представителя Минсельхоза прошли акции солидарности с преподавателями и студентами. По словам жителя Тимирязевского района Андрея Новоселова, 28 декабря он вышел к вузу с плакатом «Руки прочь от студентов Тимирязевки». К нему стали подходить жители района, в том числе студенты, благодарить за поддержку и фотографировать. Вскоре к пикетирующему подошел проректор по связям с общественностью и молодежной политике РГАУ Максименков Максим Иванович и попытался отнять плакат. Через полчаса на место прибыл наряд полиции, выдвинув обвинение в несанкционированном проведении массовой акции. Полицейские переписали у Новоселова паспортные данные и взяли письменное объяснение. В этот момент подъехал муниципальный депутат Евгений Белавский. Защищая Новоселова, он стал снимать задержание на видео. В этот момент проректор Максименков выбил у депутата из рук мобильный телефон.

Полиция терроризирует студентов

- Можно подумать, что в министерстве не знают, что преподаватели Тимирязевки влачат буквально нищенское существование? - удивился главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Конечно, у кого-то есть приработок, например, зарубежные контракты. Но основная масса - это рядовые преподаватели, и они живут на зарплату, которая не сильно отличается от заработка колхозника. Так что студенты сразу получают представление о том, как будут жить дальше. Но и за эту зарплату преподаватели вынуждены держаться. Кстати, есть причина, почему протестуют в основном студенты, а преподаватели не очень - идет перезаключение контрактов, они пятилетние. То есть именно сейчас с людьми могут не перезаключить контракт - и все, на улицу. Без объяснений. И люди, естественно, боятся остаться без любимой работы - это ж не дворники, выгнали из одного места, пошел в другое. Тут узкий профиль, часто недоделанная научная работа - смена места работы влечет неизбежные потери, даже не денежные. Вот так профессоров потихоньку и приучают к крепостному праву, к "хозяину". Еще немножко, и к праву первой ночи приучат...



Рейтинг:   4.78,  Голосов: 9
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Александр ДВ написал 29.12.2017 16:14
А преподаватели слово "профсоюз" знают? Причем не обязательно его и регистрировать даже по законам РФ. Или боязно им, и пусть уж кто-то другой, а они пока будут контракты перезаключать, и чтобы от них все отстали и не тревожили? Ну, тогда и получайте, поодиночке
Ответить
Аналогично - в УрГАУ. Министерство-то одно...
Аграр написал 29.12.2017 14:34
ЖИЗНЬ ВУЗовская... СЕГОДНЯ
http://forum.profintel.ru/viewtopic.php?t=78052
Ответить
(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 29.12.2017 13:52
"25 декабря более десятка студентов вышло с одиночными пикетами в защиту преподавателей. Они держали плакаты &#171;Мы хотим учиться у лучших&#187;, &#171;Тимирязевка, храни своих профессионалов&#187; и т.д."
- - - - - - -
Молодцы студенты, просто чудо!
.
Я бы предложил уволенным преподавателям объединиться и организовать для этих студентов дополнительные занятия на дому, естественно - бесплатные.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Сожалеете ли вы о распаде СССР?:
Результаты
Интернет-ТВ
О лунном грунте
О лунном грунте
28.12.2017
Лидер школоты зовет в никуда
Лидер школоты зовет в никуда
28.12.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Широкую агитацию за "оппозиционного" буржуя Грудинина развернули кремлёвские боты (19)
Кинутые по-сколковски. Обманутые рабочие идут в менделеевский квартал (2)
Замминистра ведет переговоры с преподавателями, проректор нападает на протестующих студентов (3)
КНДР советует США не надеяться на ядерное разоружение Республики, а Трамп готов надавить на КНР (1)
Питерский ловец "моджахедов" встретился с ними в местах лечения его головы (0)
Путин распорядился освободить от налогового контроля россиян, живущих за границей (3)
Два человека погибли в результате наезда автобуса на остановку на северо-западе Москвы (3)
Последний пост про Грудинина. В этом году (80)
Крымские чиновники требуют миллион с местного блогера за репост (11)
Вооружённые до зубов духовными скрепами "патриоты" не жалеют ни ветеранов, ни жертв нацизма (20)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Зыгарь
Дарья Митина Дарья Митина: + 1 к Делягину
Дарья Митина Дарья Митина: Трэвел-пoст - 2017
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Но и мы не лыком шиты, и наблюдательны, пусть мы и внизу
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Второй автобус
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss