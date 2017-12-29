Два человека погибли в результате наезда автобуса на остановку на северо-западе Москвы

Два человека погибли в результате наезда рейсового автобуса на остановку на северо-западе Москвы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомлённый источник.

"По предварительной информации, по адресу Сходненская улица, дом 37 автобус въехал на остановку, погибли два человека", - сказал собеседник агентства. При этом он отметил, что других пострадавших в результате ДТП нет.

Напомним, что это уже второй за неделю случай с наездом автобуса на людей в Москве. 5 декабря в Москве у «Славянского бульвара» автобус въехал в подземный переход. В результате инцидента погибли четыре человека, еще 11 пострадали. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК.