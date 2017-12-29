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Московский листок

Два человека погибли в результате наезда автобуса на остановку на северо-западе Москвы

Опубликовано 29.12.2017 в разделе комментариев 3

Два человека погибли в результате наезда автобуса на остановку на северо-западе Москвы

Два человека погибли в результате наезда рейсового автобуса на остановку на северо-западе Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомлённый источник.

"По предварительной информации, по адресу Сходненская улица, дом 37 автобус въехал на остановку, погибли два человека", - сказал собеседник агентства. При этом он отметил, что других пострадавших в результате ДТП нет.

Напомним, что это уже второй за неделю случай с наездом автобуса на людей в Москве. 5 декабря в Москве у «Славянского бульвара» автобус въехал в подземный переход. В результате инцидента погибли четыре человека, еще 11 пострадали. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
La Terrible написал 29.12.2017 17:33
Ничего случайного. Теракт в питерском супермаркете тоже в строку. Выучились у европейских ваххабитов использовать автотранспорт. Пора вышвыривать за малейшую провинность из страны и навсегда.
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(без названия)
Левон Георгиевич Казарян написал 29.12.2017 13:40
Остановки от спецслужбных сект нужно защищать со стороны подъезда транспорта.
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Пожарки тушили
Крон Принц Василий Васвильевич написал 29.12.2017 10:33
Ночью сгорела церковь. Улица Воскресенская. Тишина. Не было энтого.
Деревянная сгорела, а новая жеоезобетонная рядышком ждет ввода в
эксплуатацию.
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