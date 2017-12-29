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Питерский ловец "моджахедов" встретился с ними в местах лечения его головы

Опубликовано 29.12.2017 в разделе комментариев 0

ленинград ксенофобия
Питерский ловец "моджахедов" встретился с ними в местах лечения его головы

В Петербурге прошло заседание суда по делу о поджоге домов в деревне Лопец Ленинградской области, где, по мнению поджигателя, прятались моджахеды. Подозреваемого в фактической ликвидации деревни Олега Герасимова уже восемь месяцев содержат в психиатрической больнице N3 имени Скворцова-Степанова. В ней же и прошло судебное заседание 28 декабря, сообщает НТВ. Ранее Герасимова признали невменяемым. 

В начале апреля 2017 года, после теракта в петербургском метро, унесшего жизни 14 человек, мужчина решил провести "антитеррористическую операцию". Он был уверен, что в деревне Лопец живут преступники, а кроме просто бандитов там обосновались моджахеды. Утром 5 апреля поджег более десятка домов. 

Ранее сообщалось о девяти сгоревших домах из 11, сейчас сайт НТВ пишет, что были подожжены 17 домов и построек, ущерб оценивается в пять миллионов рублей. 

"В деревне Лопец создана база будущих бандитов и убийц. Местные, кто с девяностых и ранее, предоставляют им свои жилища. Когда начнется смута, бандиты будут избивать брошенное властями население", - сообщил он при задержании. 

Когда находившиеся в одном из домов люди вызвали пожарных, поджигатель сел за руль своей "Волги" и протаранил машину МЧС, а затем с помощью бензопилы перегородил елью дорогу к Лопцу и убежал в лес. 

Именно спасатели теперь выступают главными свидетелями в суде: только они и глава Беседского сельского поселения сумели разглядеть лицо поджигателя. Однако адвокат подсудимого настаивает, что доказательств о причастности Герасимова к преступлению недостаточно. 

Погорельцы ждут решения суда, чтобы получить возмещение морального ущерба. Многие владельцы сожженных домов - пенсионеры, и без дополнительных денег восстановить жилье они не могут. При этом два человека, узнав о пожаре, скончались от сердечного приступа. 

Заседание суда 28 декабря отложили, так как требуется опросить остальных жителей деревни Лопец.

Напомним, как в апреле об этом происшествии повестовали СМИ. Сайт 47news.ru со ссылкой на пресс-службу областного МЧС сообщал, что 56-летний дачник Олег Герасимов методично поджигал каждый дом смесью бензина с маслом. Под постройками на сваях петербуржец разводил костры. В одном из домов находились люди, они вызвали пожарную службу. 

"Услышав вой сирены, Олег сел за руль своей "Волги" и двинул навстречу машине МЧС. На подходе к деревне он пошел на таран лоб в лоб. Удар был такой силы, что у легковушки вылетел мост. Тем не менее петербуржец выскочил из-за руля и стал поливать пожарных из газового баллончика. Когда те побежали прочь, Олег достал бензопилу и с ее помощью повалил на дорогу к Лопцу ель, а затем скрылся в лесу", - пишет издание.  

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