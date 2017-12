КНДР советует США не надеяться на ядерное разоружение Республики, а Трамп готов надавить на КНР сша кндр южная корея конфронтация Дональд Трамп заявил, что разочарован продолжающимися поставками нефти из Китая в Северную Корею в обход санкций СБ ООН и пригрозил ужесточить подход к торговле с КНР. Об этом он заявил в интервью газете The New York Times. "Я разочарован. Вы знаете, что поставки продолжаются", - сказал Трамп, поясняя свой твит, в котором он сообщил, что власти КНР продолжают поставлять нефть в КНДР. Он добавил, что согласно имеющимся сообщениям, последние такие поставки произошли совсем недавно. "Это не то, чего я добиваюсь", - отметил Трамп. Он пояснил, что его позиция заключается в проведении жесткого курса в отношении КНДР, так как от Пхеньяна исходит "ядерная угроза". Тем не менее "нефть идет в Северную Корею" и это вызывает недовольство руководства США, пояснил он. На вопрос, что он собирается делать, глава государства не дал конкретного ответа, заявив, что "посмотрит", как будут развиваться события в будущем. В то же время он сказал, что, если Китай не перестанет поставлять нефть в КНДР, США могут ужесточить подход к торговле с КНР. "Если они помогут нам с Северной Кореей, я могу взглянуть на торговлю немного по-другому, по крайней мере, на некоторое время. И это то, что я уже делал. Но если они не помогут нам с Северной Кореей, я сделаю то, что, как я всегда говорил, что хочу", - заявил Трамп. Ранее он неоднократно заявлял, что намерен значительно увеличить пошлины на экспортируемые Китаем в США товары. Сообщения о поставках Китаем нефти в КНДР появились ранее в СМИ. В частности, южнокорейская газета The Chosun Ilbo сообщала, что американские спутники сделали снимки, на которых зафиксирован момент перекачки нефти с китайских кораблей в северокорейские танкеры в открытом море. В Пекине все обвинения отрицают. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила в пятницу, 29 декабря, что данные сообщения СМИ не соответствуют действительности. По ее словам, Китай всегда выполнял резолюции ООН в полной мере и никогда бы не позволил китайским компаниям их нарушить. В случае, если подобные нарушения будут выявлены, нарушитель "будет строго наказан в соответствии с законом", пообещала дипломат, слова которой приводит Reuters. Продажа нефти Северной Корее в открытом море запрещена принятой в сентябре Советом Безопасности ООН резолюцией N2375. В свою очередь представитель МИД КНДР 24-го декабря опубликовал следующее заявление США, которые испугались осуществления исторического великого дела усовершенствования наших государственных ядерных вооруженных сил, еще более ужесточают санкции и политическое давление на Республику. 23-го числа США сфабриковали так называемую «резолюцию о санкциях» СБ ООН № 2397, похожую всё более на всестороннюю экономическую блокаду в отношении нашей Республики, придираясь к нашему успешному испытательному запуску МБР «Хвасон-15». Мы считаем нынешнюю «резолюцию о санкциях», сфабрикованную США и их сателлитами, грубым нарушением суверенитета нашей Республики и актом войны, нарушающим мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе, и всесторонне отвергаем ее. Мы осуществили великое дело усовершенствования государственных ядерных вооруженных сил, преодолевая складывающиеся по воле империализма исторические испытания, чтобы защищать суверенитет и территориальную целостность страны, мирную жизнь народа от политики ядерного шантажа и ядерной угрозы США, чтобы надежно гарантировать мир и безопасность на Корейском полуострове и в мире. Как мы уже несколько раз объявили, наше ядерное оружие, справедливо и достойно разработанное вне Договора о нераспространении ядерного оружия для противостояния враждебной политике и ядерной угрозе, шантажу США, является самозащитой и силой сдерживания, не противоречащей никаким международным правилам. Для того чтобы сорвать происки США, выдвигающих политику «США – превыше всего» на основе силы, и занимающихся только военным шантажом и угрозой везде и всюду для осуществления мечтыы тотаьного господства над миром, нужно всесторонне укреплять именно мощную ядерную силу сдерживания – это железная истина, которую мы постигли в ходе противоборства с США. Наш народ блестяще осуществил историческое великое дело усовершенствования государственных ядерных вооруженных сил - ракеты, способной адекватно отреагировать на любую ядерную угрозу со стороны США. Расчет империалистов на препятствование победоносному шествию нашего народа с помощью своих «санкций» является серьезным просчетом. США и их сателлиты должны ни на минуту не забывать что наша Республика превратилась в стратегическое государство, способное подвергать материковую часть США реальной ядерной угрозе. Если США желают спокойной жизни, они должны отказаться от враждебной политики в отношении Кореи, научиться способам сосуществования с нами, обладающими ядерным оружием, и как можно быстрее отказаться от наивной надежды, что мы ничтожим ядерное оружие так, как до этого покорно делали их прежние пртивники...



