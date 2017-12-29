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Московский листок

Путин распорядился освободить от налогового контроля россиян, живущих за границей

Опубликовано 29.12.2017 в разделе комментариев 3

Путин распорядился освободить от налогового контроля россиян, живущих за границей

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий с 2018 г. Россиян постоянно или, временно проживают за рубежом от налогового контроля. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В настоящее время валютным резидентом считается россиянин, заехавший в страну хотя бы на один день, отмечает газета "Ведомости". Резиденты должны отчитываться перед налоговой обо всех операциях по счетам в зарубежных банках.

Ряд операций для резидентов в иностранных банках запрещены: на иностранные счета нельзя зачислять доходы от трастов, деривативов, продажи зарубежной недвижимости, а до 2018 г. – от продажи ценных бумаг. Штраф составляет 75–100% от запрещенной операции. Штраф грозит даже в случае, когда человек лишь не предупредил налоговую службу о зарубежном счете.

Теперь одобренные поправки освободят с 2018 г. россиян, проживающих больше 183 дней в году за границей, от отчета перед налоговиками. Также на таких граждан не будут распространяться ограничения на операции. Для остальных – ограничения останутся, но расширится круг разрешенных операций: на зарубежный счет можно будет зачислять деньги от продажи транспорта и недвижимости, зарегистрированной в стране – члене ОЭСР или FATF.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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Re:
-13 написал 29.12.2017 11:40
фигня. эта норма декларировать свои зароботки и приработки в налоговой,чтоба с тебя отчислили в бюджет имела нулевое выполнение у граждан. у компаний да. и это была проблеема ибо финансовые документы подавались по стандартам международной отчетности и за махинации просто закрывают всю деятельность. потому тут на форуме писали,что роснефть во вьетнаме сдает в десять раз больше налогов на рубль дохода,чем в россии.тут как бы близость к путину определяет преференции. сейчас воще они бедные банкроты
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(без названия)
-13 написал 29.12.2017 11:35
все россияне имеющие и неимеющие другие гражданства и живущие за границей тока посмеются над эти жестом с барского плеча. как и над запретом пользоваться иностранными банками(есть такой). как еще путин не разрешил проживать за границей дольше полгода!воще добрый!
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(без названия)
Ринт написал 29.12.2017 11:30
Освободил БОЯР добавил на ХОЛОПОВ.
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