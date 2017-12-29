Путин распорядился освободить от налогового контроля россиян, живущих за границей

Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий с 2018 г. Россиян постоянно или, временно проживают за рубежом от налогового контроля. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В настоящее время валютным резидентом считается россиянин, заехавший в страну хотя бы на один день, отмечает газета "Ведомости". Резиденты должны отчитываться перед налоговой обо всех операциях по счетам в зарубежных банках.

Ряд операций для резидентов в иностранных банках запрещены: на иностранные счета нельзя зачислять доходы от трастов, деривативов, продажи зарубежной недвижимости, а до 2018 г. – от продажи ценных бумаг. Штраф составляет 75–100% от запрещенной операции. Штраф грозит даже в случае, когда человек лишь не предупредил налоговую службу о зарубежном счете.

Теперь одобренные поправки освободят с 2018 г. россиян, проживающих больше 183 дней в году за границей, от отчета перед налоговиками. Также на таких граждан не будут распространяться ограничения на операции. Для остальных – ограничения останутся, но расширится круг разрешенных операций: на зарубежный счет можно будет зачислять деньги от продажи транспорта и недвижимости, зарегистрированной в стране – члене ОЭСР или FATF.