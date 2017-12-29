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Московский листок

Кинутые по-сколковски. Обманутые рабочие идут в менделеевский квартал

Опубликовано 29.12.2017 автором А. Зимбовский в разделе комментариев 2

Кинутые по-сколковски. Обманутые рабочие идут в менделеевский квартал

Слово «Сколково» должно было стать символом ударной российской науки. В каком-то смысле оно им и стало, если конечно понимать под наукой исключительно науку распила.

Строительный бизнес в сколково исключением не является. Так рабочие фирмы ООО «МЕГАПОЛИС» работали на строительстве здания лабораторного комплекса Центр НИОКР ООО «СИБУР ИННОВАЦИИ» по 12 часов в день, почти без выходных, а затем им сказали: "Заплатить не сможем, денег нет".

Возмущенные строители планируют коллективный поход в офис работодателя.

Начало 29 декабря 14-00 у офисного комплекса Квартал Менделеева (Москва, Инновационный центр Сколково, Большой бульвар. ближайшее метро Славянский бульвар).



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
ООО МЕГАПОЛИС написал 29.12.2017 16:42
Задолженностей по зарплате не имеем, уточним с субподрядчиками имеют ли место нарушения и если да, то посодействуем их исправлению.
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(без названия)
К текущим моментам написал 29.12.2017 13:14
С незапамятных времен в этой стране шли мощные протестные демонстрации, цель которых была---- уничтожить систему геноцида, издевательства и порабощения. Выходило огромное количество людей, которые думали о своей выгоде в последнюю очередь. А где были 146% ? Думали, что все рассосется? Вот и рассослось. Только теперь уже и поздно, и кроваво, и действительно смертельно. И теперь бороться за права хитренько поверивших в сказочки не хочется. Как не хочется слушать их еле сдерживаемые стенания про то, что "все плохо". Раньше надо было. Свобода как высшая ценность завоевывается и не отдается. А хитренькие ----прогнулись под тех, прогнутся и под этих.
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