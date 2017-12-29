Кинутые по-сколковски. Обманутые рабочие идут в менделеевский квартал

Слово «Сколково» должно было стать символом ударной российской науки. В каком-то смысле оно им и стало, если конечно понимать под наукой исключительно науку распила.
Строительный бизнес в сколково исключением не является. Так рабочие фирмы ООО «МЕГАПОЛИС» работали на строительстве здания лабораторного комплекса Центр НИОКР ООО «СИБУР ИННОВАЦИИ» по 12 часов в день, почти без выходных, а затем им сказали: "Заплатить не сможем, денег нет".
Возмущенные строители планируют коллективный поход в офис работодателя.
Начало 29 декабря 14-00 у офисного комплекса Квартал Менделеева (Москва, Инновационный центр Сколково, Большой бульвар. ближайшее метро Славянский бульвар).
ООО МЕГАПОЛИС написал 29.12.2017 16:42
К текущим моментам написал 29.12.2017 13:14